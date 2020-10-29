Путин рассказал о влиянии нефтегазового сектора на экономику

"Мы не увеличиваем зависимость российской экономики от нефтегазовой сферы, а, наоборот, сокращаем ее. Об этом говорят реальные цифры, в том числе дохода российского бюджета. Они в нефтегазовой части сокращаются, а в не нефтегазовой части увеличиваются. Да, она пока еще очень значительна, но, тем не менее, нашей целью является, я уже об этом говорил, в том числе и с помощью всяких налоговых инструментов, перенастроить экономику таким образом, чтобы она стала более диверсифицированной", - сказал Путин на заседании инвестиционного форума "ВТБ Капитала" "Россия зовет!".