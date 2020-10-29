Путин рассказал о влиянии нефтегазового сектора на экономику
15:43 29.10.2020 (обновлено: 16:09 29.10.2020)
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин принимает участие в работе 12-го ежегодного инвестиционного форума ВТБ Капитал "Россия зовёт!"
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Россия не увеличивает, а сокращает зависимость экономики от нефтегазового сектора и продолжит этим заниматься, так как это одна из основных целей страны, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы не увеличиваем зависимость российской экономики от нефтегазовой сферы, а, наоборот, сокращаем ее. Об этом говорят реальные цифры, в том числе дохода российского бюджета. Они в нефтегазовой части сокращаются, а в не нефтегазовой части увеличиваются. Да, она пока еще очень значительна, но, тем не менее, нашей целью является, я уже об этом говорил, в том числе и с помощью всяких налоговых инструментов, перенастроить экономику таким образом, чтобы она стала более диверсифицированной", - сказал Путин на заседании инвестиционного форума "ВТБ Капитала" "Россия зовет!".
Президент подчеркнул, что это одна из главных задач России. "И в целом, хочу сказать, мы тихонечко, аккуратно и плавно, но все-таки движемся по этому направлению. И будем это делать дальше", - заявил он.