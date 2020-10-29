https://ria.ru/20201029/zakony-1582113211.html

Совфед рассмотрит законы по поправкам в Конституцию 3 ноября

Совфед рассмотрит законы по поправкам в Конституцию 3 ноября

Президентские законы в развитие поправок в Конституцию, принятые ранее Госдумой, внесены в проект повестки заседания Совета Федерации, которое пройдёт 3 ноября. РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T15:44

2020-10-29T15:44

2020-10-29T15:44

андрей клишас

политика

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Президентские законы в развитие поправок в Конституцию, принятые ранее Госдумой, внесены в проект повестки заседания Совета Федерации, которое пройдёт 3 ноября.Как следует из размещённого на сайте Совфеда проекта, в этот день сенаторы рассмотрят изменения в закон "О Конституционном суде", новый закон "О правительстве", изменения в законы "Об уполномоченном по правам человека в РФ", "О прокуратуре", "О безопасности", "О ФСБ" и "О внешней разведке".Ранее председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил РИА Новости, что сенаторы одобрят эти законы.

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей клишас, политика