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Совфед рассмотрит законы по поправкам в Конституцию 3 ноября
Совфед рассмотрит законы по поправкам в Конституцию 3 ноября
Президентские законы в развитие поправок в Конституцию, принятые ранее Госдумой, внесены в проект повестки заседания Совета Федерации, которое пройдёт 3 ноября. РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T15:44
2020-10-29T15:44
2020-10-29T15:44
андрей клишас
политика
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Президентские законы в развитие поправок в Конституцию, принятые ранее Госдумой, внесены в проект повестки заседания Совета Федерации, которое пройдёт 3 ноября.Как следует из размещённого на сайте Совфеда проекта, в этот день сенаторы рассмотрят изменения в закон "О Конституционном суде", новый закон "О правительстве", изменения в законы "Об уполномоченном по правам человека в РФ", "О прокуратуре", "О безопасности", "О ФСБ" и "О внешней разведке".Ранее председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил РИА Новости, что сенаторы одобрят эти законы.
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
андрей клишас, политика