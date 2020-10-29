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Совфед рассмотрит законы по поправкам в Конституцию 3 ноября
Совфед рассмотрит законы по поправкам в Конституцию 3 ноября
Президентские законы в развитие поправок в Конституцию, принятые ранее Госдумой, внесены в проект повестки заседания Совета Федерации, которое пройдёт 3 ноября. РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T15:44
2020-10-29T15:44
андрей клишас
политика
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Президентские законы в развитие поправок в Конституцию, принятые ранее Госдумой, внесены в проект повестки заседания Совета Федерации, которое пройдёт 3 ноября.Как следует из размещённого на сайте Совфеда проекта, в этот день сенаторы рассмотрят изменения в закон "О Конституционном суде", новый закон "О правительстве", изменения в законы "Об уполномоченном по правам человека в РФ", "О прокуратуре", "О безопасности", "О ФСБ" и "О внешней разведке".Ранее председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил РИА Новости, что сенаторы одобрят эти законы.
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андрей клишас, политика

Совфед рассмотрит законы по поправкам в Конституцию 3 ноября

15:44 29.10.2020
 
© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Президентские законы в развитие поправок в Конституцию, принятые ранее Госдумой, внесены в проект повестки заседания Совета Федерации, которое пройдёт 3 ноября.
Как следует из размещённого на сайте Совфеда проекта, в этот день сенаторы рассмотрят изменения в закон "О Конституционном суде", новый закон "О правительстве", изменения в законы "Об уполномоченном по правам человека в РФ", "О прокуратуре", "О безопасности", "О ФСБ" и "О внешней разведке".
Ранее председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил РИА Новости, что сенаторы одобрят эти законы.
 
Андрей КлишасПолитика
 
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