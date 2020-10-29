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Росприроднадзор подал иск к "дочке" "Газпрома" за загрязнение почвы серой
Росприроднадзор подал иск к "дочке" "Газпрома" за загрязнение почвы серой
Росприроднадзор подал иск о взыскании с дочерней компании "Газпрома" - "Газпром переработки" - более 225 миллионов рублей за загрязнение почвы серой, сообщает... РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T15:41
2020-10-29T15:41
газпром
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
астраханская область
происшествия
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Росприроднадзор подал иск о взыскании с дочерней компании "Газпрома" - "Газпром переработки" - более 225 миллионов рублей за загрязнение почвы серой, сообщает Минприроды.Отмечается, что в октябре 2019 года в управление Росприроднадзора из Аксарайской прокуратуры поступила информация о нарушениях природоохранного законодательства на газоконденсатном комплексе "Газпром переработки"."Специалисты ФГБУ "ЦЛАТИ по ЮФО – ЦЛАТИ по Астраханской области на земельном участке, площадью более 136 тысячи квадратных метров, прилегающем к установке получения элементарной серы – механизированному складу комовой серы У-250, выявили загрязнение почвы в виде россыпи твердой серы и налета, образовавшегося в результате развешивания ветром мелких частиц серы... В результате исследований выявлено превышение содержания серы в почве по отношению к фоновым показателям в 14,6 – 18,1 раза", - напоминает пресс-служба ведомства.После этого Росприроднадзор возбудил дело об административном правонарушении в отношении компании "Газпром переработка" по части 2 статьи 8.6 КоАП РФ, а также рассчитал размера вреда, причиненного почве, который составил 225 миллионов 145 тысяч 800 рублей.
https://ria.ru/20201023/kamchatka-1581137173.html
астраханская область
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газпром, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), астраханская область, происшествия

Росприроднадзор подал иск к "дочке" "Газпрома" за загрязнение почвы серой

15:41 29.10.2020
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСтенд компании "Газпром" на Российском инвестиционном форуме в Сочи
Стенд компании Газпром на Российском инвестиционном форуме в Сочи - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Росприроднадзор подал иск о взыскании с дочерней компании "Газпрома" - "Газпром переработки" - более 225 миллионов рублей за загрязнение почвы серой, сообщает Минприроды.
"Межрегиональное управление Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям направило в Арбитражный суд Астраханской области иск о взыскании с ООО "Газпром переработка" вреда, нанесенного почве в результате загрязнения серой в размере 225 миллионов 145 тысяч 800 рублей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в октябре 2019 года в управление Росприроднадзора из Аксарайской прокуратуры поступила информация о нарушениях природоохранного законодательства на газоконденсатном комплексе "Газпром переработки".
"Специалисты ФГБУ "ЦЛАТИ по ЮФО – ЦЛАТИ по Астраханской области на земельном участке, площадью более 136 тысячи квадратных метров, прилегающем к установке получения элементарной серы – механизированному складу комовой серы У-250, выявили загрязнение почвы в виде россыпи твердой серы и налета, образовавшегося в результате развешивания ветром мелких частиц серы... В результате исследований выявлено превышение содержания серы в почве по отношению к фоновым показателям в 14,6 – 18,1 раза", - напоминает пресс-служба ведомства.
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После этого Росприроднадзор возбудил дело об административном правонарушении в отношении компании "Газпром переработка" по части 2 статьи 8.6 КоАП РФ, а также рассчитал размера вреда, причиненного почве, который составил 225 миллионов 145 тысяч 800 рублей.
"5 августа 2020 года управление направило расчет размера вреда в адрес ООО "Газпром переработка", однако по истечению 30-дневного срока добровольной уплаты и по настоящее время указанная сумма на счет УФК по Астраханской области не поступила. Это явилось основанием для обращения в Арбитражный суд", - заключается в релизе.
 
ГазпромФедеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)Астраханская областьПроисшествия
 
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