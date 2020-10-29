https://ria.ru/20201029/zagryaznenie-1582112195.html

Росприроднадзор подал иск к "дочке" "Газпрома" за загрязнение почвы серой

Росприроднадзор подал иск к "дочке" "Газпрома" за загрязнение почвы серой

Росприроднадзор подал иск о взыскании с дочерней компании "Газпрома" - "Газпром переработки" - более 225 миллионов рублей за загрязнение почвы серой, сообщает... РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T15:41

2020-10-29T15:41

2020-10-29T15:41

газпром

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

астраханская область

происшествия

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Росприроднадзор подал иск о взыскании с дочерней компании "Газпрома" - "Газпром переработки" - более 225 миллионов рублей за загрязнение почвы серой, сообщает Минприроды.Отмечается, что в октябре 2019 года в управление Росприроднадзора из Аксарайской прокуратуры поступила информация о нарушениях природоохранного законодательства на газоконденсатном комплексе "Газпром переработки"."Специалисты ФГБУ "ЦЛАТИ по ЮФО – ЦЛАТИ по Астраханской области на земельном участке, площадью более 136 тысячи квадратных метров, прилегающем к установке получения элементарной серы – механизированному складу комовой серы У-250, выявили загрязнение почвы в виде россыпи твердой серы и налета, образовавшегося в результате развешивания ветром мелких частиц серы... В результате исследований выявлено превышение содержания серы в почве по отношению к фоновым показателям в 14,6 – 18,1 раза", - напоминает пресс-служба ведомства.После этого Росприроднадзор возбудил дело об административном правонарушении в отношении компании "Газпром переработка" по части 2 статьи 8.6 КоАП РФ, а также рассчитал размера вреда, причиненного почве, который составил 225 миллионов 145 тысяч 800 рублей.

https://ria.ru/20201023/kamchatka-1581137173.html

астраханская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

газпром, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), астраханская область, происшествия