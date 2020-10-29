https://ria.ru/20201029/zabolevaniya-1582155774.html

Собянин заявил о замедлении роста заболеваний COVID-19 почти в десять раз

Собянин заявил о замедлении роста заболеваний COVID-19 почти в десять раз

Динамика роста заболевания коронавирусом в Москве замедлилась почти в 10 раз, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T18:13

2020-10-29T18:13

2020-10-29T18:13

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

здоровье - общество

сергей собянин

москва

общество

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Динамика роста заболевания коронавирусом в Москве замедлилась почти в 10 раз, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин."Предыдущая неделя, динамика роста основных показателей замедлилась почти в 10 раз. И на этой неделе видим цифры , которые не превышают то, что мы видели на прошлой неделе", - сказал Собянин в эфире канала "Россия 24".

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, здоровье - общество, сергей собянин, москва, общество