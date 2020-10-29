https://ria.ru/20201029/zabaykale-1582095146.html
Осипов предложил досрочно включить Забайкалье в нацпроект по занятости
Осипов предложил досрочно включить Забайкалье в нацпроект по занятости
Правительство Забайкалья обратилось к федеральным властям с просьбой включить регион в реализацию нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости"... РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T14:45
2020-10-29T14:45
2020-10-29T14:45
забайкальский край
александр осипов
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ЧИТА, 29 окт - РИА Новости. Правительство Забайкалья обратилось к федеральным властям с просьбой включить регион в реализацию нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости" ранее запланированного срока, поскольку минимум 16 предприятий края сегодня подходят под критерии участия в проекте, сообщил губернатор Александр Осипов на заседании Координационного совета по корректировке нацпроекта.Он отметил, что критериям для включения в проект соответствуют минимум 16 предприятий края.Нацпроект "Производительность труда и поддержка занятости" реализуется с 2019 по 2024 годы с целью повысить качество и конкурентоспособность продукции предприятий, квалификацию сотрудников, сделать работу служб занятости населения комфортной для работодателей и соискателей, обеспечить эффективную занятость.Бюджет нацпроекта составляет 52,1 миллиарда рублей. Сейчас в нацпроекте участвуют около 1,9 тысячи предприятий из 50 регионов страны.В пресс-службе отметили, что Забайкальский край участвует в реализации 11 национальных проектов – "Демография", "Здравоохранение", "Образование", "Жилье и городская среда", "Экология", "Безопасные и качественные автомобильные дороги", "Производительность труда и поддержка занятости", "Наука", "Цифровая экономика", "Культура", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", "Международная кооперация и экспорт".
https://ria.ru/20201023/zabaykale-1581201799.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр осипов
ЧИТА, 29 окт - РИА Новости
. Правительство Забайкалья обратилось к федеральным властям с просьбой включить регион в реализацию нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости" ранее запланированного срока, поскольку минимум 16 предприятий края сегодня подходят под критерии участия в проекте, сообщил губернатор Александр Осипов
на заседании Координационного совета по корректировке нацпроекта.
"Просим министерство экономического развития России обратить внимание на взаимодействие с регионами по реализации нацпроекта. Мы испытывали большую потребность в октябре-декабре 2018 года, когда нацпроект создавался, хотели получить какие-то эффекты от этого, но не удалось. Забайкальский край допускается к проекту только с 2023 года", - пояснил Осипов, слова которого приводит пресс-служба правительства края.
Он отметил, что критериям для включения в проект соответствуют минимум 16 предприятий края.
Нацпроект "Производительность труда и поддержка занятости" реализуется с 2019 по 2024 годы с целью повысить качество и конкурентоспособность продукции предприятий, квалификацию сотрудников, сделать работу служб занятости населения комфортной для работодателей и соискателей, обеспечить эффективную занятость.
Бюджет нацпроекта составляет 52,1 миллиарда рублей. Сейчас в нацпроекте участвуют около 1,9 тысячи предприятий из 50 регионов страны.
В пресс-службе отметили, что Забайкальский край участвует в реализации 11 национальных проектов – "Демография", "Здравоохранение", "Образование", "Жилье и городская среда", "Экология", "Безопасные и качественные автомобильные дороги", "Производительность труда и поддержка занятости", "Наука", "Цифровая экономика", "Культура", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", "Международная кооперация и экспорт".