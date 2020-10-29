Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Забайкальский край
Забайкальский край
https://ria.ru/20201029/zabaykale-1582095146.html
Осипов предложил досрочно включить Забайкалье в нацпроект по занятости
Осипов предложил досрочно включить Забайкалье в нацпроект по занятости
Правительство Забайкалья обратилось к федеральным властям с просьбой включить регион в реализацию нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости"... РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T14:45
2020-10-29T14:45
забайкальский край
александр осипов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155883/94/1558839455_0:0:2847:1602_1400x0_80_0_0_41fc37f277ea6d7acdca2fbcb35ee8a3.jpg
ЧИТА, 29 окт - РИА Новости. Правительство Забайкалья обратилось к федеральным властям с просьбой включить регион в реализацию нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости" ранее запланированного срока, поскольку минимум 16 предприятий края сегодня подходят под критерии участия в проекте, сообщил губернатор Александр Осипов на заседании Координационного совета по корректировке нацпроекта.Он отметил, что критериям для включения в проект соответствуют минимум 16 предприятий края.Нацпроект "Производительность труда и поддержка занятости" реализуется с 2019 по 2024 годы с целью повысить качество и конкурентоспособность продукции предприятий, квалификацию сотрудников, сделать работу служб занятости населения комфортной для работодателей и соискателей, обеспечить эффективную занятость.Бюджет нацпроекта составляет 52,1 миллиарда рублей. Сейчас в нацпроекте участвуют около 1,9 тысячи предприятий из 50 регионов страны.В пресс-службе отметили, что Забайкальский край участвует в реализации 11 национальных проектов – "Демография", "Здравоохранение", "Образование", "Жилье и городская среда", "Экология", "Безопасные и качественные автомобильные дороги", "Производительность труда и поддержка занятости", "Наука", "Цифровая экономика", "Культура", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", "Международная кооперация и экспорт".
https://ria.ru/20201023/zabaykale-1581201799.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/155883/94/1558839455_0:0:2729:2047_1400x0_80_0_0_e21b779e5d5d2a5c4c18f3dea0d5e278.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр осипов

Осипов предложил досрочно включить Забайкалье в нацпроект по занятости

14:45 29.10.2020
 
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкГубернатор Забайкальского края Александр Осипов на церемонии инаугурации
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов на церемонии инаугурации - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЧИТА, 29 окт - РИА Новости. Правительство Забайкалья обратилось к федеральным властям с просьбой включить регион в реализацию нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости" ранее запланированного срока, поскольку минимум 16 предприятий края сегодня подходят под критерии участия в проекте, сообщил губернатор Александр Осипов на заседании Координационного совета по корректировке нацпроекта.
"Просим министерство экономического развития России обратить внимание на взаимодействие с регионами по реализации нацпроекта. Мы испытывали большую потребность в октябре-декабре 2018 года, когда нацпроект создавался, хотели получить какие-то эффекты от этого, но не удалось. Забайкальский край допускается к проекту только с 2023 года", - пояснил Осипов, слова которого приводит пресс-служба правительства края.
Он отметил, что критериям для включения в проект соответствуют минимум 16 предприятий края.
Нацпроект "Производительность труда и поддержка занятости" реализуется с 2019 по 2024 годы с целью повысить качество и конкурентоспособность продукции предприятий, квалификацию сотрудников, сделать работу служб занятости населения комфортной для работодателей и соискателей, обеспечить эффективную занятость.
Первый дом для переселения по программе реновации в Москве - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
23 октября, 14:54Забайкальский край
В новое жилье из аварийного в Забайкалье переехали 76 семей
Бюджет нацпроекта составляет 52,1 миллиарда рублей. Сейчас в нацпроекте участвуют около 1,9 тысячи предприятий из 50 регионов страны.
В пресс-службе отметили, что Забайкальский край участвует в реализации 11 национальных проектов – "Демография", "Здравоохранение", "Образование", "Жилье и городская среда", "Экология", "Безопасные и качественные автомобильные дороги", "Производительность труда и поддержка занятости", "Наука", "Цифровая экономика", "Культура", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", "Международная кооперация и экспорт".
 
Забайкальский крайАлександр Осипов
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:16Пашинян призвал назвать виновника нарушения перемирия в НКР
01:15Стало известно, что нашли у совершившего теракт в Ницце мужчины
01:10Мадуро заявил, что Facebook удалил его публикации о лекарстве от COVID-19
00:56Еврокомиссия выделит 220 миллионов евро для перевозки больных COVID-19
00:49Экипаж МКС назвал возможную причину появления трещины в российском модуле
00:45Глава Еврокомиссии рассказала, как страны ЕС получат вакцину от COVID-19
00:43В Карабахе рассказали, с чем связаны звуки взрывов в Степанакерте
00:39Экипаж МКС рассказал об особенности трещины в российском модуле
00:29ЛАГ призвала ввести уголовную ответственность за оскорбление мусульман
00:22В ресторанах России с пятницы запрещено курение кальянов и вейпов
00:11Главу Конституционного суда Украины проверяют на причастность к банде
00:07Президент Армении утвердил закон, регулирующий деятельность ополчения
00:00Мэр Вашингтона предупредила о возможных беспорядках в день выборов
23:46Адвоката экс-полицейского по делу Голунова лишили статуса на два года
23:29Познер предложил высылать мигрантов после теракта во Франции
23:21Совершивший теракт в Ницце мужчина оказался выходцем из Туниса
23:10Россиянам рассказали о погоде в ноябре
23:02В Москве умерли 69 пациентов с коронавирусом
22:45Пожарные ликвидировали открытое горение в подмосковной промзоне
22:45Установлен основной источник распространения коронавируса
Лента новостейМолния