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https://ria.ru/20201029/yukos-1582029145.html
Россия попросила приостановить исполнение решений суда по делу ЮКОСа
Россия попросила приостановить исполнение решений суда по делу ЮКОСа
Россия попросила Верховный суд Нидерландов приостановить исполнение решений по искам бывших акционеров ЮКОСа, рассказал в интервью РИА Новости российский... РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T09:40
2020-10-29T09:44
россия
михаил гальперин
юкос
министерство юстиции рф (минюст россии)
нидерланды
экономика
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Россия попросила Верховный суд Нидерландов приостановить исполнение решений по искам бывших акционеров ЮКОСа, рассказал в интервью РИА Новости российский уполномоченный при ЕСПЧ — заместитель министра юстиции Михаил Гальперин.По его словам, слушания по заявлению России начнутся в Верховном суде Нидерландов 30 октября.Россия оспаривает в Верховном суде Нидерландов решение Апелляционного суда Гааги о взыскании в пользу экс-акционеров ЮКОСа 57 миллиардов долларов. Кассационную жалобу российская сторона подала в мае, в июне Верховный суд признал ее приемлемой. По словам Гальперина, разбирательство может занять несколько лет.Верховному суду Нидерландов предстоит оценить доводы о многочисленных юридических ошибках, допущенных, по мнению России, апелляционной инстанцией при толковании международного права.Суть делаВ 2003 году российские налоговые органы обвинили нефтяную компанию ЮКОС в уклонении от уплаты налогов и выдвинули ей претензии на более чем 700 миллиардов рублей. Так как ЮКОС не смог рассчитаться по долгам, в отношении него открыли банкротное производство, активы продали на торгах, а в 2007 году компанию ликвидировали. Акционеры концерна не согласились с таким исходом дела и в начале 2005 года компании Hulley Enterprises Ltd., Yukos Universal Ltd. и кипрский фонд Veteran Petroleum Ltd., которые вместе контролировали около 70,5 процентов ЮКОСа, подали иски против России в Международный арбитражный суд в Гааге.Они заявили, что Россия нарушила их права как иностранных инвесторов и ссылались на Договор к Энергетической хартии. Сумма иска составляла 114 миллиардов долларов.Россия подписала, но не ратифицировала Договор к Энергетической хартии, а в августе 2009 года официально отказалась от его ратификации. На этом основании она заявляла о непосудности Гаагскому арбитражному суду, но тот отверг это возражение.В июле 2014 года постоянная палата третейского суда в Гааге частично удовлетворила требования экс-акционеров ЮКОСа, присудив им 50 миллиардов долларов. Hulley Enterprises должна была получить компенсацию в 39,9 миллиарда долларов, Yukos Universal Limited — в 1,85 миллиарда, а Veteran Petroleum Ltd. — 8,2 миллиарда. На основании этого решения экс-акционеры ЮКОСа подали иски о взыскании с России средств и аресте государственного имущества в суды разных стран, в том числе США, Великобритании, Германии, Индии, Франции и Бельгии.В частности, летом 2015 года во Франции и Бельгии были заморожены счета МИА "Россия сегодня", во Франции также наложили арест на счета "Роскосмоса". Однако в последующие годы иски об аресте активов были либо отозваны, либо отменены национальными судами. В 2016 году Окружной суд Гааги отменил решение арбитража, но в феврале этого года Апелляционный суд вновь встал на сторону акционеров, а с учетом пеней сумма выросла до 57 миллиардов долларов.Позиция МинюстаКак отмечал замминистра юстиции, у России в этом деле "солидная позиция, подкрепленная множеством доказательств".Так, в Минюсте указали, что апелляционный суд пренебрег многочисленными фактами нарушения истцами норм антикоррупционного и "антиотмывочного" регулирования. По данным ведомства, бывшие акционеры ЮКОСа получили контроль над активами компании с помощью доказанного сговора, фиктивных торгов и подкупа должностных лиц, отвечающих за ее приватизацию. Более того, офшорные "компании-пустышки" фактически не оплатили акции ЮКОСа и, соответственно, не внесли никакого вклада в российскую экономику.Минюст также отметил, что бывшие владельцы ЮКОСа не платили налоги и незаконно выводили активы за рубеж. Исходя из этого, их нельзя назвать добросовестными акционерами. В ведомстве считают их иностранными инвесторами-олигархами.Кроме того, суд проигнорировал отсутствие недвусмысленного согласия России на арбитражное разбирательство, отметили в Минюсте, добавив, что решение Апелляционного суда Гааги не соответствует позиции Европейского суда по правам человека.ЕСПЧ в решениях по делу ЮКОСа неоднократно отвергал обвинения в адрес России в "политической мотивации" и "репрессивном характере" налоговых мер, принятых в отношении компании, но подтвердил, что при доначислении налогов российские органы действовали законным образом. Однако, отметили в Минюсте, Апелляционный суд Гааги не учел доказанного массового ухода ЮКОСа от налогов и практически полностью проигнорировал многочисленные доказательства использования компанией фирм-однодневок в регионах с льготным налогообложением, хотя это подтверждается решениями ЕСПЧ.
https://ria.ru/20190924/1559034906.html
https://ria.ru/20200518/1571606777.html
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россия, михаил гальперин, юкос, министерство юстиции рф (минюст россии), нидерланды, экономика

Россия попросила приостановить исполнение решений суда по делу ЮКОСа

09:40 29.10.2020 (обновлено: 09:44 29.10.2020)
 
© Фото : Министерство юстиции Российской ФедерацииЗдание Министерства юстиции России
Здание Министерства юстиции России - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
© Фото : Министерство юстиции Российской Федерации
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Россия попросила Верховный суд Нидерландов приостановить исполнение решений по искам бывших акционеров ЮКОСа, рассказал в интервью РИА Новости российский уполномоченный при ЕСПЧ — заместитель министра юстиции Михаил Гальперин.
По его словам, слушания по заявлению России начнутся в Верховном суде Нидерландов 30 октября.
"Ожидается, что суд определится по этому вопросу до конца декабря 2020 года. Ранее Верховный суд Нидерландов поддержал нашу позицию и отклонил доводы истцов об отсутствии у суда юрисдикции на рассмотрение заявления о приостановлении", — сказал Гальперин.
Россия оспаривает в Верховном суде Нидерландов решение Апелляционного суда Гааги о взыскании в пользу экс-акционеров ЮКОСа 57 миллиардов долларов. Кассационную жалобу российская сторона подала в мае, в июне Верховный суд признал ее приемлемой. По словам Гальперина, разбирательство может занять несколько лет.
Верховному суду Нидерландов предстоит оценить доводы о многочисленных юридических ошибках, допущенных, по мнению России, апелляционной инстанцией при толковании международного права.
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Суть дела

В 2003 году российские налоговые органы обвинили нефтяную компанию ЮКОС в уклонении от уплаты налогов и выдвинули ей претензии на более чем 700 миллиардов рублей. Так как ЮКОС не смог рассчитаться по долгам, в отношении него открыли банкротное производство, активы продали на торгах, а в 2007 году компанию ликвидировали.
Акционеры концерна не согласились с таким исходом дела и в начале 2005 года компании Hulley Enterprises Ltd., Yukos Universal Ltd. и кипрский фонд Veteran Petroleum Ltd., которые вместе контролировали около 70,5 процентов ЮКОСа, подали иски против России в Международный арбитражный суд в Гааге.
Они заявили, что Россия нарушила их права как иностранных инвесторов и ссылались на Договор к Энергетической хартии. Сумма иска составляла 114 миллиардов долларов.
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Россия подписала, но не ратифицировала Договор к Энергетической хартии, а в августе 2009 года официально отказалась от его ратификации. На этом основании она заявляла о непосудности Гаагскому арбитражному суду, но тот отверг это возражение.
В июле 2014 года постоянная палата третейского суда в Гааге частично удовлетворила требования экс-акционеров ЮКОСа, присудив им 50 миллиардов долларов. Hulley Enterprises должна была получить компенсацию в 39,9 миллиарда долларов, Yukos Universal Limited — в 1,85 миллиарда, а Veteran Petroleum Ltd. — 8,2 миллиарда. На основании этого решения экс-акционеры ЮКОСа подали иски о взыскании с России средств и аресте государственного имущества в суды разных стран, в том числе США, Великобритании, Германии, Индии, Франции и Бельгии.
В частности, летом 2015 года во Франции и Бельгии были заморожены счета МИА "Россия сегодня", во Франции также наложили арест на счета "Роскосмоса". Однако в последующие годы иски об аресте активов были либо отозваны, либо отменены национальными судами.
В 2016 году Окружной суд Гааги отменил решение арбитража, но в феврале этого года Апелляционный суд вновь встал на сторону акционеров, а с учетом пеней сумма выросла до 57 миллиардов долларов.
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Позиция Минюста

Как отмечал замминистра юстиции, у России в этом деле "солидная позиция, подкрепленная множеством доказательств".
Так, в Минюсте указали, что апелляционный суд пренебрег многочисленными фактами нарушения истцами норм антикоррупционного и "антиотмывочного" регулирования. По данным ведомства, бывшие акционеры ЮКОСа получили контроль над активами компании с помощью доказанного сговора, фиктивных торгов и подкупа должностных лиц, отвечающих за ее приватизацию. Более того, офшорные "компании-пустышки" фактически не оплатили акции ЮКОСа и, соответственно, не внесли никакого вклада в российскую экономику.
Минюст также отметил, что бывшие владельцы ЮКОСа не платили налоги и незаконно выводили активы за рубеж. Исходя из этого, их нельзя назвать добросовестными акционерами. В ведомстве считают их иностранными инвесторами-олигархами.
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Кроме того, суд проигнорировал отсутствие недвусмысленного согласия России на арбитражное разбирательство, отметили в Минюсте, добавив, что решение Апелляционного суда Гааги не соответствует позиции Европейского суда по правам человека.
ЕСПЧ в решениях по делу ЮКОСа неоднократно отвергал обвинения в адрес России в "политической мотивации" и "репрессивном характере" налоговых мер, принятых в отношении компании, но подтвердил, что при доначислении налогов российские органы действовали законным образом. Однако, отметили в Минюсте, Апелляционный суд Гааги не учел доказанного массового ухода ЮКОСа от налогов и практически полностью проигнорировал многочисленные доказательства использования компанией фирм-однодневок в регионах с льготным налогообложением, хотя это подтверждается решениями ЕСПЧ.
 
РоссияМихаил ГальперинЮКОСМинистерство юстиции РФ (Минюст России)НидерландыЭкономика
 
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