https://ria.ru/20201029/yukos-1582018534.html

Решение по искам экс-акционеров ЮКОСа могут принять до 2021 года

Верховный суд Нидерландов может до конца 2020 года определиться, приостанавливать ли исполнение решений по искам экс-акционеров ЮКОСа, как этого просит Россия,... РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T05:58

2020-10-29T05:58

2020-10-29T05:58

михаил гальперин

юкос

европейский суд по правам человека

гаага

нидерланды

в мире

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<strong>МОСКВА, 29 окт – РИА Новости.</strong> Верховный суд Нидерландов может до конца 2020 года определиться, приостанавливать ли исполнение решений по искам экс-акционеров ЮКОСа, как этого просит Россия, сообщил РИА Новости уполномоченный РФ при ЕСПЧ – замминистра юстиции России <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Galperin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Гальперин</a>.По его словам, 30 октября в Верховном суде Нидерландов начнутся слушания по заявлению России о приостановлении исполнения решений арбитража, вынесенных по искам бывших акционеров ЮКОСа.В июне Верховный суд <a href="http://ria.ru/location_Netherlands/" target="_blank" data-auto="true">Нидерландов</a> признал приемлемой кассационную жалобу России на решение Апелляционного суда <a href="http://ria.ru/location_The_Hague/" target="_blank" data-auto="true">Гааги</a> о взыскании в пользу экс-акционеров <a href="http://ria.ru/organization_JUKOS/" target="_blank" data-auto="true">ЮКОСа</a> 57 миллиардов долларов. Изначально арбитраж постановил взыскать с России 50 миллиардов долларов, затем это решение отменил Окружной суд Гааги, но в минувшем феврале Апелляционный суд Гааги вновь встал на сторону акционеров. Как пояснили РИА Новости в министерстве, с учетом пеней сумма выросла до 57 миллиардов долларов.Верховному суду Нидерландов предстоит оценить российские доводы о многочисленных юридических ошибках, допущенных, по мнению России, апелляционной инстанцией при толковании международного права.По мнению Минюста РФ, апелляционный суд пренебрег многочисленными фактами нарушения истцами антикоррупционного и "антиотмывочного" регулирования. В ведомстве настаивают, что экс-акционеры завладели активами "с помощью доказанного сговора, фиктивных торгов и подкупа" чиновников, отвечавших за приватизацию.Офшорные "компании-пустышки" фактически не оплатили акции ЮКОСа и, соответственно, не внесли никакого вклада в российскую экономику, заявляют в Минюсте. Перечислены и другие нарушения, имеющие место с точки зрения России.

https://ria.ru/20200709/1574104645.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил гальперин, юкос, европейский суд по правам человека, гаага, нидерланды, в мире