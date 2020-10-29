Путин посетовал на предвзятое отношение к себе из-за выборов в США

"Мне бы не хотелось затрагивать тему выборов в США, потому что что бы я ни сказал, сейчас некоторые наши партнеры прицепятся к чему угодно для того, чтобы доказать мнимое вмешательство России в выборный процесс в Соединенных Штатах", - ответил Путин на вопрос о том, могут ли выборы в США изменить глобальный политический ландшафт, заданный на заседании инвестиционного форума ВТБ Капитал "Россия зовет!".