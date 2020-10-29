https://ria.ru/20201029/vybory-1582111968.html
Путин посетовал на предвзятое отношение к себе из-за выборов в США
Путин посетовал на предвзятое отношение к себе из-за выборов в США
Президент РФ Владимир Путин, отвечая на просьбу прокомментировать последствия выборов в США, отметил, что вне зависимости от его слов "партнеры прицепятся к... РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T15:40
2020-10-29T15:40
2020-10-29T19:07
инвестиционный форум втб капитал "россия зовёт!"
владимир путин
сша
в мире
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, отвечая на просьбу прокомментировать последствия выборов в США, отметил, что вне зависимости от его слов "партнеры прицепятся к чему угодно, чтобы заявить о вмешательстве".
https://ria.ru/20201028/bayden-1581783207.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, сша, в мире