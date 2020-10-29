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Инвестиционный Форум ВТБ Капитал РОССИЯ ЗОВЁТ!
Инвестиционный Форум ВТБ Капитал "РОССИЯ ЗОВЁТ!"
https://ria.ru/20201029/vybory-1582111968.html
Путин посетовал на предвзятое отношение к себе из-за выборов в США
Путин посетовал на предвзятое отношение к себе из-за выборов в США
Президент РФ Владимир Путин, отвечая на просьбу прокомментировать последствия выборов в США, отметил, что вне зависимости от его слов "партнеры прицепятся к... РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T15:40
2020-10-29T19:07
инвестиционный форум втб капитал "россия зовёт!"
владимир путин
сша
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, отвечая на просьбу прокомментировать последствия выборов в США, отметил, что вне зависимости от его слов "партнеры прицепятся к чему угодно, чтобы заявить о вмешательстве".
https://ria.ru/20201028/bayden-1581783207.html
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владимир путин, сша, в мире

Путин посетовал на предвзятое отношение к себе из-за выборов в США

15:40 29.10.2020 (обновлено: 19:07 29.10.2020)
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, отвечая на просьбу прокомментировать последствия выборов в США, отметил, что вне зависимости от его слов "партнеры прицепятся к чему угодно, чтобы заявить о вмешательстве".

"Мне бы не хотелось затрагивать тему выборов в США, потому что что бы я ни сказал, сейчас некоторые наши партнеры прицепятся к чему угодно для того, чтобы доказать мнимое вмешательство России в выборный процесс в Соединенных Штатах", - ответил Путин на вопрос о том, могут ли выборы в США изменить глобальный политический ландшафт, заданный на заседании инвестиционного форума ВТБ Капитал "Россия зовет!".

Сторонник президента США Дональда Трампа c фотографией Хантера Байдена в международном аэропорту Эри в штате Пенсильвания - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
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Инвестиционный Форум ВТБ Капитал "РОССИЯ ЗОВЁТ!"Владимир ПутинСШАВ мире
 
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