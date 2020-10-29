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"ВТБ Капитал" оценил состояние долгового рынка в России
"ВТБ Капитал" оценил состояние долгового рынка в России
Российский долговой рынок находится в очень хорошей форме, заявил заместитель руководителя управления рынков долгового капитала "ВТБ Капитала" Алексей Коночкин. РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T16:32
2020-10-29T16:32
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
инвестиционный форум втб капитал "россия зовёт!"
втб капитал
экономика
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Российский долговой рынок находится в очень хорошей форме, заявил заместитель руководителя управления рынков долгового капитала "ВТБ Капитала" Алексей Коночкин."Предприятия активно занимают, ставки низкие, денег много, на рынок пришли частные инвесторы в очень хорошем объеме. Ставки в банках низкие, и люди ищут применение своим деньгам – часть пошла на покупку недвижимости, часть на покупку автомобилей, а часть пошла на фондовый рынок, в том числе в бонды. Мы фиксируем достаточно большой спрос со стороны розницы на все виды размещений. Рынок в очень хорошей форме", - отметил Коночкин.По его мнению, ничего драматического в период коронавируса с точки зрения локального рынка уже точно не будет: ставки по-прежнему останутся низкими, ликвидность по-прежнему будет на рынке, заимствования по-прежнему будут проводиться на рынке."Надеемся, что в следующем году пандемия коронавируса будет заканчиваться и, следовательно, ее влияние на рынки капитала тоже пойдет на спад. На рынках останется огромное количество ликвидности, которая появилась в связи с денежно-кредитной политикой международных Центральных банков, с другой стороны, сохранится и потребность финансирования для заемщиков. Поэтому мы оптимистично настроены в отношении следующего года с точки зрения бизнеса, сделок будет много", - заключил Коночкин.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201029/obligatsii-1582108858.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, втб капитал, экономика

"ВТБ Капитал" оценил состояние долгового рынка в России

16:32 29.10.2020
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкИнвестиционный форум ВТБ Капитал "Россия зовет!"
Инвестиционный форум ВТБ Капитал Россия зовет! - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Российский долговой рынок находится в очень хорошей форме, заявил заместитель руководителя управления рынков долгового капитала "ВТБ Капитала" Алексей Коночкин.
"К этому кризису мы подошли с большим количеством ликвидности, со здоровой банковской системой, низкими процентными ставками, как показала практика, очень адекватным Центральным банком. Да, первый мартовский шок был, примерно на месяц рынок закрылся, потом эмитенты начали активно размещать долговые инструменты на локальном рынке, а инвесторы – покупать их. Мы видим прекрасный спрос на бумаги, и предложение тоже вполне хорошее", - сказал он на брифинге в рамках форума "ВТБ Капитала" "Россия зовет!".
"Предприятия активно занимают, ставки низкие, денег много, на рынок пришли частные инвесторы в очень хорошем объеме. Ставки в банках низкие, и люди ищут применение своим деньгам – часть пошла на покупку недвижимости, часть на покупку автомобилей, а часть пошла на фондовый рынок, в том числе в бонды. Мы фиксируем достаточно большой спрос со стороны розницы на все виды размещений. Рынок в очень хорошей форме", - отметил Коночкин.
По его мнению, ничего драматического в период коронавируса с точки зрения локального рынка уже точно не будет: ставки по-прежнему останутся низкими, ликвидность по-прежнему будет на рынке, заимствования по-прежнему будут проводиться на рынке.
Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
15:32Инвестиционный Форум ВТБ Капитал "РОССИЯ ЗОВЁТ!"
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"Надеемся, что в следующем году пандемия коронавируса будет заканчиваться и, следовательно, ее влияние на рынки капитала тоже пойдет на спад. На рынках останется огромное количество ликвидности, которая появилась в связи с денежно-кредитной политикой международных Центральных банков, с другой стороны, сохранится и потребность финансирования для заемщиков. Поэтому мы оптимистично настроены в отношении следующего года с точки зрения бизнеса, сделок будет много", - заключил Коночкин.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Инвестиционный Форум ВТБ Капитал "РОССИЯ ЗОВЁТ!"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыВТБ КапиталЭкономика
 
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