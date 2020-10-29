https://ria.ru/20201029/vtb-1582126339.html

"ВТБ Капитал" оценил состояние долгового рынка в России

"ВТБ Капитал" оценил состояние долгового рынка в России

Российский долговой рынок находится в очень хорошей форме, заявил заместитель руководителя управления рынков долгового капитала "ВТБ Капитала" Алексей Коночкин. РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T16:32

2020-10-29T16:32

2020-10-29T16:32

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Российский долговой рынок находится в очень хорошей форме, заявил заместитель руководителя управления рынков долгового капитала "ВТБ Капитала" Алексей Коночкин."Предприятия активно занимают, ставки низкие, денег много, на рынок пришли частные инвесторы в очень хорошем объеме. Ставки в банках низкие, и люди ищут применение своим деньгам – часть пошла на покупку недвижимости, часть на покупку автомобилей, а часть пошла на фондовый рынок, в том числе в бонды. Мы фиксируем достаточно большой спрос со стороны розницы на все виды размещений. Рынок в очень хорошей форме", - отметил Коночкин.По его мнению, ничего драматического в период коронавируса с точки зрения локального рынка уже точно не будет: ставки по-прежнему останутся низкими, ликвидность по-прежнему будет на рынке, заимствования по-прежнему будут проводиться на рынке."Надеемся, что в следующем году пандемия коронавируса будет заканчиваться и, следовательно, ее влияние на рынки капитала тоже пойдет на спад. На рынках останется огромное количество ликвидности, которая появилась в связи с денежно-кредитной политикой международных Центральных банков, с другой стороны, сохранится и потребность финансирования для заемщиков. Поэтому мы оптимистично настроены в отношении следующего года с точки зрения бизнеса, сделок будет много", - заключил Коночкин.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201029/obligatsii-1582108858.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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