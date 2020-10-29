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Названы "ежедневные" ошибки, портящие внешность
Названы "ежедневные" ошибки, портящие внешность
Дерматолог Ирина Барчукова перечислила в разговоре с порталом NGS главные женские ошибки в уходе за кожей, приводящие к нежелательным изменениям во внешности. РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T17:44
2020-10-29T19:12
лицо
кожа
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Дерматолог Ирина Барчукова перечислила в разговоре с порталом NGS главные женские ошибки в уходе за кожей, приводящие к нежелательным изменениям во внешности.По мнению врача, чаще всего дефекты кожи лица появляются из-за использования средств, рекомендованных непроверенными экспертами — например, бьюти-блогерами."Самодельные скрабы, маски, использование лимонной кислоты для отбеливания лица (или свежих фруктов, имеющих повышенную кислотность) — все это не рекомендуется &lt;...&gt;. Применение таких народных рецептов нарушает pH кожи, частично или полностью вымывает эпидермальный барьер", — сказала она.Медик подчеркнула, что использование "косметики" из подручных ингредиентов может стать причиной появления сыпи, аллергических реакций и покраснений.Кроме того, Барчукова призвала женщин не заниматься самостоятельным подбором и покупкой аптечных средств — даже таких привычных, как перекись водорода и хлоргексидин. Она подчеркнула, что применение любой лечебной косметики должен согласовывать врач. Помимо прочего, медик указала на необходимость строго соблюдать последовательность нанесения средств для ухода за кожей."Самая частая ошибка — путаница с тем, когда нужно увлажнять кожу, а когда питать. Запоминаем: увлажняем летом в первой половине дня, питаем — вечером. Зимой — наоборот, с утра наносим питательный крем, на ночь — увлажняющий", — заявила Барчукова.Также она посоветовала не пренебрегать еще одним алгоритмом ухода: умывание (гелем, пенкой или молочком), глубокое очищение (с помощью скраба или гоммажа) и затем тонизация. Врач подчеркнула, что скраб может повредить микротрещины, поэтому текстура этого средства должна быть мелкодисперсной, а частота использования — не более одного раза в неделю.Дерматолог также призвала женщин отказаться от злоупотребления косметическими процедурами. По ее словам, аппаратную чистку стоит делать не чаще раза в месяц, а решение ввести ботокс необходимо согласовать с врачом."Чаще всего женщины ставят препарат в межбровную область, рядом с которой находится круговая мышца глаза, препарат расходится в диаметре, в зависимости от дозы, и, если вам не повезло и специалист сделал укол с просчетом в пару миллиметров, есть риск того, что небольшой участок глазной мышцы отключится", — предупредила она.Врач также отметила, что попытки самостоятельно увеличить губы с помощью подручных средств могут привести к куперозу.Барчукова также призвала женщин отказаться от использования азиатской косметики на постоянной основе, так как в ее составе зачастую содержатся отбеливающие и забивающие поры вещества, которые могут стать причиной нарушения структуры кожи, появления высыпаний и аллергии.
https://ria.ru/20201026/samarskiy-universitet-1581036065.html
https://ria.ru/20200826/kosmetika-1576312033.html
https://ria.ru/20200914/vneshnost-1577190533.html
https://rsport.ria.ru/20200805/1575425512.html
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РИА Новости
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лицо, кожа, здоровье - общество, общество

Названы "ежедневные" ошибки, портящие внешность

17:44 29.10.2020 (обновлено: 19:12 29.10.2020)
 
© Fotolia / DenizoМаска лица
Маска лица - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
© Fotolia / Denizo
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Дерматолог Ирина Барчукова перечислила в разговоре с порталом NGS главные женские ошибки в уходе за кожей, приводящие к нежелательным изменениям во внешности.
По мнению врача, чаще всего дефекты кожи лица появляются из-за использования средств, рекомендованных непроверенными экспертами — например, бьюти-блогерами.
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"Самодельные скрабы, маски, использование лимонной кислоты для отбеливания лица (или свежих фруктов, имеющих повышенную кислотность) — все это не рекомендуется <...>. Применение таких народных рецептов нарушает pH кожи, частично или полностью вымывает эпидермальный барьер", — сказала она.
Медик подчеркнула, что использование "косметики" из подручных ингредиентов может стать причиной появления сыпи, аллергических реакций и покраснений.
Кроме того, Барчукова призвала женщин не заниматься самостоятельным подбором и покупкой аптечных средств — даже таких привычных, как перекись водорода и хлоргексидин. Она подчеркнула, что применение любой лечебной косметики должен согласовывать врач.
Помимо прочего, медик указала на необходимость строго соблюдать последовательность нанесения средств для ухода за кожей.
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"Самая частая ошибка — путаница с тем, когда нужно увлажнять кожу, а когда питать. Запоминаем: увлажняем летом в первой половине дня, питаем — вечером. Зимой — наоборот, с утра наносим питательный крем, на ночь — увлажняющий", — заявила Барчукова.
Также она посоветовала не пренебрегать еще одним алгоритмом ухода: умывание (гелем, пенкой или молочком), глубокое очищение (с помощью скраба или гоммажа) и затем тонизация. Врач подчеркнула, что скраб может повредить микротрещины, поэтому текстура этого средства должна быть мелкодисперсной, а частота использования — не более одного раза в неделю.
Дерматолог также призвала женщин отказаться от злоупотребления косметическими процедурами. По ее словам, аппаратную чистку стоит делать не чаще раза в месяц, а решение ввести ботокс необходимо согласовать с врачом.
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"Чаще всего женщины ставят препарат в межбровную область, рядом с которой находится круговая мышца глаза, препарат расходится в диаметре, в зависимости от дозы, и, если вам не повезло и специалист сделал укол с просчетом в пару миллиметров, есть риск того, что небольшой участок глазной мышцы отключится", — предупредила она.
Врач также отметила, что попытки самостоятельно увеличить губы с помощью подручных средств могут привести к куперозу.
Барчукова также призвала женщин отказаться от использования азиатской косметики на постоянной основе, так как в ее составе зачастую содержатся отбеливающие и забивающие поры вещества, которые могут стать причиной нарушения структуры кожи, появления высыпаний и аллергии.
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