Россия готова производить вакцину от COVID-19 на зарубежных площадках

"Мы готовы обеспечить продажу интеллектуальной собственности, и, что самое главное, готовы пойти на то, чтобы производить эту вакцину или эти вакцины (от коронавируса) на производственных площадках наших зарубежных партнеров. У них это оборудование есть. И не в ущерб - я хочу это подчеркнуть - вакцинации в самой России, поскольку мы еще должны приобрести или создать это оборудование. Мы готовы работать с нашими партнерами", - сказал он, выступая на форуме "ВТБ Капитала" "Россия зовет!"