https://ria.ru/20201029/vaktsiny-1582103919.html
Россия готова производить вакцину от COVID-19 на зарубежных площадках
Россия готова производить вакцину от COVID-19 на зарубежных площадках
Россия готова обеспечить продажу интеллектуальной собственности по своим вакцинам от коронавируса и производить их на площадках зарубежных партнеров, заявил... РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T15:15
2020-10-29T15:15
2020-10-29T15:15
инвестиционный форум втб капитал "россия зовёт!"
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коронавирус covid-19
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Россия готова обеспечить продажу интеллектуальной собственности по своим вакцинам от коронавируса и производить их на площадках зарубежных партнеров, заявил президент РФ Владимир Путин.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, владимир путин, экономика