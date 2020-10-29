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Инвестиционный Форум ВТБ Капитал "РОССИЯ ЗОВЁТ!"
https://ria.ru/20201029/vaktsiny-1582103919.html
Россия готова производить вакцину от COVID-19 на зарубежных площадках
Россия готова производить вакцину от COVID-19 на зарубежных площадках
Россия готова обеспечить продажу интеллектуальной собственности по своим вакцинам от коронавируса и производить их на площадках зарубежных партнеров, заявил... РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T15:15
2020-10-29T15:15
инвестиционный форум втб капитал "россия зовёт!"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Россия готова обеспечить продажу интеллектуальной собственности по своим вакцинам от коронавируса и производить их на площадках зарубежных партнеров, заявил президент РФ Владимир Путин.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, владимир путин, экономика

Россия готова производить вакцину от COVID-19 на зарубежных площадках

15:15 29.10.2020
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Россия готова обеспечить продажу интеллектуальной собственности по своим вакцинам от коронавируса и производить их на площадках зарубежных партнеров, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы готовы обеспечить продажу интеллектуальной собственности, и, что самое главное, готовы пойти на то, чтобы производить эту вакцину или эти вакцины (от коронавируса) на производственных площадках наших зарубежных партнеров. У них это оборудование есть. И не в ущерб - я хочу это подчеркнуть - вакцинации в самой России, поскольку мы еще должны приобрести или создать это оборудование. Мы готовы работать с нашими партнерами", - сказал он, выступая на форуме "ВТБ Капитала" "Россия зовет!"
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
 
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