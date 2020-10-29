Путин отметил работу ученых при создании вакцин от COVID-19
14:50 29.10.2020 (обновлено: 14:59 29.10.2020)
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время совещания в режиме видеоконференции по вопросам по вопросам МЧС РФ
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Разработки вакцин против коронавируса в России свидетельствуют о том, что наука в стране развивается, советская школа жива, заявил президент России Владимир Путин на форуме "Россия зовет!".
"Действительно, наши специалисты, ученые активно и, я бы сказал, в высшей степени эффективно прошли путь по созданию вакцин. Это говорит о том, что в России сохранены и развиваются соответствующие научные школы, созданные еще во времена Советского Союза. Можно только порадоваться, что нам удалось сохранить эти коллективы, их наработки, и они идут дальше", - сказал Путин.
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