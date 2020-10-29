Мобильные пункты вакцинации от гриппа будут работать до 31 октября
© РИА Новости / Максим БогодвидЖитель Казани выходит измашины скорой помощи, где проходит бесплатная вакцинация от гриппа
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Мобильные пункты вакцинации против гриппа завершат работу в Москве 31 октября, за два месяца работы прививку сделали 380 тысяч горожан, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.
"Осталось всего несколько дней до завершения работы мобильных пунктов вакцинации против гриппа. Точки будут принимать горожан до конца октября, а прививочные кабинеты в поликлиниках продолжат работать и после этого. Уже пятый год подряд мы предлагаем горожанам сделать прививку по пути на работу или домой, во время обеденного перерыва или прогулки. Такой способ удобен для жителей мегаполиса, ведь прививка не занимает много времени и не требует поездки в поликлинику", - сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, чьи слова приводятся в сообщении.
По словам заммэра, за два месяца работы мобильных пунктов вакцинации прививку от гриппа в них сделали более 380 тысяч горожан.
Прививки от гриппа делают всем желающим старше 18 лет, а после выдают сертификаты. Процедура бесплатна, занимает 10–15 минут и совершенно безопасна, с собой нужно только взять паспорт.
В столице работает около 50 мобильных пунктов вакцинации. Они располагаются у станций метро и Московского центрального кольца, железнодорожных станций, в центрах госуслуг "Мои документы" и возле торговых центров.