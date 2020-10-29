https://ria.ru/20201029/vaktsinatsiya-1582022735.html

Мобильные пункты вакцинации от гриппа будут работать до 31 октября

Мобильные пункты вакцинации против гриппа завершат работу в Москве 31 октября, за два месяца работы прививку сделали 380 тысяч горожан, сообщается на сайте мэра РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T07:47

2020-10-29T07:47

2020-10-29T07:47

москва сегодня: мегаполис для жизни

анастасия ракова

здоровье - общество

москва

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/10/1577317919_0:0:3116:1753_1400x0_80_0_0_2cdc19b83d3315cce6a06579b6181a9b.jpg

<strong>МОСКВА, 29 окт - РИА Новости.</strong> Мобильные пункты вакцинации против гриппа завершат работу в Москве 31 октября, за два месяца работы прививку сделали 380 тысяч горожан, сообщается на <a href="https://www.mos.ru/" target="_blank">сайте</a> мэра и правительства Москвы.По словам заммэра, за два месяца работы мобильных пунктов вакцинации прививку от гриппа в них сделали более 380 тысяч горожан.Прививки от гриппа делают всем желающим старше 18 лет, а после выдают сертификаты. Процедура бесплатна, занимает 10–15 минут и совершенно безопасна, с собой нужно только взять паспорт.В столице работает около 50 мобильных пунктов вакцинации. Они располагаются у станций метро и Московского центрального кольца, железнодорожных станций, в центрах госуслуг "Мои документы" и возле торговых центров.

https://radiosputnik.ria.ru/20201028/gripp-1581766802.html

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анастасия ракова , здоровье - общество, москва, общество