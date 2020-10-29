https://ria.ru/20201029/vaktsina-1582097085.html
Путин назвал главное требование к вакцинам от коронавируса
Путин назвал главное требование к вакцинам от коронавируса
Главное требование к вакцинам от коронавируса - это безопасность и эффективность, они обеспечены в обоих российских препаратах, разработанных центом имени... РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T14:50
2020-10-29T14:50
2020-10-29T15:03
вакцина "спутник v"
инвестиционный форум втб капитал "россия зовёт!"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
владимир путин
общество
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Главное требование к вакцинам от коронавируса - это безопасность и эффективность, они обеспечены в обоих российских препаратах, разработанных центом имени Гамалеи и новосибирским центром "Вектор", заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании инвестиционного форума ВТБ Капитал "Россия зовет!""Мы очень благодарны центру имени Гамалеи и "Вектору" из Новосибирска, действительно, это хорошие препараты. Главное заключается в том, чтобы они были безопасными и эффективными. И эти два требования обеспечены и в первом, и во втором случае - и в случае со "Спутник V", и с векторской вакциной. На подходе третья вакцина", - сказал Путин. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20200812/1575689573.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, владимир путин, общество