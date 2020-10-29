https://ria.ru/20201029/utopiya-1581941251.html

Стивен Кинг высказался о сериале "Утопия" про пандемию

Стивен Кинг написал в своем твиттере, что думает о сериале "Утопия", релиз которого состоялся в начале октября на платформе Amazon Prime. РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T02:30

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<strong>МОСКВА, 29 окт – РИА Новости</strong>. Стивен Кинг <a href="https://twitter.com/StephenKing/status/1319983678865444865" target="_blank">написал</a> в своем твиттере, что думает о сериале "Утопия", релиз которого состоялся в начале октября на платформе Amazon Prime."Король ужастиков" нашел время посмотреть несколько эпизодов нового сериала (всего в первом сезоне их восемь). "Мне нравится "Утопия" на Amazon Prime. Может, это удовольствие не для каждого, тем более если учитывать, в какое время мы живем. Сюжет разворачивается постепенно, и в итоге страсти ощутимо накаляются, я бы сравнил такую схему с переворачиванием страниц книги. Пугающий, мощный и местами заставляющий в голос смеяться проект", — прокомментировал Кинг. "Утопия" – конспирологический триллер про теорию заговора, пандемию и поиски вакцины. Это ремейк одноименного культового британского фантастического сериала, который показывали в 2013-2014 годах. Текущая ситуация с COVID-19 не имеет непосредственного отношения к сюжету, тем более, что писательница Гиллиан Флинн ("Острыне предметы", "Исчезнувшая") начала работу над этим проектом еще в 2014 году. Поклонники комиксов находят в Сети странную книгу, в которой с точностью предсказаны все катаклизмы на Земле. Позже главные герои узнают о выходе второй части этого издания. Они объединяются, чтобы изучить ее, так как в ней содержатся еще более страшные предсказания о будущих катастрофах, угрожающих человечеству.В шоу заняты Джон Кьюсак, Рэйн Уилсон, Дэн Берд, Джон Кьюсак, Джессика Рот и другие актеры.

https://ria.ru/20201001/efron-1577984753.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры, стивен кинг