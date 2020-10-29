https://ria.ru/20201029/ugrozy-1582023805.html
В Приморье школьник угрожал убить учителя за тройку
Следователи в Приморье завершили расследование уголовного дела в отношении 17-летнего школьника, обвиняемого в угрозе убийством учителю за поставленную ему... РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T08:09
2020-10-29T08:09
2020-10-29T08:09
приморский край
происшествия
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<strong>ВЛАДИВОСТОК, 29 окт – РИА Новости.</strong> Следователи в Приморье завершили расследование уголовного дела в отношении 17-летнего школьника, обвиняемого в угрозе убийством учителю за поставленную ему тройку по английскому языку, сообщает краевое СУСК РФ.Школьнику предъявлено обвинение по части 1 статьи 119 УК РФ "Угроза убийством".Обвиняемый выплатил учителю компенсацию морального вреда. На завершающей стадии расследования он ходатайствовал о назначении ему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. Подросток впервые совершил преступление небольшой тяжести и загладил вред, поэтому ходатайство удовлетворено следователем. Потерпевшая сторона не возражала.
https://ria.ru/20171003/1506058541.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
приморский край, происшествия
ВЛАДИВОСТОК, 29 окт – РИА Новости. Следователи в Приморье завершили расследование уголовного дела в отношении 17-летнего школьника, обвиняемого в угрозе убийством учителю за поставленную ему тройку по английскому языку, сообщает краевое СУСК РФ.
"По версии следствия, 25 декабря 2019 года учащийся 11 класса одной из школ Лесозаводска, находясь в классе с учителем и узнав о полученной им оценке "три" за полугодие по английскому языку, в оскорбительной и агрессивной форме высказал ей слова угрозы убийством, хватался за стул и преградил путь выхода партой, на все требования успокоиться учащийся никак не реагировал. Женщина очень сильно испугалась за свою жизнь и здоровье, в сложившейся ситуации угрозу убийством восприняла реально", - говорится в сообщении.
Школьнику предъявлено обвинение по части 1 статьи 119 УК РФ "Угроза убийством".
Обвиняемый выплатил учителю компенсацию морального вреда. На завершающей стадии расследования он ходатайствовал о назначении ему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. Подросток впервые совершил преступление небольшой тяжести и загладил вред, поэтому ходатайство удовлетворено следователем. Потерпевшая сторона не возражала.
"В настоящее время уголовное дело направлено в суд для принятия решения о прекращении уголовного дела в отношении обвиняемого и назначении ему судебного штрафа", - отмечает следствие.