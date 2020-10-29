Путин рассказал о работе иностранных компаний на рынке углеводородов
16:08 29.10.2020 (обновлено: 17:00 29.10.2020)
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин принимает участие в работе 12-го ежегодного инвестиционного форума ВТБ Капитал "Россия зовёт!"
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Россия готова работать с США на рынке углеводородов, но Вашингтон препятствует работе компаний в этой сфере в РФ, заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на форуме "Россия зовет".
"Если есть желание вкладывать в какие-то виды энергетики, мы только будем это приветствовать. Что касается сектора углеводородов, то здесь у нас вообще, что называется, ворота открыты полностью целиком, у нас все мировые компании работают, все, и американские. К сожалению, по политическим соображениям администрация сейчас ограничивает работу американских компаний, в ущерб им, надо сказать", - заявил Путин.
"Это не наше решение, во всяком случае, мы всегда были готовы работать и с американцами, и с европейцами, и с нашими друзьями из азиатских стран. Япония ж с нами работает, и Китай, как я уже говорил, Франция работает, из Великобритании компании работают. Надеюсь, будут работать дальше, а куда конкретно вкладывать, пусть они сами для себя определяют. Наша задача в том, чтобы обеспечить защиту их инвестиций и эффективное использование вложенных средств", - добавил он.