https://ria.ru/20201029/uglevodorody-1582119589.html

Путин рассказал о работе иностранных компаний на рынке углеводородов

Путин рассказал о работе иностранных компаний на рынке углеводородов

Россия готова работать с США на рынке углеводородов, но Вашингтон препятствует работе компаний в этой сфере в РФ, заявил президент России Владимир Путин в ходе... РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T16:08

2020-10-29T16:08

2020-10-29T17:00

инвестиционный форум втб капитал "россия зовёт!"

россия

владимир путин

сша

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/1d/1582105104_0:0:2790:1570_1400x0_80_0_0_6f6e34bf0fb46d7b1f7ae6bf7b769d8f.jpg

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Россия готова работать с США на рынке углеводородов, но Вашингтон препятствует работе компаний в этой сфере в РФ, заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на форуме "Россия зовет"."Это не наше решение, во всяком случае, мы всегда были готовы работать и с американцами, и с европейцами, и с нашими друзьями из азиатских стран. Япония ж с нами работает, и Китай, как я уже говорил, Франция работает, из Великобритании компании работают. Надеюсь, будут работать дальше, а куда конкретно вкладывать, пусть они сами для себя определяют. Наша задача в том, чтобы обеспечить защиту их инвестиций и эффективное использование вложенных средств", - добавил он.

https://ria.ru/20201029/gaz-1582113961.html

россия

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, владимир путин, сша, экономика