https://ria.ru/20201029/uglevodorody-1582113680.html
Путин назвал отказ от углеводородов в ближайшие десятилетия невозможным
Путин назвал отказ от углеводородов в ближайшие десятилетия невозможным
Отказаться полностью в ближайшие десятилетия от углеводородов не представляется возможным, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T15:45
2020-10-29T15:45
2020-10-29T16:06
инвестиционный форум втб капитал "россия зовёт!"
россия
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Отказаться полностью в ближайшие десятилетия от углеводородов не представляется возможным, заявил президент России Владимир Путин."Мы отдаем себе отчет в том, что полностью в ближайшие десятилетия отказаться от углеводородов не представляется возможным, если не идти по пути резкого и труднопереваримого снижения конкурентоспособности. Это невозможно в ближайшие десятилетия сделать", - сказал Путин на заседании инвестиционного форума "ВТБ Капитала" "Россия зовет!".
https://ria.ru/20201029/putin-1582117732.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, экономика