https://ria.ru/20201029/uglevodorody-1582113680.html

Путин назвал отказ от углеводородов в ближайшие десятилетия невозможным

Путин назвал отказ от углеводородов в ближайшие десятилетия невозможным

Отказаться полностью в ближайшие десятилетия от углеводородов не представляется возможным, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T15:45

2020-10-29T15:45

2020-10-29T16:06

инвестиционный форум втб капитал "россия зовёт!"

россия

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Отказаться полностью в ближайшие десятилетия от углеводородов не представляется возможным, заявил президент России Владимир Путин."Мы отдаем себе отчет в том, что полностью в ближайшие десятилетия отказаться от углеводородов не представляется возможным, если не идти по пути резкого и труднопереваримого снижения конкурентоспособности. Это невозможно в ближайшие десятилетия сделать", - сказал Путин на заседании инвестиционного форума "ВТБ Капитала" "Россия зовет!".

https://ria.ru/20201029/putin-1582117732.html

россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, владимир путин, экономика