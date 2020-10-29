https://ria.ru/20201029/udmurtiya-1582169888.html

В Удмуртии фермер нашел партнера по бизнесу благодаря посту в соцсети

В Удмуртии фермер нашел партнера по бизнесу благодаря посту в соцсети

Пост главы Удмуртии Александра Бречалова в соцсети о первой в регионе частной гусиной ферме свел двух партнеров по бизнесу: местный производитель пухового... РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T19:28

2020-10-29T19:28

2020-10-29T19:28

удмуртская республика

александр бречалов

удмуртская республика (удмуртия)

экономика

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УФА, 29 окт – РИА Новости. Пост главы Удмуртии Александра Бречалова в соцсети о первой в регионе частной гусиной ферме свел двух партнеров по бизнесу: местный производитель пухового текстиля захотел сотрудничать с фермершей, сообщает пресс-служба руководителя республики.По данным пресс-службы главы региона, сразу после публикации поста работой фермерского хозяйства заинтересовался предприниматель из поселка Кез, который изготавливает пуховый текстиль, он попросил контакты."Вот так работает грамотный и внимательный бизнес, когда благодаря одному посту в социальных сетях возникло взаимовыгодное сотрудничество", - цитирует пресс-служба Бречалова.Глава региона рассказал, что сегодня малым формам хозяйствования на селе поддержка оказывается по четырем федеральным программам. Это "Агростартап", "Начинающий фермер", "Семейная ферма" и на развитие материально-технической базы сельхозкооперативов."В целом в 2020 году государственная поддержка агропромышленного комплекса республики составит 2,7 миллиарда рублей. В условиях пандемии она была пересмотрена – из регионального бюджета дополнительно выделено 360,8 миллионов рублей", - сказал Бречалов.

https://ria.ru/20201029/udmurtiya-1582163564.html

удмуртская республика (удмуртия)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр бречалов, удмуртская республика (удмуртия), экономика