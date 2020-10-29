https://ria.ru/20201029/udmurtiya-1582169888.html
В Удмуртии фермер нашел партнера по бизнесу благодаря посту в соцсети
В Удмуртии фермер нашел партнера по бизнесу благодаря посту в соцсети
Пост главы Удмуртии Александра Бречалова в соцсети о первой в регионе частной гусиной ферме свел двух партнеров по бизнесу: местный производитель пухового... РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T19:28
2020-10-29T19:28
2020-10-29T19:28
удмуртская республика
александр бречалов
удмуртская республика (удмуртия)
экономика
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УФА, 29 окт – РИА Новости. Пост главы Удмуртии Александра Бречалова в соцсети о первой в регионе частной гусиной ферме свел двух партнеров по бизнесу: местный производитель пухового текстиля захотел сотрудничать с фермершей, сообщает пресс-служба руководителя республики.По данным пресс-службы главы региона, сразу после публикации поста работой фермерского хозяйства заинтересовался предприниматель из поселка Кез, который изготавливает пуховый текстиль, он попросил контакты."Вот так работает грамотный и внимательный бизнес, когда благодаря одному посту в социальных сетях возникло взаимовыгодное сотрудничество", - цитирует пресс-служба Бречалова.Глава региона рассказал, что сегодня малым формам хозяйствования на селе поддержка оказывается по четырем федеральным программам. Это "Агростартап", "Начинающий фермер", "Семейная ферма" и на развитие материально-технической базы сельхозкооперативов."В целом в 2020 году государственная поддержка агропромышленного комплекса республики составит 2,7 миллиарда рублей. В условиях пандемии она была пересмотрена – из регионального бюджета дополнительно выделено 360,8 миллионов рублей", - сказал Бречалов.
https://ria.ru/20201029/udmurtiya-1582163564.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр бречалов, удмуртская республика (удмуртия), экономика
УФА, 29 окт – РИА Новости.
Пост главы Удмуртии Александра Бречалова
в соцсети о первой в регионе частной гусиной ферме свел двух партнеров по бизнесу: местный производитель пухового текстиля захотел сотрудничать с фермершей, сообщает пресс-служба руководителя республики.
"В Удмуртии открылась первая гусиная ферма! Анна Столбова из Селтинского района в 2019 году выиграла грант в рамках программы "Агростартап" для начинающих фермеров в размере 1,99 миллиона рублей для создания маточного стада, приобретения сельскохозяйственной техники и оборудования для птицефермы. Весной она закупила первую партию племенного молодняка. Благодаря введению в оборот земельного участка и выращиванию собственного зерна, фермер-"пионер" Анна планирует увеличить поголовье птицы до 500 голов, сейчас в стаде 150", - написал Бречалов на своей странице в "ВКонтакте".
По данным пресс-службы главы региона, сразу после публикации поста работой фермерского хозяйства заинтересовался предприниматель из поселка Кез, который изготавливает пуховый текстиль, он попросил контакты.
"Вот так работает грамотный и внимательный бизнес, когда благодаря одному посту в социальных сетях возникло взаимовыгодное сотрудничество", - цитирует пресс-служба Бречалова.
Глава региона рассказал, что сегодня малым формам хозяйствования на селе поддержка оказывается по четырем федеральным программам. Это "Агростартап", "Начинающий фермер", "Семейная ферма" и на развитие материально-технической базы сельхозкооперативов.
"В целом в 2020 году государственная поддержка агропромышленного комплекса республики составит 2,7 миллиарда рублей. В условиях пандемии она была пересмотрена – из регионального бюджета дополнительно выделено 360,8 миллионов рублей", - сказал Бречалов.