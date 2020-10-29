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Удмуртская Республика
https://ria.ru/20201029/udmurtiya-1582163564.html
Успешных бизнесменов нужно чествовать, считает глава Удмуртии
Успешных бизнесменов нужно чествовать, считает глава Удмуртии
Успешных предпринимателей нужно чествовать так же, как учителей, врачей и рабочих, считает глава Удмуртии Александр Бречалов. РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T18:46
2020-10-29T18:46
удмуртская республика
российский экспортный центр
александр бречалов
удмуртская республика (удмуртия)
экономика
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УФА, 29 окт – РИА Новости. Успешных предпринимателей нужно чествовать так же, как учителей, врачей и рабочих, считает глава Удмуртии Александр Бречалов.В четверг в Ижевске проходит онлайн-форум "Сделано в Удмуртии", в рамках которого состоялся 107-й региональный этап национальной премии "Бизнес-успех". Пресс-служба главы республики сообщает, что на участие в премии подали заявки больше сотни бизнесменов Удмуртии, лучшие бизнес-проекты региона получили награды и путевки на финал в Москву. Победителей поздравил глава республики.Пресс-служба главы региона сообщает, что 30 октября участников форума "Сделано в Удмуртии" ждет экспортный день. На четырех сессиях представители бизнеса и власти обсудят особенности выхода на рынки Азии, Европы и СНГ. Участие в деловой программе примут генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина, замминистра промышленности и торговли РФ Алексей Груздев, основатель компании "зеленой" бытовой химии "Синергетик" Алексей Зюзин, торговые представители пяти стран.
https://ria.ru/20201028/udmurtiya-1581928613.html
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российский экспортный центр, александр бречалов, удмуртская республика (удмуртия), экономика

Успешных бизнесменов нужно чествовать, считает глава Удмуртии

18:46 29.10.2020
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкГлава Удмуртии Александр Бречалов на сессии "Спорт для всех: мировые тренды и деловой подход" в рамках Петербургского международного экономического форума 2019
Глава Удмуртии Александр Бречалов на сессии Спорт для всех: мировые тренды и деловой подход в рамках Петербургского международного экономического форума 2019 - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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УФА, 29 окт – РИА Новости. Успешных предпринимателей нужно чествовать так же, как учителей, врачей и рабочих, считает глава Удмуртии Александр Бречалов.
В четверг в Ижевске проходит онлайн-форум "Сделано в Удмуртии", в рамках которого состоялся 107-й региональный этап национальной премии "Бизнес-успех". Пресс-служба главы республики сообщает, что на участие в премии подали заявки больше сотни бизнесменов Удмуртии, лучшие бизнес-проекты региона получили награды и путевки на финал в Москву. Победителей поздравил глава республики.
Ижевск - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
Вчера, 14:22Удмуртская Республика
В Удмуртии 29 октября стартует онлайн-форум для бизнесменов

"Наши предприниматели проявили себя в высшей степени достойно в этом году. Мы не просто удержались, но и не отменили свои планы развития. Следующий год в Удмуртии будет Годом села, и его основой станет экономика. В наших планах инвестировать в интересные проекты, помогать бизнесу развиваться. Я убежден, что успешных предпринимателей нужно чествовать и благодарить так же, как учителей, врачей и рабочих", — обратился к зрителям форума Александр Бречалов.

Пресс-служба главы региона сообщает, что 30 октября участников форума "Сделано в Удмуртии" ждет экспортный день. На четырех сессиях представители бизнеса и власти обсудят особенности выхода на рынки Азии, Европы и СНГ. Участие в деловой программе примут генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина, замминистра промышленности и торговли РФ Алексей Груздев, основатель компании "зеленой" бытовой химии "Синергетик" Алексей Зюзин, торговые представители пяти стран.
Ипотека - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
19 октября, 10:04Удмуртская Республика
Более тысячи семей Удмуртии получили льготный кредит по сельской ипотеке
 
Удмуртская РеспубликаРоссийский экспортный центрАлександр БречаловУдмуртская Республика (Удмуртия)Экономика
 
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