https://ria.ru/20201029/udmurtiya-1582163564.html

Успешных бизнесменов нужно чествовать, считает глава Удмуртии

Успешных бизнесменов нужно чествовать, считает глава Удмуртии

Успешных предпринимателей нужно чествовать так же, как учителей, врачей и рабочих, считает глава Удмуртии Александр Бречалов. РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T18:46

2020-10-29T18:46

2020-10-29T18:46

удмуртская республика

российский экспортный центр

александр бречалов

удмуртская республика (удмуртия)

экономика

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УФА, 29 окт – РИА Новости. Успешных предпринимателей нужно чествовать так же, как учителей, врачей и рабочих, считает глава Удмуртии Александр Бречалов.В четверг в Ижевске проходит онлайн-форум "Сделано в Удмуртии", в рамках которого состоялся 107-й региональный этап национальной премии "Бизнес-успех". Пресс-служба главы республики сообщает, что на участие в премии подали заявки больше сотни бизнесменов Удмуртии, лучшие бизнес-проекты региона получили награды и путевки на финал в Москву. Победителей поздравил глава республики.Пресс-служба главы региона сообщает, что 30 октября участников форума "Сделано в Удмуртии" ждет экспортный день. На четырех сессиях представители бизнеса и власти обсудят особенности выхода на рынки Азии, Европы и СНГ. Участие в деловой программе примут генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина, замминистра промышленности и торговли РФ Алексей Груздев, основатель компании "зеленой" бытовой химии "Синергетик" Алексей Зюзин, торговые представители пяти стран.

https://ria.ru/20201028/udmurtiya-1581928613.html

https://ria.ru/20201019/ipoteka-1580427003.html

удмуртская республика (удмуртия)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

российский экспортный центр, александр бречалов, удмуртская республика (удмуртия), экономика