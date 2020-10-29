Успешных бизнесменов нужно чествовать, считает глава Удмуртии
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкГлава Удмуртии Александр Бречалов на сессии "Спорт для всех: мировые тренды и деловой подход" в рамках Петербургского международного экономического форума 2019
УФА, 29 окт – РИА Новости. Успешных предпринимателей нужно чествовать так же, как учителей, врачей и рабочих, считает глава Удмуртии Александр Бречалов.
В четверг в Ижевске проходит онлайн-форум "Сделано в Удмуртии", в рамках которого состоялся 107-й региональный этап национальной премии "Бизнес-успех". Пресс-служба главы республики сообщает, что на участие в премии подали заявки больше сотни бизнесменов Удмуртии, лучшие бизнес-проекты региона получили награды и путевки на финал в Москву. Победителей поздравил глава республики.
"Наши предприниматели проявили себя в высшей степени достойно в этом году. Мы не просто удержались, но и не отменили свои планы развития. Следующий год в Удмуртии будет Годом села, и его основой станет экономика. В наших планах инвестировать в интересные проекты, помогать бизнесу развиваться. Я убежден, что успешных предпринимателей нужно чествовать и благодарить так же, как учителей, врачей и рабочих", — обратился к зрителям форума Александр Бречалов.
Пресс-служба главы региона сообщает, что 30 октября участников форума "Сделано в Удмуртии" ждет экспортный день. На четырех сессиях представители бизнеса и власти обсудят особенности выхода на рынки Азии, Европы и СНГ. Участие в деловой программе примут генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина, замминистра промышленности и торговли РФ Алексей Груздев, основатель компании "зеленой" бытовой химии "Синергетик" Алексей Зюзин, торговые представители пяти стран.