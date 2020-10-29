https://ria.ru/20201029/tsentr-1582144795.html

В Омске создадут единый координационный центр по COVID-19

В Омске создадут единый координационный центр по COVID-19

Единый координационный центр, куда будет стекаться информация о пациентах, создадут в Омской области, чтобы избежать сбоев в работе скорой и оперативно... РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T17:36

2020-10-29T17:36

2020-10-29T17:36

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

михаил мурашко

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

дмитрий песков

александр бурков

омская область

омск

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ОМСК, 29 окт - РИА Новости. Единый координационный центр, куда будет стекаться информация о пациентах, создадут в Омской области, чтобы избежать сбоев в работе скорой и оперативно госпитализировать пациентов с COVID, цитирует пресс-служба облправительства замминистра здравоохранения РФ Евгения Камкина.Две машины скорой помощи ночью 27 октября привезли двух пациентов к зданию Минздрава в Омске - в больницах пациентов, которые нуждались в кислороде, отказывались принимать из-за нехватки мест. Минздрав Омской области 28 октября начал служебную проверку, в результате губернатор Александр Бурков отстранил от работы замминистра здравоохранения региона Анастасию Малову, отвечающую за оказание скорой помощи населению и назначил нового заместителя министра - терапевта высшей категории из Омска Александра Ахрамовича. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что реакция на "непозволительные ситуации" в регионах в сфере здравоохранения должна быть незамедлительной, губернаторы должны реагировать. В свою очередь глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что в Омске должны провести тщательную проверку.Вечером в четверг 29 октября пресс-служба правительства Омской области сообщила об итогах визита в Омск заместителя министра здравоохранения РФ Евгения Камкина и замруководителя Росздравнадзора Дмитрия Павлюкова.Замминистра здравоохранения РФ отметил, что в Омской области очередь на госпитализацию образуется из-за того, что жители всей области получают медпомощь в больницах города и "потоки скрещиваются в одной медицинской организации".Стороны договорились, что минздрав Омской области при содействии федеральных отраслевых ведомств разработает новый регламент, по которому в каждой больнице определят ответственных лиц за учёт свободных коек. Евгений Камкин отметил, что эти меры позволят наладить более чётко систему взаимодействия и сократить время работы бригады скорой помощи на каждом вызове.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://radiosputnik.ria.ru/20201023/koronavirus-1581286584.html

https://ria.ru/20201022/allergiya-1580921088.html

омская область

омск

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мурашко, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), дмитрий песков, александр бурков, омская область, омск, общество