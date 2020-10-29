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https://ria.ru/20201029/tsentr-1582144795.html
В Омске создадут единый координационный центр по COVID-19
В Омске создадут единый координационный центр по COVID-19
Единый координационный центр, куда будет стекаться информация о пациентах, создадут в Омской области, чтобы избежать сбоев в работе скорой и оперативно... РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T17:36
2020-10-29T17:36
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
михаил мурашко
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
дмитрий песков
александр бурков
омская область
омск
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ОМСК, 29 окт - РИА Новости. Единый координационный центр, куда будет стекаться информация о пациентах, создадут в Омской области, чтобы избежать сбоев в работе скорой и оперативно госпитализировать пациентов с COVID, цитирует пресс-служба облправительства замминистра здравоохранения РФ Евгения Камкина.Две машины скорой помощи ночью 27 октября привезли двух пациентов к зданию Минздрава в Омске - в больницах пациентов, которые нуждались в кислороде, отказывались принимать из-за нехватки мест. Минздрав Омской области 28 октября начал служебную проверку, в результате губернатор Александр Бурков отстранил от работы замминистра здравоохранения региона Анастасию Малову, отвечающую за оказание скорой помощи населению и назначил нового заместителя министра - терапевта высшей категории из Омска Александра Ахрамовича. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что реакция на "непозволительные ситуации" в регионах в сфере здравоохранения должна быть незамедлительной, губернаторы должны реагировать. В свою очередь глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что в Омске должны провести тщательную проверку.Вечером в четверг 29 октября пресс-служба правительства Омской области сообщила об итогах визита в Омск заместителя министра здравоохранения РФ Евгения Камкина и замруководителя Росздравнадзора Дмитрия Павлюкова.Замминистра здравоохранения РФ отметил, что в Омской области очередь на госпитализацию образуется из-за того, что жители всей области получают медпомощь в больницах города и "потоки скрещиваются в одной медицинской организации".Стороны договорились, что минздрав Омской области при содействии федеральных отраслевых ведомств разработает новый регламент, по которому в каждой больнице определят ответственных лиц за учёт свободных коек. Евгений Камкин отметил, что эти меры позволят наладить более чётко систему взаимодействия и сократить время работы бригады скорой помощи на каждом вызове.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
https://radiosputnik.ria.ru/20201023/koronavirus-1581286584.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мурашко, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), дмитрий песков, александр бурков, омская область, омск, общество

В Омске создадут единый координационный центр по COVID-19

17:36 29.10.2020
 
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкСлияние рек Омь и Иртыш в Омске
Слияние рек Омь и Иртыш в Омске - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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ОМСК, 29 окт - РИА Новости. Единый координационный центр, куда будет стекаться информация о пациентах, создадут в Омской области, чтобы избежать сбоев в работе скорой и оперативно госпитализировать пациентов с COVID, цитирует пресс-служба облправительства замминистра здравоохранения РФ Евгения Камкина.
Две машины скорой помощи ночью 27 октября привезли двух пациентов к зданию Минздрава в Омске - в больницах пациентов, которые нуждались в кислороде, отказывались принимать из-за нехватки мест. Минздрав Омской области 28 октября начал служебную проверку, в результате губернатор Александр Бурков отстранил от работы замминистра здравоохранения региона Анастасию Малову, отвечающую за оказание скорой помощи населению и назначил нового заместителя министра - терапевта высшей категории из Омска Александра Ахрамовича. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что реакция на "непозволительные ситуации" в регионах в сфере здравоохранения должна быть незамедлительной, губернаторы должны реагировать. В свою очередь глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что в Омске должны провести тщательную проверку.
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Вечером в четверг 29 октября пресс-служба правительства Омской области сообщила об итогах визита в Омск заместителя министра здравоохранения РФ Евгения Камкина и замруководителя Росздравнадзора Дмитрия Павлюкова.
"Произошедший на днях инцидент, на наш взгляд - сбой в системе при переходе от ручного режима маршрутизации пациентов к полуавтоматическому, так как полностью автоматический режим ввести без полной цифровизации всех учреждений здравоохранения нельзя. Эти ситуации можно предупредить, если будет создан единый координационный центр, куда будет стекаться информация о пациентах, которых планируется госпитализировать из районов, и он будет управлять потоками", - приводит пресс-служба правительства слова Евгения Камкина.
Замминистра здравоохранения РФ отметил, что в Омской области очередь на госпитализацию образуется из-за того, что жители всей области получают медпомощь в больницах города и "потоки скрещиваются в одной медицинской организации".
Стороны договорились, что минздрав Омской области при содействии федеральных отраслевых ведомств разработает новый регламент, по которому в каждой больнице определят ответственных лиц за учёт свободных коек. Евгений Камкин отметил, что эти меры позволят наладить более чётко систему взаимодействия и сократить время работы бригады скорой помощи на каждом вызове.
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"Губернатором Омской области Александром Бурковым ещё неделю назад дано такое поручение - создать четыре ковидных центра. Медперсонал проходит подготовку. Центры по лечению новой коронавирусной инфекции будут организованы в Исилькуле, Большеречье, Калачинске и Таре", - сообщили в пресс-службе правительства.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Михаил МурашкоФедеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)Дмитрий ПесковАлександр БурковОмская областьОмскОбщество
 
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