В Омске создадут единый координационный центр по COVID-19
ОМСК, 29 окт - РИА Новости. Единый координационный центр, куда будет стекаться информация о пациентах, создадут в Омской области, чтобы избежать сбоев в работе скорой и оперативно госпитализировать пациентов с COVID, цитирует пресс-служба облправительства замминистра здравоохранения РФ Евгения Камкина.
Две машины скорой помощи ночью 27 октября привезли двух пациентов к зданию Минздрава в Омске - в больницах пациентов, которые нуждались в кислороде, отказывались принимать из-за нехватки мест. Минздрав Омской области 28 октября начал служебную проверку, в результате губернатор Александр Бурков отстранил от работы замминистра здравоохранения региона Анастасию Малову, отвечающую за оказание скорой помощи населению и назначил нового заместителя министра - терапевта высшей категории из Омска Александра Ахрамовича. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что реакция на "непозволительные ситуации" в регионах в сфере здравоохранения должна быть незамедлительной, губернаторы должны реагировать. В свою очередь глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что в Омске должны провести тщательную проверку.
23 октября, 22:47Ученые выявили долгосрочные последствия у переболевших коронавирусом
Вечером в четверг 29 октября пресс-служба правительства Омской области сообщила об итогах визита в Омск заместителя министра здравоохранения РФ Евгения Камкина и замруководителя Росздравнадзора Дмитрия Павлюкова.
"Произошедший на днях инцидент, на наш взгляд - сбой в системе при переходе от ручного режима маршрутизации пациентов к полуавтоматическому, так как полностью автоматический режим ввести без полной цифровизации всех учреждений здравоохранения нельзя. Эти ситуации можно предупредить, если будет создан единый координационный центр, куда будет стекаться информация о пациентах, которых планируется госпитализировать из районов, и он будет управлять потоками", - приводит пресс-служба правительства слова Евгения Камкина.
Замминистра здравоохранения РФ отметил, что в Омской области очередь на госпитализацию образуется из-за того, что жители всей области получают медпомощь в больницах города и "потоки скрещиваются в одной медицинской организации".
Стороны договорились, что минздрав Омской области при содействии федеральных отраслевых ведомств разработает новый регламент, по которому в каждой больнице определят ответственных лиц за учёт свободных коек. Евгений Камкин отметил, что эти меры позволят наладить более чётко систему взаимодействия и сократить время работы бригады скорой помощи на каждом вызове.
"Губернатором Омской области Александром Бурковым ещё неделю назад дано такое поручение - создать четыре ковидных центра. Медперсонал проходит подготовку. Центры по лечению новой коронавирусной инфекции будут организованы в Исилькуле, Большеречье, Калачинске и Таре", - сообщили в пресс-службе правительства.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф