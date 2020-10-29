https://ria.ru/20201029/trump-1582013809.html

Трамп заявил, что не знает написавшего о нем книгу экс-чиновника Тейлора

Президент США Дональд Трамп сообщил, что не знает бывшего главу аппарата министерства внутренней безопасности США Майлса Тейлора, который ранее объявил себя... РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T01:34

2020-10-29T01:34

2020-10-29T01:34

гуантанамо (город)

дональд трамп

министерство внутренней безопасности сша

вашингтон (город)

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 29 окт - РИА Новости.</strong> Президент США Дональд Трамп сообщил, что не знает бывшего главу аппарата <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_vnutrennejj_bezopasnosti_SSHA/" target="_blank" data-auto="true">министерства внутренней безопасности США</a> Майлса Тейлора, который ранее объявил себя автором разоблачительной книги о Трампе, написанной анонимно.В 2018 году вышла анонимная статья против <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank">Трампа</a>, в которой содержались заверения, что высшие чиновники работают против президента. Статья стала сенсацией, от ее авторства публично открестилось большинство министров и других высокопоставленных чиновников. Тейлор ушел в отставку из МВБ в 2019 году. С тех пор он принимал участие в рекламе "Республиканские избиратели против Трампа" и получил контракт комментатора на CNN.Вышедшая анонимно книга критикует Трампа как человека без человеческих симпатий, невнимательного к деталям, крайне импульсивного, принимающего решения единолично. Утверждалось, что Трамп хотел приравнять незаконных мигрантов к военным противникам и держать на базе <a href="http://ria.ru/location_Guantanamo_gorod/" target="_blank" data-auto="true">Гуантанамо</a>.

https://ria.ru/20201028/ataka-1581860016.html

гуантанамо (город)

вашингтон (город)

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гуантанамо (город), дональд трамп, министерство внутренней безопасности сша, вашингтон (город), сша, в мире