Трамп заявил, что не знает написавшего о нем книгу экс-чиновника Тейлора
© REUTERS / JONATHAN ERNSTПрезидент США Дональд Трамп во время финальных дебатов с кандидатом от Демократической партии Джо Байденом в Нэшвилле
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил, что не знает бывшего главу аппарата министерства внутренней безопасности США Майлса Тейлора, который ранее объявил себя автором разоблачительной книги о Трампе, написанной анонимно.
"Кто такой Майлс Тейлор? Он заявил, что был "анонимом", но я не знаю его, никогда даже не слышал о нем. Просто еще одно жульничество от New York Times – он работал вместе с ними. Также работал на крупную техкомпанию Google. Сейчас работает на распространяющий фейковые новости CNN", - написал Трамп в Twitter.
В 2018 году вышла анонимная статья против Трампа, в которой содержались заверения, что высшие чиновники работают против президента. Статья стала сенсацией, от ее авторства публично открестилось большинство министров и других высокопоставленных чиновников. Тейлор ушел в отставку из МВБ в 2019 году. С тех пор он принимал участие в рекламе "Республиканские избиратели против Трампа" и получил контракт комментатора на CNN.
Вышедшая анонимно книга критикует Трампа как человека без человеческих симпатий, невнимательного к деталям, крайне импульсивного, принимающего решения единолично. Утверждалось, что Трамп хотел приравнять незаконных мигрантов к военным противникам и держать на базе Гуантанамо.