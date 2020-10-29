https://ria.ru/20201029/tovary-1582162770.html

США ужесточили контроль над поставками товаров в Россию

США ужесточили контроль над поставками товаров в Россию

Соединенные Штаты ужесточают контроль над поставками в Россию, Венесуэлу и Китай товаров, которые могут быть использованы для создания систем вооружений,... РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T18:41

2020-10-29T18:41

2020-10-29T22:00

россия

китай

венесуэла

сша

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ВАШИНГТОН, 29 окт — РИА Новости. Соединенные Штаты ужесточают контроль над поставками в Россию, Венесуэлу и Китай товаров, которые могут быть использованы для создания систем вооружений, говорится в документе, размещенном в четверг на сайте федерального реестра США."Этим заключительным постановлением Бюро промышленности и безопасности вносит изменения в Правила управления экспортом для изменения политики рассмотрения лицензий на товары, находящиеся под контролем по причинам национальной безопасности и предназначенные для Китайской Народной Республики, Венесуэлы или Российской Федерации", — говорится в документе.При рассмотрении вопроса о выдаче лицензии на экспорт, реэкспорт или перемещение товаров внутри страны бюро и другие ведомства будут устанавливать, может ли товар помочь разработке, производству, обслуживанию, ремонту или работе систем вооружений в указанных странах.Обновленные правила вступают в силу 29 октября.

https://ria.ru/20201026/ssha-1581464659.html

россия

китай

венесуэла

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, китай, венесуэла, сша, в мире