Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201029/tovary-1582162770.html
США ужесточили контроль над поставками товаров в Россию
США ужесточили контроль над поставками товаров в Россию
Соединенные Штаты ужесточают контроль над поставками в Россию, Венесуэлу и Китай товаров, которые могут быть использованы для создания систем вооружений,... РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T18:41
2020-10-29T22:00
россия
китай
венесуэла
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/156196/27/1561962774_0:160:3073:1889_1400x0_80_0_0_cc56c6538f017d52d3f985eb47ac3698.jpg
ВАШИНГТОН, 29 окт — РИА Новости. Соединенные Штаты ужесточают контроль над поставками в Россию, Венесуэлу и Китай товаров, которые могут быть использованы для создания систем вооружений, говорится в документе, размещенном в четверг на сайте федерального реестра США."Этим заключительным постановлением Бюро промышленности и безопасности вносит изменения в Правила управления экспортом для изменения политики рассмотрения лицензий на товары, находящиеся под контролем по причинам национальной безопасности и предназначенные для Китайской Народной Республики, Венесуэлы или Российской Федерации", — говорится в документе.При рассмотрении вопроса о выдаче лицензии на экспорт, реэкспорт или перемещение товаров внутри страны бюро и другие ведомства будут устанавливать, может ли товар помочь разработке, производству, обслуживанию, ремонту или работе систем вооружений в указанных странах.Обновленные правила вступают в силу 29 октября.
https://ria.ru/20201026/ssha-1581464659.html
россия
китай
венесуэла
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/156196/27/1561962774_172:0:2903:2048_1400x0_80_0_0_c44d3ba0091da2857cc9205ae653c88a.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, китай, венесуэла, сша, в мире

США ужесточили контроль над поставками товаров в Россию

18:41 29.10.2020 (обновлено: 22:00 29.10.2020)
 
© РИА Новости / Максим БлиновФлаг Соединенных Штатов Америки
Флаг Соединенных Штатов Америки - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 29 окт — РИА Новости. Соединенные Штаты ужесточают контроль над поставками в Россию, Венесуэлу и Китай товаров, которые могут быть использованы для создания систем вооружений, говорится в документе, размещенном в четверг на сайте федерального реестра США.
"Этим заключительным постановлением Бюро промышленности и безопасности вносит изменения в Правила управления экспортом для изменения политики рассмотрения лицензий на товары, находящиеся под контролем по причинам национальной безопасности и предназначенные для Китайской Народной Республики, Венесуэлы или Российской Федерации", — говорится в документе.
При рассмотрении вопроса о выдаче лицензии на экспорт, реэкспорт или перемещение товаров внутри страны бюро и другие ведомства будут устанавливать, может ли товар помочь разработке, производству, обслуживанию, ремонту или работе систем вооружений в указанных странах.
Обновленные правила вступают в силу 29 октября.
Президент США Дональд Трамп и кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден во время финальных дебатов в Нэшвилле - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
26 октября, 08:00Выборы президента США — 2020
США грозит "диктатура спецслужб и силовиков": при чем тут Россия
 
РоссияКитайВенесуэлаСШАВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:16Пашинян призвал назвать виновника нарушения перемирия в НКР
01:15Стало известно, что нашли у совершившего теракт в Ницце мужчины
01:10Мадуро заявил, что Facebook удалил его публикации о лекарстве от COVID-19
00:56Еврокомиссия выделит 220 миллионов евро для перевозки больных COVID-19
00:49Экипаж МКС назвал возможную причину появления трещины в российском модуле
00:45Глава Еврокомиссии рассказала, как страны ЕС получат вакцину от COVID-19
00:43В Карабахе рассказали, с чем связаны звуки взрывов в Степанакерте
00:39Экипаж МКС рассказал об особенности трещины в российском модуле
00:29ЛАГ призвала ввести уголовную ответственность за оскорбление мусульман
00:22В ресторанах России с пятницы запрещено курение кальянов и вейпов
00:11Главу Конституционного суда Украины проверяют на причастность к банде
00:07Президент Армении утвердил закон, регулирующий деятельность ополчения
00:00Мэр Вашингтона предупредила о возможных беспорядках в день выборов
23:46Адвоката экс-полицейского по делу Голунова лишили статуса на два года
23:29Познер предложил высылать мигрантов после теракта во Франции
23:21Совершивший теракт в Ницце мужчина оказался выходцем из Туниса
23:10Россиянам рассказали о погоде в ноябре
23:02В Москве умерли 69 пациентов с коронавирусом
22:45Пожарные ликвидировали открытое горение в подмосковной промзоне
22:45Установлен основной источник распространения коронавируса
Лента новостейМолния