Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201029/taksist-1582075202.html
Знакомая таксиста, ворвавшегося в офис "Яндекс.Такси", рассказала о нем
Знакомая таксиста, ворвавшегося в офис "Яндекс.Такси", рассказала о нем
Мужчина, угрожавший поджечь себя в офисе "Яндекс.Такси", ранее не жаловался на жизнь, рассказала каналу "360" его знакомая. РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T13:23
2020-10-29T15:18
россия
яндекс.такси
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/18/1570537231_0:152:3101:1896_1400x0_80_0_0_83b35882040eff4de8982cc0717c5096.jpg
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Мужчина, угрожавший поджечь себя в офисе "Яндекс.Такси", ранее не жаловался на жизнь, рассказала каналу "360" его знакомая. Сегодня утром сотрудничавший с агрегатором водитель ворвался в офис компании, облился горючей жидкостью и грозился поджечь себя. Он потребовал встречи с руководством, потому что, по его словам, ему не выплатили зарплату и отключили от сервиса. Мужчина не успел нанести себе травм, так как его задержали полицейские. В "Яндекс.Такси" сообщили, что деньги таксисту выплатили в полном объеме, а доступ к сервису не блокировали.
https://ria.ru/20201029/taksi-1582070267.html
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/18/1570537231_186:0:2917:2048_1400x0_80_0_0_0d12be71716512c7fed9fb3ad9f5c64e.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, яндекс.такси, происшествия

Знакомая таксиста, ворвавшегося в офис "Яндекс.Такси", рассказала о нем

13:23 29.10.2020 (обновлено: 15:18 29.10.2020)
 
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкАвтомобили службы "Яндекс Такси"
Автомобили службы Яндекс Такси - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Мужчина, угрожавший поджечь себя в офисе "Яндекс.Такси", ранее не жаловался на жизнь, рассказала каналу "360" его знакомая.

"Последнее время не общались. Не на связи с ним достаточно давно. Знаю, что работал в такси. Не жаловался на жизнь", — сказала она.

Сегодня утром сотрудничавший с агрегатором водитель ворвался в офис компании, облился горючей жидкостью и грозился поджечь себя. Он потребовал встречи с руководством, потому что, по его словам, ему не выплатили зарплату и отключили от сервиса.
Мужчина не успел нанести себе травм, так как его задержали полицейские. В "Яндекс.Такси" сообщили, что деньги таксисту выплатили в полном объеме, а доступ к сервису не блокировали.
Автомобиль пожарной службы у офиса Яндекс.Такси в Москве - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
13:04
Очевидец рассказал, как освобождали офис "Яндекс.Такси" в Москве
 
РоссияЯндекс.ТаксиПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:16Пашинян призвал назвать виновника нарушения перемирия в НКР
01:15Стало известно, что нашли у совершившего теракт в Ницце мужчины
01:10Мадуро заявил, что Facebook удалил его публикации о лекарстве от COVID-19
00:56Еврокомиссия выделит 220 миллионов евро для перевозки больных COVID-19
00:49Экипаж МКС назвал возможную причину появления трещины в российском модуле
00:45Глава Еврокомиссии рассказала, как страны ЕС получат вакцину от COVID-19
00:43В Карабахе рассказали, с чем связаны звуки взрывов в Степанакерте
00:39Экипаж МКС рассказал об особенности трещины в российском модуле
00:29ЛАГ призвала ввести уголовную ответственность за оскорбление мусульман
00:22В ресторанах России с пятницы запрещено курение кальянов и вейпов
00:11Главу Конституционного суда Украины проверяют на причастность к банде
00:07Президент Армении утвердил закон, регулирующий деятельность ополчения
00:00Мэр Вашингтона предупредила о возможных беспорядках в день выборов
23:46Адвоката экс-полицейского по делу Голунова лишили статуса на два года
23:29Познер предложил высылать мигрантов после теракта во Франции
23:21Совершивший теракт в Ницце мужчина оказался выходцем из Туниса
23:10Россиянам рассказали о погоде в ноябре
23:02В Москве умерли 69 пациентов с коронавирусом
22:45Пожарные ликвидировали открытое горение в подмосковной промзоне
22:45Установлен основной источник распространения коронавируса
Лента новостейМолния