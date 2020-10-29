https://ria.ru/20201029/taksist-1582075202.html
Знакомая таксиста, ворвавшегося в офис "Яндекс.Такси", рассказала о нем
Знакомая таксиста, ворвавшегося в офис "Яндекс.Такси", рассказала о нем
Мужчина, угрожавший поджечь себя в офисе "Яндекс.Такси", ранее не жаловался на жизнь, рассказала каналу "360" его знакомая. РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T13:23
2020-10-29T13:23
2020-10-29T15:18
россия
яндекс.такси
происшествия
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Мужчина, угрожавший поджечь себя в офисе "Яндекс.Такси", ранее не жаловался на жизнь, рассказала каналу "360" его знакомая. Сегодня утром сотрудничавший с агрегатором водитель ворвался в офис компании, облился горючей жидкостью и грозился поджечь себя. Он потребовал встречи с руководством, потому что, по его словам, ему не выплатили зарплату и отключили от сервиса. Мужчина не успел нанести себе травм, так как его задержали полицейские. В "Яндекс.Такси" сообщили, что деньги таксисту выплатили в полном объеме, а доступ к сервису не блокировали.
https://ria.ru/20201029/taksi-1582070267.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, яндекс.такси, происшествия