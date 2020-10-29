https://ria.ru/20201029/soboleznovaniya-1582143961.html

Небензя выразил соболезнования французскому народу из-за теракта в Ницце

Небензя выразил соболезнования французскому народу из-за теракта в Ницце

Постпред РФ при ООН Василий Небензя выразил французскому коллеге Николя де Ривьеру, а также народу Франции соболезнования в связи с терактом в Ницце. РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T17:31

2020-10-29T17:31

2020-10-29T17:31

вооруженные нападения во франции

николя де ривьер

василий небензя

совет безопасности оон

франция

ницца

оон

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/1d/1582112182_0:0:3079:1732_1400x0_80_0_0_d6caaa5b3a1ca0540c82870664a9e7ec.jpg

ООН, 29 окт – РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя выразил французскому коллеге Николя де Ривьеру, а также народу Франции соболезнования в связи с терактом в Ницце."Я бы хотел от себя, от Российской Федерации и, я думаю, что от всех членов Совета Безопасности выразить соболезнования Николя (постпреду Франции при ООН Николя де Ривьеру – ред.) и Франции, французскому народу в связи с чудовищным и бессмысленным террористическим актом, который произошел во Франции", - сказал Небензя, открывая заседание СБ ООН.В четверг утром неизвестный напал с ножом на людей в церкви Нотр-Дам в Ницце. Погибли три человека, сообщается также о нескольких раненых. Ряд СМИ отмечают, что нападавший обезглавил двоих жертв. Совершивший атаку был быстро задержан правоохранительными органами. В ходе задержания он был ранен.

https://radiosputnik.ria.ru/20201029/frantsiya-1582141083.html

франция

ницца

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вооруженные нападения во франции, николя де ривьер, василий небензя, совет безопасности оон, франция, ницца, оон, в мире