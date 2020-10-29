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Небензя выразил соболезнования французскому народу из-за теракта в Ницце
Небензя выразил соболезнования французскому народу из-за теракта в Ницце
Постпред РФ при ООН Василий Небензя выразил французскому коллеге Николя де Ривьеру, а также народу Франции соболезнования в связи с терактом в Ницце. РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T17:31
2020-10-29T17:31
вооруженные нападения во франции
николя де ривьер
василий небензя
совет безопасности оон
франция
ницца
оон
в мире
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ООН, 29 окт – РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя выразил французскому коллеге Николя де Ривьеру, а также народу Франции соболезнования в связи с терактом в Ницце."Я бы хотел от себя, от Российской Федерации и, я думаю, что от всех членов Совета Безопасности выразить соболезнования Николя (постпреду Франции при ООН Николя де Ривьеру – ред.) и Франции, французскому народу в связи с чудовищным и бессмысленным террористическим актом, который произошел во Франции", - сказал Небензя, открывая заседание СБ ООН.В четверг утром неизвестный напал с ножом на людей в церкви Нотр-Дам в Ницце. Погибли три человека, сообщается также о нескольких раненых. Ряд СМИ отмечают, что нападавший обезглавил двоих жертв. Совершивший атаку был быстро задержан правоохранительными органами. В ходе задержания он был ранен.
https://radiosputnik.ria.ru/20201029/frantsiya-1582141083.html
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вооруженные нападения во франции, николя де ривьер, василий небензя, совет безопасности оон, франция, ницца, оон, в мире

Небензя выразил соболезнования французскому народу из-за теракта в Ницце

17:31 29.10.2020
 
© REUTERS / Eric Gaillard/PoolПолиция на месте нападения возле церкви Нотр-Дам в Ницце
Полиция на месте нападения возле церкви Нотр-Дам в Ницце - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
© REUTERS / Eric Gaillard/Pool
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ООН, 29 окт – РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя выразил французскому коллеге Николя де Ривьеру, а также народу Франции соболезнования в связи с терактом в Ницце.
"Я бы хотел от себя, от Российской Федерации и, я думаю, что от всех членов Совета Безопасности выразить соболезнования Николя (постпреду Франции при ООН Николя де Ривьеру – ред.) и Франции, французскому народу в связи с чудовищным и бессмысленным террористическим актом, который произошел во Франции", - сказал Небензя, открывая заседание СБ ООН.
В четверг утром неизвестный напал с ножом на людей в церкви Нотр-Дам в Ницце. Погибли три человека, сообщается также о нескольких раненых. Ряд СМИ отмечают, что нападавший обезглавил двоих жертв. Совершивший атаку был быстро задержан правоохранительными органами. В ходе задержания он был ранен.
Президент Франции Эммануэль Макрон в Ницце, где произошло вооруженное нападение у церкви - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
17:20
Кровавый четверг во Франции. Ницца, Авиньон, Лион
 
Вооруженные нападения во ФранцииНиколя Де РивьерВасилий НебензяСовет Безопасности ООНФранцияНиццаООНВ мире
 
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