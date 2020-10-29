https://ria.ru/20201029/slushaya-kosmos-zakonservirovannaya-astronomicheskaya-observatoriya-v-zimenkakh-1582075991.html

Слушая космос: астрономическая обсерватория в Зименках

Слушая космос: астрономическая обсерватория в Зименках

Радиоастрономическая станция "Зименки" расположена в одноименной деревне в Нижегородской области. Обсерватория была основана еще в 1947 году и принадлежала Научно-исследовательскому радиофизическому институту. В 1968-1969 годы в ее задачи входил поиск узкополосных радиосигналов от инопланетных цивилизаций.

2020-10-29T13:26

2020-10-29T13:26

2020-10-29T13:32

видео

космос

нижегородская область

наука

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Сегодня здание пункта управления станции и сохранившийся телескоп обнесены забором. На территории ведется видеонаблюдение, предупреждающие знаки сообщают о том, что она охраняется.

космос

нижегородская область

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2020

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Слушая космос: законсервированная астрономическая обсерватория в Зименках Радиоастрономическая станция "Зименки" расположена в одноименной деревне в Нижегородской области. Обсерватория была основана еще в 1947 году и принадлежала Научно-исследовательскому радиофизическому институту. В 1968-1969 годы в ее задачи входил поиск узкополосных радиосигналов от инопланетных цивилизаций. Сегодня здание пункта управления станции и сохранившийся телескоп обнесены забором. На территории ведется видеонаблюдение, предупреждающие знаки сообщают о том, что она охраняется. 2020-10-29T13:26 true PT0M48S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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