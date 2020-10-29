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Слушая космос: астрономическая обсерватория в Зименках
Слушая космос: астрономическая обсерватория в Зименках
Радиоастрономическая станция "Зименки" расположена в одноименной деревне в Нижегородской области. Обсерватория была основана еще в 1947 году и принадлежала Научно-исследовательскому радиофизическому институту. В 1968-1969 годы в ее задачи входил поиск узкополосных радиосигналов от инопланетных цивилизаций.
2020-10-29T13:26
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видео
космос
нижегородская область
наука
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Сегодня здание пункта управления станции и сохранившийся телескоп обнесены забором. На территории ведется видеонаблюдение, предупреждающие знаки сообщают о том, что она охраняется.
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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353
60
Слушая космос: законсервированная астрономическая обсерватория в Зименках
Радиоастрономическая станция "Зименки" расположена в одноименной деревне в Нижегородской области. Обсерватория была основана еще в 1947 году и принадлежала Научно-исследовательскому радиофизическому институту. В 1968-1969 годы в ее задачи входил поиск узкополосных радиосигналов от инопланетных цивилизаций. Сегодня здание пункта управления станции и сохранившийся телескоп обнесены забором. На территории ведется видеонаблюдение, предупреждающие знаки сообщают о том, что она охраняется.
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видео, видео, космос, нижегородская область, наука
Слушая космос: астрономическая обсерватория в Зименках
Радиоастрономическая станция "Зименки" расположена в одноименной деревне в Нижегородской области. Обсерватория была основана еще в 1947 году и принадлежала Научно-исследовательскому радиофизическому институту. В 1968-1969 годы в ее задачи входил поиск узкополосных радиосигналов от инопланетных цивилизаций.
2020-10-29T13:26
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Слушая космос: астрономическая обсерватория в Зименках

13:26 29.10.2020 (обновлено: 13:32 29.10.2020)
 
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Радиоастрономическая станция "Зименки" расположена в одноименной деревне в Нижегородской области. Обсерватория была основана еще в 1947 году и принадлежала Научно-исследовательскому радиофизическому институту. В 1968-1969 годы в ее задачи входил поиск узкополосных радиосигналов от инопланетных цивилизаций.
Сегодня здание пункта управления станции и сохранившийся телескоп обнесены забором. На территории ведется видеонаблюдение, предупреждающие знаки сообщают о том, что она охраняется.
 
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