https://ria.ru/20201029/slushaya-kosmos-zakonservirovannaya-astronomicheskaya-observatoriya-v-zimenkakh-1582075991.html
Слушая космос: астрономическая обсерватория в Зименках
Слушая космос: астрономическая обсерватория в Зименках
Радиоастрономическая станция "Зименки" расположена в одноименной деревне в Нижегородской области.
Обсерватория была основана еще в 1947 году и принадлежала Научно-исследовательскому радиофизическому институту.
В 1968-1969 годы в ее задачи входил поиск узкополосных радиосигналов от инопланетных цивилизаций.
2020-10-29T13:26
2020-10-29T13:26
2020-10-29T13:32
видео
космос
нижегородская область
наука
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Сегодня здание пункта управления станции и сохранившийся телескоп обнесены забором. На территории ведется видеонаблюдение, предупреждающие знаки сообщают о том, что она охраняется.
космос
нижегородская область
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РИА Новости
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7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Слушая космос: законсервированная астрономическая обсерватория в Зименках
Радиоастрономическая станция "Зименки" расположена в одноименной деревне в Нижегородской области. Обсерватория была основана еще в 1947 году и принадлежала Научно-исследовательскому радиофизическому институту.
В 1968-1969 годы в ее задачи входил поиск узкополосных радиосигналов от инопланетных цивилизаций.
Сегодня здание пункта управления станции и сохранившийся телескоп обнесены забором. На территории ведется видеонаблюдение, предупреждающие знаки сообщают о том, что она охраняется.
2020-10-29T13:26
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PT0M48S
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, видео, космос, нижегородская область, наука
Слушая космос: астрономическая обсерватория в Зименках
Радиоастрономическая станция "Зименки" расположена в одноименной деревне в Нижегородской области.
Обсерватория была основана еще в 1947 году и принадлежала Научно-исследовательскому радиофизическому институту.
В 1968-1969 годы в ее задачи входил поиск узкополосных радиосигналов от инопланетных цивилизаций.
2020-10-29T13:26
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PT0M48S
Слушая космос: астрономическая обсерватория в Зименках
13:26 29.10.2020 (обновлено: 13:32 29.10.2020)
Радиоастрономическая станция "Зименки" расположена в одноименной деревне в Нижегородской области.
Обсерватория была основана еще в 1947 году и принадлежала Научно-исследовательскому радиофизическому институту.
В 1968-1969 годы в ее задачи входил поиск узкополосных радиосигналов от инопланетных цивилизаций.