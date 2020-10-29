https://ria.ru/20201029/siluanov-1582076822.html

Силуанов заявил о сокращении агрессивных размещений на внутреннем рынке

Силуанов заявил о сокращении агрессивных размещений на внутреннем рынке

Минфин РФ будет постепенно сокращать агрессивные размещения бумаг на внутреннем рынке, заявил министр финансов Антон Силуанов на форуме "ВТБ Капитала" "Россия... РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T13:28

2020-10-29T13:28

2020-10-29T13:28

инвестиционный форум втб капитал "россия зовёт!"

антон силуанов

втб капитал

министерство финансов рф (минфин россии)

экономика

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Минфин РФ будет постепенно сокращать агрессивные размещения бумаг на внутреннем рынке, заявил министр финансов Антон Силуанов на форуме "ВТБ Капитала" "Россия зовет!"."Что касается объема внутренних привлечений, то весь дефицит будет финансироваться за счет внутренних займов. Конечно, они будут не такие масштабные как в текущем году - если в этом году дефицит ожидаем 4,4% ВВП, в следующем - на два пункта ниже. Но все равно общий объем займов будет достаточно высок, он выше чем в предыдущие годы ... Тем не менее, мне кажется, что мы нащупали баланс такой и интересы наших инвесторов, понимаем примерно их предложения по доходностям и по структуре бумаг, которые востребованы на рынке, поэтому будем постепенно сокращать агрессивные выходы на внутреннем рынке", - сказал Силуанов.

https://ria.ru/20201029/zaymy-1582073196.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

антон силуанов, втб капитал, министерство финансов рф (минфин россии), экономика