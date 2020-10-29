https://ria.ru/20201029/serial-1582084016.html

Продюсеры картины "Чума!": снять хит с маленьким бюджетом – это вызов

Продюсеры картины "Чума!": снять хит с маленьким бюджетом – это вызов

Съемки продолжения комедийного сериала о карантине "Чума!" в самом разгаре. События вновь разворачиваются в XIV веке, жители вымышленного города Нищбург... РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T14:06

2020-10-29T14:06

2020-10-29T21:49

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Съемки продолжения комедийного сериала о карантине "Чума!" в самом разгаре. События вновь разворачиваются в XIV веке, жители вымышленного города Нищбург переживают вторую волну эпидемии, а их будни очень напоминают современные реалии. Что ждет героев в новом сезоне и как проект изменил индустрию сериалов в России, РИА Новости рассказывают продюсеры картины – генеральный продюсер телеканала "Матч ТВ" Тина Канделаки и генеральный продюсер онлайн-кинотеатра IVI Давид Кочаров.— Когда вы учредили компанию Carbon Production в сентябре прошлого года, никто и представить не мог, что буквально через полгода новый вирус изменит мир. Как вам удалось так быстро перестроиться, еще и не используя в "Чуме!" жанр скринлайфа?Канделаки: Все творческие люди в момент пандемии пытались придумать что-то, что могло рассказать зрителю о происходящем, и здесь, наверное, нам просто повезло больше, чем другим. У Давида большая юмористическая компетенция, и тут еще совпало наличие невероятного дворца в Подмосковье, где обосновалось графство Нищбург.Если бы не было такого замка, все выглядело бы, конечно, по-другому, потому что мы в жизни не смогли бы за короткий промежуток времени построить такие декорации, особенно в пандемию.Кочаров: Может, надо было сказать, что мы их построили просто за два дня?Канделаки: Да, давай переговорим заново! Мы построили дворец за неделю. Там несколько тысяч квадратных метров, средневековая мебель, головы животных на стенах, и все это построили мы (смеется). А вообще, индустрия наша ничем не отличается от любой другой. Надо адаптироваться – мы адаптировались, где-то сроки перенесли. Никакая пандемия, надеюсь, нас не остановит.Кочаров: В самом деле, в тренды с "Чумой!" мы попали, но она вписывается в нашу общую концепцию – делать экстраординарные сериалы и полные метры. "Чума!" - лишь первый проект. Все остальные будут направлены на то, чтобы запечатлеть не просто события, а эпоху или даже попробовать предугадать будущее.— Каких же премьер, кроме "Чумы-2" нам ждать в ближайшем будущем?Кочаров: В этом году выйдет документальный сериал "Мир после" - как раз про пандемию, раз уж мы про нее говорим. В начале следующего года выйдет большой ситком, лирическая комедия про карлика, который переехал в самый большой город нашей страны – в Москву. Ну и на Новый Год выйдет веселый новогодний музыкальный фильм. Продюсером этого фильма будет Сергей Шнуров.— Судя по всему, карантин пошел IVI только на пользу. Как вы оцениваете перспективы развития онлайн-кинотеатра в дальнейшем?Канделаки: Онлайн-смотрение выросло на всех платформах в связи с пандемией, потому что одни развлечения заменили другие. Например, мы живем в Москве, и здесь открылся невероятный парк развлечений. Но люди оказались закрытыми в своих домах, и развлечения стали очень ограниченными – экран смартфона, телевизора или чего-то еще. Было ожидаемо, что IVI только вырастет в пандемию. Он и до пандемии был главным онлайн-кинотеатром страны.Но я хочу подчеркнуть, чтобы никто не думал: вот IVI был главным, поэтому он и вырос. Это один из факторов. Но IVI вырос еще и за счет того, что победил в конкуренции. Параллельно у зрителей был большой выбор: можно было смотреть сериалы на Netflix, Amazon Prime, но они выбрали IVI. Российская платформа за своего зрителя все-таки уже борется с международными конкурентами волей-неволей.Кочаров: Мы, например, связываем продолжающийся рост с постоянным улучшением предложения в подписке и качества продукта: IVI - единственный российский онлайн-кинотеатр с фильмами всех голливудских мейджоров. Помимо этого, мы постоянно улучшаем алгоритм поиска и систему рекомендаций: зрители могут быстро найти на IVI нужный фильм.— Ваши сериалы разбирают на цитаты в соцсетях...Канделаки: На цитаты разобрали "Большую игру", которую мы продюсировали: "Могу-не могу" решает Шойгу". Куда бы я не пришла, если есть военные люди, которые знают, что я и Давид были продюсерами сериала, они начинают приветствовать меня этими словами.Наверное, это особенность тех команд, с которыми мы работаем. Давид привлек в наш продакшн ребят из КВН. А квновские команды – самые главные мемоделы всех времен и народов. Люди, которые изначально были заточены на короткие шутки, только в телевизоре. Сейчас изменился способ доставки. Если раньше надо было смотреть и ждать весь КВН, когда же эта самая крутая шутка появится, теперь ее можно быстро вырезать, распространить и превратить в мемы. Знаете, это как хук (ред: от англ. hook - крючок, цеплялка) в музыке. Меня сын сейчас учит и объясняет: "Если в музыке хука нет, то и стать хитом у нее шансов нет".Кочаров: У нас действительно хорошие авторские группы. "Чуму!" писали ребята, которые, в том числе, делали сериал "Физрук". Вместе с ними мы делаем сериал "По колено" - лирический ситком, о котором я уже говорил.— Возвращаясь к "Чуме!". На ее примере вы хтели показать, что сериал со скромным бюджетом может конкурировать с дорогими проектами. Как собираетесь менять индустрию сериалов после пандемии?Кочаров: Это в принципе наша задача: построить такое производство, которое будет выпускать проекты не по супердорогой стоимости. Понятно, что делать хиты – сложно, это всегда удача. Но делать хиты за огромное количество денег гораздо легче. А делать их с небольшим бюджетом – это вызов. Мы на этот вызов пошли.Мы ставим задачу производить фильмы и сериалы по абсолютно достойной цене. Достойной в том плане, что она должна быть коммерчески адекватна, но не в ущерб качеству – мы стараемся делать такие сериалы, которые будут удивлять. Мне кажется, если у нас получится, это немножко взбодрит индустрию и многих производителей, которые привыкли делать совершенно обычные проекты по совершенно другой стоимости.— Говорят, для продолжения "Чумы!" вы разработали новую систему съемки, когда серии будут выходит буквально на следующий день.Канделаки: Это не новый метод съемки. Это хорошо забытый старый метод съемки. Скажем так: с точки зрения финансовой успешности, всегда выгодно снимать шоу пулами программ. То есть, если вы снимаете пакет программ на три месяца, а лучше – на четыре, а еще лучше – на полгода, понятно, что вы больше зарабатываете. Потому что частые съемки – это большие расходы."Чума!" - это не совсем сериал в чистом виде, это своего рода полушоу. И, конечно, нам выгоднее снять все восемь серий и заработать больше денег. Но успешность "Чумы!" заключается в том, что в ней очень актуальные шутки. Грубо говоря: серия была снята, но что-то происходило в среду, и в четверг мы доснимали какие-то куски, вставляли их, и в пятницу это выходило. И поэтому такой успех. Люди уже соскучились по актуальному юмору.Кочаров: Это новый подход. В сериале так не принято делать. Но у нас комедийный проект, и все, что происходит на этой неделе, зрители на той же неделе увидят в "Чуме!".Я считаю, что вообще успех проекта в том и заключается, что это чуть ли не единственный проект, где можно на острые темы выражаться, причем делать это с юмором.И самое главное – у нас нет задачи кого-то в чем-то уличить. Наша задача – пандемию, которая нас окружает, и все остальные проблемы отразить так, чтобы людям просто легче было жить. Потому что через юмор все спокойнее, веселее, легче, больше надежды. Канделаки: Давид сделал очень крутую вещь: опросил на IVI четыре тысячи человек, а это очень большая для сериальной индустрии выборка. Люди отвечали, как они хотели бы, чтобы развивались те или иные сюжетные ходы в "Чуме". Там очень интересные ответы, и теперь мы наверняка знаем, чего люди ждут и хотят в большей степени.Мы решили, что используем те ходы, которые в голосовании победили. Сейчас не хотим их озвучивать, потому что там есть разные варианты. Условно: барон должен победить, или проиграть, или должен быть свергнут, или отравлен. Были варианты, связанные с каждым из основных героев.— А какие у вас самих любимые фильмы? Можете назвать самый любимый армянский и грузинский фильм?Канделаки: Ну, у меня мультфильм, мне легче. Это "Цуна и Цруцуна", про двух мышат. И, когда я выпью свой бокал белого вина, есть у меня главный тост, он касается меня, Давида и Сергея Шнурова (ред: также является продюсером сериала). Если бы не его музыка, а это он полностью написал всю музыку для "Чумы", наверное, такого успеха не было. Так вот, я как тост использую цитату из мультфильма: "Да здравствует человек, который на воде стоит, но не горит". Это апофеоз сопротивления жизни: на воде стоит – не тонет, и к тому же еще и не горит. Очень люблю этот мультфильм, мечтаю, кстати, перевести на русский язык.Кочаров: Прекрасно было бы, мне кажется. Мне, кстати, нравятся грузинские фильмы. Естественно, это все фильмы Данелия, есть еще короткие метры прекрасные. А если говорить про армянские, то что делать? Тина уже пошла в мультики – я тоже пойду в мультики, не буду оригинальничать. Есть прекрасный армянский мультик, откуда пошла великолепная песня: "Оставайся, мальчик, с нами, будешь нашим королем" (ред: мультфильм "В синем море, в белой пене…"). Я, когда маленький был, вообще его не понимал. Это был один из первых абстрактных образов, который я увидел и запомнил надолго.

https://ria.ru/20201006/serial-1578503001.html

https://ria.ru/20201021/film-1580623849.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201007/1578556659.html

https://ria.ru/20201029/utopiya-1581941251.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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