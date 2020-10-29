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Силуанов назвал плюсы цифрового рубля
Силуанов назвал плюсы цифрового рубля
Цифровой рубль снизит издержки на транзакции и повысит прозрачность расчетов, заявил министр финансов России Антон Силуанов. РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T18:31
2020-10-29T19:38
антон силуанов
центральный банк рф (цб рф)
министерство финансов рф (минфин россии)
экономика
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Цифровой рубль снизит издержки на транзакции и повысит прозрачность расчетов, заявил министр финансов России Антон Силуанов.Ранее в октябре ЦБ сообщил, что проводит оценку возможности выпуска цифрового рубля. Он может стать дополнительной формой денег наряду с наличными и безналичными и потребует создания дополнительной платежной инфраструктуры, отмечали в регуляторе."Мы идем в тренде c другими странами, это раз. Второе — цифровой рубль снижает издержки на транзакции, на оплату труда, будет значительно дешевле осуществлять расчеты в рамках цифрового рубля. Следующее, это, конечно, транспарентность", — сказал Силуанов в интервью телеканалу РБК.Глава Минфина выразил надежду, что ЦБ вместе с правительством будет развивать это направление. "И посмотрим, как дальше эта тема будет развиваться. Но мне кажется, что надо быть, еще раз повторюсь, в тренде в этом направлении", — отметил Силуанов.
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антон силуанов, центральный банк рф (цб рф), министерство финансов рф (минфин россии), экономика

Силуанов назвал плюсы цифрового рубля

18:31 29.10.2020 (обновлено: 19:38 29.10.2020)
 
© РИА Новости / Совет Федерации РФ / Перейти в фотобанкМинистр финансов РФ Антон Силуанов во время парламентских слушаний "О параметрах проекта федерального бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов"
Министр финансов РФ Антон Силуанов во время парламентских слушаний О параметрах проекта федерального бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
© РИА Новости / Совет Федерации РФ
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Цифровой рубль снизит издержки на транзакции и повысит прозрачность расчетов, заявил министр финансов России Антон Силуанов.
Ранее в октябре ЦБ сообщил, что проводит оценку возможности выпуска цифрового рубля. Он может стать дополнительной формой денег наряду с наличными и безналичными и потребует создания дополнительной платежной инфраструктуры, отмечали в регуляторе.
"Мы идем в тренде c другими странами, это раз. Второе — цифровой рубль снижает издержки на транзакции, на оплату труда, будет значительно дешевле осуществлять расчеты в рамках цифрового рубля. Следующее, это, конечно, транспарентность", — сказал Силуанов в интервью телеканалу РБК.

"То, что <...> будет легче осуществлять международные транзакции, — это однозначно. В этом мы тоже заинтересованы. И, если будет легче осуществлять инвестиции через цифровой рубль, мы будем только в этом заинтересованы", — добавил он.

Глава Минфина выразил надежду, что ЦБ вместе с правительством будет развивать это направление. "И посмотрим, как дальше эта тема будет развиваться. Но мне кажется, что надо быть, еще раз повторюсь, в тренде в этом направлении", — отметил Силуанов.
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина на заседании Совета по развитию финансового рынка - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
23 октября, 18:05
Набиуллина рассказала о возможности запуска цифрового рубля
 
Антон СилуановЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Министерство финансов РФ (Минфин России)Экономика
 
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