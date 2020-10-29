https://ria.ru/20201029/rubl-1582160060.html

Силуанов назвал плюсы цифрового рубля

Силуанов назвал плюсы цифрового рубля

Цифровой рубль снизит издержки на транзакции и повысит прозрачность расчетов, заявил министр финансов России Антон Силуанов. РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T18:31

2020-10-29T18:31

2020-10-29T19:38

антон силуанов

центральный банк рф (цб рф)

министерство финансов рф (минфин россии)

экономика

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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Цифровой рубль снизит издержки на транзакции и повысит прозрачность расчетов, заявил министр финансов России Антон Силуанов.Ранее в октябре ЦБ сообщил, что проводит оценку возможности выпуска цифрового рубля. Он может стать дополнительной формой денег наряду с наличными и безналичными и потребует создания дополнительной платежной инфраструктуры, отмечали в регуляторе."Мы идем в тренде c другими странами, это раз. Второе — цифровой рубль снижает издержки на транзакции, на оплату труда, будет значительно дешевле осуществлять расчеты в рамках цифрового рубля. Следующее, это, конечно, транспарентность", — сказал Силуанов в интервью телеканалу РБК.Глава Минфина выразил надежду, что ЦБ вместе с правительством будет развивать это направление. "И посмотрим, как дальше эта тема будет развиваться. Но мне кажется, что надо быть, еще раз повторюсь, в тренде в этом направлении", — отметил Силуанов.

https://radiosputnik.ria.ru/20201023/nabiullina-1581247623.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

антон силуанов, центральный банк рф (цб рф), министерство финансов рф (минфин россии), экономика