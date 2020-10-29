Силуанов назвал плюсы цифрового рубля
18:31 29.10.2020 (обновлено: 19:38 29.10.2020)
© РИА Новости / Совет Федерации РФ / Перейти в фотобанкМинистр финансов РФ Антон Силуанов во время парламентских слушаний "О параметрах проекта федерального бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов"
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Цифровой рубль снизит издержки на транзакции и повысит прозрачность расчетов, заявил министр финансов России Антон Силуанов.
Ранее в октябре ЦБ сообщил, что проводит оценку возможности выпуска цифрового рубля. Он может стать дополнительной формой денег наряду с наличными и безналичными и потребует создания дополнительной платежной инфраструктуры, отмечали в регуляторе.
"Мы идем в тренде c другими странами, это раз. Второе — цифровой рубль снижает издержки на транзакции, на оплату труда, будет значительно дешевле осуществлять расчеты в рамках цифрового рубля. Следующее, это, конечно, транспарентность", — сказал Силуанов в интервью телеканалу РБК.
"То, что <...> будет легче осуществлять международные транзакции, — это однозначно. В этом мы тоже заинтересованы. И, если будет легче осуществлять инвестиции через цифровой рубль, мы будем только в этом заинтересованы", — добавил он.
Глава Минфина выразил надежду, что ЦБ вместе с правительством будет развивать это направление. "И посмотрим, как дальше эта тема будет развиваться. Но мне кажется, что надо быть, еще раз повторюсь, в тренде в этом направлении", — отметил Силуанов.
23 октября, 18:05Набиуллина рассказала о возможности запуска цифрового рубля