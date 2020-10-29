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Ростовская область
https://ria.ru/20201029/rostov-1582085651.html
Депутаты Ростовской области попросили вернуть прежние объемы господдержки
Депутаты Ростовской области попросили вернуть прежние объемы господдержки
Депутаты законодательного собрания Ростовской области в четверг обратились в Госдуму России с просьбой вернуть прежние объемы субсидирования производителей... РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T14:08
2020-10-29T14:08
ростовская область
госдума рф
ростовская область
экономика
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 окт – РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Ростовской области в четверг обратились в Госдуму России с просьбой вернуть прежние объемы субсидирования производителей сельхозтехники в текущем году, сообщил председатель комитета областного парламента по экономической политике Игорь Бураков.В 2017-2019 годах по данному направлению объем господдержки производителям российской сельхозтехники ежегодно составлял около 15 миллиардов рублей. Однако в 2020 году в федеральном бюджете на эти цели было предусмотрено только 10 миллиардов рублей. Размер субсидируемой государством скидки на покупку сельхозтехники был снижен до 10-15% вместо 15-20%.При этом, по данным ростовских парламентариев, из-за отрицательного влияния пандемии COVID-19 на экономику страны отрасль машиностроения столкнулась с существенным падением спроса на аграрную технику. "Учитывая это, депутаты предлагают вернуть объем финансирования данной поддержки на уровне не менее 15 миллиардов рублей ежегодно, как это было до 2020 года, а также сохранить субсидии на уровне 15-20% от стоимости сельхозмашин", - говорится в обращении.Кроме того, депутаты предложили возобновить субсидирование совместных проектов участников промышленных кластеров, а также продлить переходный период по внедрению обязательной маркировки товаров до 1 января 2022 года.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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госдума рф, ростовская область, экономика

Депутаты Ростовской области попросили вернуть прежние объемы господдержки

14:08 29.10.2020
 
© Сергей ПивоваровВид на Ворошиловский мост в Ростове-на-Дону
Вид на Ворошиловский мост в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
© Сергей Пивоваров
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 окт – РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Ростовской области в четверг обратились в Госдуму России с просьбой вернуть прежние объемы субсидирования производителей сельхозтехники в текущем году, сообщил председатель комитета областного парламента по экономической политике Игорь Бураков.
"Данная программа (субсидирование производителей сельхозтехники) работает в стране с 2013 года и является эффективным механизмом поддержки агропромышленного комплекса. Она позволила увеличить объемы производства более чем в три раза, нарастить долю отечественной сельхозтехники на российском рынке с 24% до 60", - сказал он.
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В 2017-2019 годах по данному направлению объем господдержки производителям российской сельхозтехники ежегодно составлял около 15 миллиардов рублей. Однако в 2020 году в федеральном бюджете на эти цели было предусмотрено только 10 миллиардов рублей. Размер субсидируемой государством скидки на покупку сельхозтехники был снижен до 10-15% вместо 15-20%.
При этом, по данным ростовских парламентариев, из-за отрицательного влияния пандемии COVID-19 на экономику страны отрасль машиностроения столкнулась с существенным падением спроса на аграрную технику. "Учитывая это, депутаты предлагают вернуть объем финансирования данной поддержки на уровне не менее 15 миллиардов рублей ежегодно, как это было до 2020 года, а также сохранить субсидии на уровне 15-20% от стоимости сельхозмашин", - говорится в обращении.
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Кроме того, депутаты предложили возобновить субсидирование совместных проектов участников промышленных кластеров, а также продлить переходный период по внедрению обязательной маркировки товаров до 1 января 2022 года.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
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