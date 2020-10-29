https://ria.ru/20201029/rostov-1582085651.html

Депутаты Ростовской области попросили вернуть прежние объемы господдержки

Депутаты Ростовской области попросили вернуть прежние объемы господдержки

Депутаты законодательного собрания Ростовской области в четверг обратились в Госдуму России с просьбой вернуть прежние объемы субсидирования производителей... РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T14:08

2020-10-29T14:08

2020-10-29T14:08

ростовская область

госдума рф

ростовская область

экономика

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 окт – РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Ростовской области в четверг обратились в Госдуму России с просьбой вернуть прежние объемы субсидирования производителей сельхозтехники в текущем году, сообщил председатель комитета областного парламента по экономической политике Игорь Бураков.В 2017-2019 годах по данному направлению объем господдержки производителям российской сельхозтехники ежегодно составлял около 15 миллиардов рублей. Однако в 2020 году в федеральном бюджете на эти цели было предусмотрено только 10 миллиардов рублей. Размер субсидируемой государством скидки на покупку сельхозтехники был снижен до 10-15% вместо 15-20%.При этом, по данным ростовских парламентариев, из-за отрицательного влияния пандемии COVID-19 на экономику страны отрасль машиностроения столкнулась с существенным падением спроса на аграрную технику. "Учитывая это, депутаты предлагают вернуть объем финансирования данной поддержки на уровне не менее 15 миллиардов рублей ежегодно, как это было до 2020 года, а также сохранить субсидии на уровне 15-20% от стоимости сельхозмашин", - говорится в обращении.Кроме того, депутаты предложили возобновить субсидирование совместных проектов участников промышленных кластеров, а также продлить переходный период по внедрению обязательной маркировки товаров до 1 января 2022 года.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201023/dtp-1581283688.html

https://ria.ru/20201026/vrach-1581562797.html

ростовская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госдума рф, ростовская область, экономика