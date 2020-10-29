https://ria.ru/20201029/rossiyanin-1582036443.html

СК Белоруссии завел дело против задержанного с психотропами россиянина

СК Белоруссии завел дело против задержанного с психотропами россиянина

Белорусские правоохранительные органы возбудили уголовное дело в отношении россиянина, задержанного с 3,2 килограмма психотропных веществ, сообщил Следственный... РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T10:18

2020-10-29T10:18

2020-10-29T10:18

белоруссия

происшествия

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Белорусские правоохранительные органы возбудили уголовное дело в отношении россиянина, задержанного с 3,2 килограмма психотропных веществ, сообщил Следственный комитет Белоруссии.Ранее ГУВД Минского горисполкома сообщило, что сотрудники белорусского наркоконтроля пресекли крупный канал поставки наркотиков из России в Белоруссию, задержаны пять человек, в том числе 32-летний россиянин.Как отметили в Следственном комитете, в ходе допроса мужчина пояснил, что психотропные вещества он планировал распространять в виде закладок на территории Белоруссии. Расследование продолжается.

https://ria.ru/20200904/militsioner-1576725461.html

белоруссия

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белоруссия, происшествия