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СК Белоруссии завел дело против задержанного с психотропами россиянина
СК Белоруссии завел дело против задержанного с психотропами россиянина
Белорусские правоохранительные органы возбудили уголовное дело в отношении россиянина, задержанного с 3,2 килограмма психотропных веществ, сообщил Следственный... РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T10:18
2020-10-29T10:18
белоруссия
происшествия
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Белорусские правоохранительные органы возбудили уголовное дело в отношении россиянина, задержанного с 3,2 килограмма психотропных веществ, сообщил Следственный комитет Белоруссии.Ранее ГУВД Минского горисполкома сообщило, что сотрудники белорусского наркоконтроля пресекли крупный канал поставки наркотиков из России в Белоруссию, задержаны пять человек, в том числе 32-летний россиянин.Как отметили в Следственном комитете, в ходе допроса мужчина пояснил, что психотропные вещества он планировал распространять в виде закладок на территории Белоруссии. Расследование продолжается.
https://ria.ru/20200904/militsioner-1576725461.html
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белоруссия, происшествия

СК Белоруссии завел дело против задержанного с психотропами россиянина

10:18 29.10.2020
 
© Sputnik / Виктор ТолочкоСотрудники правоохранительных органов Белоруссии на месте взрыва в Минске на День Независимости
Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии на месте взрыва в Минске на День Независимости - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
© Sputnik / Виктор Толочко
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Белорусские правоохранительные органы возбудили уголовное дело в отношении россиянина, задержанного с 3,2 килограмма психотропных веществ, сообщил Следственный комитет Белоруссии.
Ранее ГУВД Минского горисполкома сообщило, что сотрудники белорусского наркоконтроля пресекли крупный канал поставки наркотиков из России в Белоруссию, задержаны пять человек, в том числе 32-летний россиянин.

"В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.328 (незаконный оборот психотропных веществ в крупном размере) Уголовного кодекса. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении СК в Telegram-канале.

Как отметили в Следственном комитете, в ходе допроса мужчина пояснил, что психотропные вещества он планировал распространять в виде закладок на территории Белоруссии. Расследование продолжается.
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