https://ria.ru/20201029/rossiya-1582105904.html

Путин сравнил качество жизни россиян в 2000 году и сейчас

Путин сравнил качество жизни россиян в 2000 году и сейчас

Качество жизни россиян и уровень развития российской экономики в 2020 году кардинально отличаются от показателей 2000 года, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T15:22

2020-10-29T15:22

2020-10-29T15:51

инвестиционный форум втб капитал "россия зовёт!"

россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Качество жизни россиян и уровень развития российской экономики в 2020 году кардинально отличаются от показателей 2000 года, заявил президент РФ Владимир Путин.Путин в четверг по видеосвязи принял участие в пленарном заседании инвестиционного форума ВТБ Капитал "Россия зовет!"."Качество жизни россиян в 2000 году и в 2020 кардинально отличаются друг от друга, кардинальным образом. И уровень развития экономики совсем другой. Уровень стабильности в экономике существенным образом отличается от того, что было в 2000 году", - заявил президент на заседании."Я уже говорил об этом, у нас инфляция измерялась двузначными величинами, а в некоторых случаях даже до сотни, по-моему, доходило процентов в год. А сейчас у нас около 4 процентов держатся стабильно", - пояснил Путин."У нас совсем другая страна сегодня и другая экономика", - заключил президент.

https://ria.ru/20201022/rossiya-1580950395.html

https://ria.ru/20191230/1563015241.html

россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, владимир путин, общество