Путин сравнил качество жизни россиян в 2000 году и сейчас
15:22 29.10.2020 (обновлено: 15:51 29.10.2020)
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин принимает участие в работе 12-го ежегодного инвестиционного форума ВТБ Капитал "Россия зовёт!"
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Качество жизни россиян и уровень развития российской экономики в 2020 году кардинально отличаются от показателей 2000 года, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин в четверг по видеосвязи принял участие в пленарном заседании инвестиционного форума ВТБ Капитал "Россия зовет!".
"Качество жизни россиян в 2000 году и в 2020 кардинально отличаются друг от друга, кардинальным образом. И уровень развития экономики совсем другой. Уровень стабильности в экономике существенным образом отличается от того, что было в 2000 году", - заявил президент на заседании.
"Я уже говорил об этом, у нас инфляция измерялась двузначными величинами, а в некоторых случаях даже до сотни, по-моему, доходило процентов в год. А сейчас у нас около 4 процентов держатся стабильно", - пояснил Путин.
"У нас совсем другая страна сегодня и другая экономика", - заключил президент.
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