Эксперт рассказал о реабилитации выздоровевших после COVID-19
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСотрудники скорой помощи доставляют пациента во временный госпиталь COVID-19 на ВДНХ в Москве
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Более 80% от числа выздоровевших после коронавируса нуждаются в реабилитации, сообщил генеральный директор Федерального научного центра реабилитации инвалидов имени Альбрехта министерства труда и социальной защиты РФ Геннадий Пономаренко.
"84% процента, а это порядка нескольких сот тысяч пациентов, которые по международным стандартам нуждаются в реабилитационных мероприятиях", - рассказал Пономаренко на онлайн-заседании Научного совета РАН "Науки о жизни" на тему: "COVID-19 – ситуация сегодня и нерешенные проблемы", которое состоялось в пресс-центре МИА "Россия сегодня".
Сроки начала реабилитации, по словам специалиста, обсуждаются как в научном сообществе, так и во врачебной среде.
"Ранняя респираторная реабилитация не показана пациентам с тяжелым и крайне тяжелым течением. И сроки ее начала должны определяться с учетом целого ряда очень серьезных параметров состояния пациента", - отметил Пономаренко.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.