https://ria.ru/20201029/reabilitatsiya-1582051038.html

Эксперт рассказал о реабилитации выздоровевших после COVID-19

Эксперт рассказал о реабилитации выздоровевших после COVID-19

Более 80% от числа выздоровевших после коронавируса нуждаются в реабилитации, сообщил генеральный директор Федерального научного центра реабилитации инвалидов... РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T11:35

2020-10-29T11:35

2020-10-29T11:35

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Более 80% от числа выздоровевших после коронавируса нуждаются в реабилитации, сообщил генеральный директор Федерального научного центра реабилитации инвалидов имени Альбрехта министерства труда и социальной защиты РФ Геннадий Пономаренко.Сроки начала реабилитации, по словам специалиста, обсуждаются как в научном сообществе, так и во врачебной среде."Ранняя респираторная реабилитация не показана пациентам с тяжелым и крайне тяжелым течением. И сроки ее начала должны определяться с учетом целого ряда очень серьезных параметров состояния пациента", - отметил Пономаренко.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201021/reabilitatsiya-1580778671.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, общество