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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201029/proyavlenie-1582123848.html
Врачи выявили новое вероятное проявление COVID-19
Врачи выявили новое вероятное проявление COVID-19
Исследователи из Массачусетской больницы общего профиля указали на еще одно возможное проявление коронавирусной инфекции, сообщается на портале EurekAlert. Так, РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T16:30
2020-10-29T16:30
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
аргентина
воз
бразилия
сша
в мире
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Исследователи из Массачусетской больницы общего профиля указали на еще одно возможное проявление коронавирусной инфекции, сообщается на портале EurekAlert. Так, по их мнению, у некоторых людей с "продолжительным" COVID-19, идущих на поправку, появляются кожные симптомы.Ученые провели исследование почти тысячи случаев пациентов с коронавирусом, имеющих проявления на коже.Так, среди 224 случаев, где инфекцию подозревали, и в 90 уже подтвержденных случаях COVID-19 средняя продолжительность кожных симптомов составляла 12 дней. Высыпания в виде крапивницы и сыпи присутствовали семь и четыре дня соответственно, а максимально — 28 дней. Также у некоторых высыпания проявлялись в виде чешуйчатых папул и бляшек — при подтвержденном COVID-19 эти симптомы сохранялись в среднем 20 дней, а в одном случае — 70. Кроме того, покраснения и отек рук и ног выявили у пациентов с подтвержденным COVID-19 — эти симптомы присутствовали у них на протяжении десяти дней. У тех, у кого коронавирус только подозревали, — 15 дней."Наши результаты исследования показали, что ранее не было сообщений о группе пациентов с продолжительными кожными симптомами коронавирусного заболевания, в частности на пальцах ног. Эти данные дополняют наши знания о долгосрочных эффектах COVID-19 на различные системы органов", — заявила один из авторов исследования и дерматолог Эстер Фриман, отметив, что кожа "отражает" воспаление, происходящее в организме.Она призвала врачей узнавать у пациентов с коронавирусом, есть ли у них какие-либо кожные симптомы. По данным ВОЗ, с начала пандемии COVID-19 в мире выявили почти 44 миллиона случаев заболевания, а умерли свыше 1,16 миллиона человек. Больше всего случаев зарегистрировано в США, Индии и Бразилии. Далее следуют Россия, Франция, Аргентина, Колумбия и Великобритания.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201029/koronavirus-1582088631.html
https://ria.ru/20201028/simptomy-1581856052.html
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коронавирус covid-19, аргентина, воз, бразилия, сша, в мире

Врачи выявили новое вероятное проявление COVID-19

16:30 29.10.2020
 
© Depositphotos / fizkesЖенские ступни
Женские ступни - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
© Depositphotos / fizkes
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Исследователи из Массачусетской больницы общего профиля указали на еще одно возможное проявление коронавирусной инфекции, сообщается на портале EurekAlert. Так, по их мнению, у некоторых людей с "продолжительным" COVID-19, идущих на поправку, появляются кожные симптомы.
Ученые провели исследование почти тысячи случаев пациентов с коронавирусом, имеющих проявления на коже.
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Так, среди 224 случаев, где инфекцию подозревали, и в 90 уже подтвержденных случаях COVID-19 средняя продолжительность кожных симптомов составляла 12 дней. Высыпания в виде крапивницы и сыпи присутствовали семь и четыре дня соответственно, а максимально — 28 дней. Также у некоторых высыпания проявлялись в виде чешуйчатых папул и бляшек — при подтвержденном COVID-19 эти симптомы сохранялись в среднем 20 дней, а в одном случае — 70.
Кроме того, покраснения и отек рук и ног выявили у пациентов с подтвержденным COVID-19 — эти симптомы присутствовали у них на протяжении десяти дней. У тех, у кого коронавирус только подозревали, — 15 дней.
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"Наши результаты исследования показали, что ранее не было сообщений о группе пациентов с продолжительными кожными симптомами коронавирусного заболевания, в частности на пальцах ног. Эти данные дополняют наши знания о долгосрочных эффектах COVID-19 на различные системы органов", — заявила один из авторов исследования и дерматолог Эстер Фриман, отметив, что кожа "отражает" воспаление, происходящее в организме.
Она призвала врачей узнавать у пациентов с коронавирусом, есть ли у них какие-либо кожные симптомы.
По данным ВОЗ, с начала пандемии COVID-19 в мире выявили почти 44 миллиона случаев заболевания, а умерли свыше 1,16 миллиона человек. Больше всего случаев зарегистрировано в США, Индии и Бразилии. Далее следуют Россия, Франция, Аргентина, Колумбия и Великобритания.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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