https://ria.ru/20201029/proyavlenie-1582123848.html

Врачи выявили новое вероятное проявление COVID-19

Врачи выявили новое вероятное проявление COVID-19

Исследователи из Массачусетской больницы общего профиля указали на еще одно возможное проявление коронавирусной инфекции, сообщается на портале EurekAlert. Так, РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T16:30

2020-10-29T16:30

2020-10-29T16:30

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

аргентина

воз

бразилия

сша

в мире

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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Исследователи из Массачусетской больницы общего профиля указали на еще одно возможное проявление коронавирусной инфекции, сообщается на портале EurekAlert. Так, по их мнению, у некоторых людей с "продолжительным" COVID-19, идущих на поправку, появляются кожные симптомы.Ученые провели исследование почти тысячи случаев пациентов с коронавирусом, имеющих проявления на коже.Так, среди 224 случаев, где инфекцию подозревали, и в 90 уже подтвержденных случаях COVID-19 средняя продолжительность кожных симптомов составляла 12 дней. Высыпания в виде крапивницы и сыпи присутствовали семь и четыре дня соответственно, а максимально — 28 дней. Также у некоторых высыпания проявлялись в виде чешуйчатых папул и бляшек — при подтвержденном COVID-19 эти симптомы сохранялись в среднем 20 дней, а в одном случае — 70. Кроме того, покраснения и отек рук и ног выявили у пациентов с подтвержденным COVID-19 — эти симптомы присутствовали у них на протяжении десяти дней. У тех, у кого коронавирус только подозревали, — 15 дней."Наши результаты исследования показали, что ранее не было сообщений о группе пациентов с продолжительными кожными симптомами коронавирусного заболевания, в частности на пальцах ног. Эти данные дополняют наши знания о долгосрочных эффектах COVID-19 на различные системы органов", — заявила один из авторов исследования и дерматолог Эстер Фриман, отметив, что кожа "отражает" воспаление, происходящее в организме.Она призвала врачей узнавать у пациентов с коронавирусом, есть ли у них какие-либо кожные симптомы. По данным ВОЗ, с начала пандемии COVID-19 в мире выявили почти 44 миллиона случаев заболевания, а умерли свыше 1,16 миллиона человек. Больше всего случаев зарегистрировано в США, Индии и Бразилии. Далее следуют Россия, Франция, Аргентина, Колумбия и Великобритания.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201029/koronavirus-1582088631.html

https://ria.ru/20201028/simptomy-1581856052.html

аргентина

бразилия

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, аргентина, воз, бразилия, сша, в мире