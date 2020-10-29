https://ria.ru/20201029/profilaktika-1582141133.html

Глава КЧР призвал жителей соблюдать меры профилактики от COVID-19

Глава КЧР призвал жителей соблюдать меры профилактики от COVID-19

Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов на своей странице в социальных сетях призвал жителей региона неукоснительно соблюдать все меры профилактики для... РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T17:20

2020-10-29T17:20

2020-10-29T17:20

карачаево-черкесская республика

рашид темрезов

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ЧЕРКЕССК, 29 окт — РИА Новости. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов на своей странице в социальных сетях призвал жителей региона неукоснительно соблюдать все меры профилактики для стабилизации ситуации с распространением COVID-19.Глава республики ввел в регионе ряд ограничительных мер для стабилизации эпидемиологической ситуации.В частности, в регионе продлены школьные каникулы для минимизации рисков заражения в сложный пиковый период, студентам вузов и ссузов рекомендовано временно перевестись на дистанционное обучение.По словам главы республики, "за две недели, при неукоснительном соблюдении мер, координации всех сил, можно рассчитывать на стабилизацию эпидситуации"."В этой работе нельзя обойтись без гражданского самосознания и ответственности за окружающих. Только совместными усилиями мы способны добиться результата", - говорится в обращении главы КЧР к жителям.

https://ria.ru/20201015/temrezov-1579984553.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рашид темрезов