https://ria.ru/20201029/privatizatsiya-1582100930.html
Путин рассказал о планах по расширению приватизации
Путин рассказал о планах по расширению приватизации
Приватизацию в России в 2021 году планируется распространить на 180-186 акционерных обществ с госучастием и 86 унитарных предприятий, сообщил президент РФ... РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T15:02
2020-10-29T15:02
2020-10-29T15:16
инвестиционный форум втб капитал "россия зовёт!"
россия
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Приватизацию в России в 2021 году планируется распространить на 180-186 акционерных обществ с госучастием и 86 унитарных предприятий, сообщил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии форума "Россия зовет!"."Мы в ближайшее время, следующий год мы планируем, что участие в приватизации так или иначе будет распространено примерно на 180-186 примерно акционерных обществ с госучастием и примерно на 86 унитарных предприятий", - сказал Путин.Он также отметил, что еще 1300 хозяйствующих субъектов также будут задействованы в приватизации.
https://ria.ru/20201029/privatizatsiya-1582079953.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, экономика