https://ria.ru/20201029/privatizatsiya-1582100930.html

Путин рассказал о планах по расширению приватизации

Путин рассказал о планах по расширению приватизации

Приватизацию в России в 2021 году планируется распространить на 180-186 акционерных обществ с госучастием и 86 унитарных предприятий, сообщил президент РФ... РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T15:02

2020-10-29T15:02

2020-10-29T15:16

инвестиционный форум втб капитал "россия зовёт!"

россия

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Приватизацию в России в 2021 году планируется распространить на 180-186 акционерных обществ с госучастием и 86 унитарных предприятий, сообщил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии форума "Россия зовет!"."Мы в ближайшее время, следующий год мы планируем, что участие в приватизации так или иначе будет распространено примерно на 180-186 примерно акционерных обществ с госучастием и примерно на 86 унитарных предприятий", - сказал Путин.Он также отметил, что еще 1300 хозяйствующих субъектов также будут задействованы в приватизации.

https://ria.ru/20201029/privatizatsiya-1582079953.html

россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, владимир путин, экономика