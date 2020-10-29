Силуанов допустил возможность дополнительных сделок по приватизации
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в фотобанкМинистр финансов РФ Антон Силуанов выступает на заседании по обсуждению проекта федерального бюджета на 2021 год в Госдуме
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Правительство РФ может принять решение о дополнительных сделках по приватизации в ближайшие три года, чтобы привлечь инвестиции в госкомпании, сообщил министр финансов Антон Силуанов.
Он отметил, что сейчас еще много компаний, которые на 100% контролируются государством. "Здесь есть разные точки зрения, но мне кажется, что если бы мы снизили долю государства, даже не за счет того, чтобы привлечь ресурсы в бюджет, а для того, чтобы привлечь частный менеджмент, усилить контроль за работой этих компаний и привлечь средства, поднять ресурсы для инвестиционных целей этих компаний, было бы очень здорово", - сказал он на форуме "ВТБ Капитала" "Россия зовет!".
"Поэтому у нас сейчас в бюджете, действительно, небольшие объемы предусмотрены в виде ресурсов от приватизации - около 3 миллиардов рублей - это, можно сказать, вообще ничего. Но это нам не мешает говорить о том, что в течение этого периода мы не примем решение о продаже части государственных долей для того, чтобы улучшить систему управления компании, улучшить работу менеджмента компании и привлечь дополнительные ресурсы для новых задач этих компаний", - продолжил глава Минфина.
В сентябре Силуанов говорил, что крупных продаж госпакетов в ближайшую трехлетку не ожидается.