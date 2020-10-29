Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Инвестиционный Форум ВТБ Капитал РОССИЯ ЗОВЁТ!
Инвестиционный Форум ВТБ Капитал "РОССИЯ ЗОВЁТ!"
https://ria.ru/20201029/privatizatsiya-1582079953.html
Силуанов допустил возможность дополнительных сделок по приватизации
Силуанов допустил возможность дополнительных сделок по приватизации
Правительство РФ может принять решение о дополнительных сделках по приватизации в ближайшие три года, чтобы привлечь инвестиции в госкомпании, сообщил министр... РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T13:46
2020-10-29T13:46
инвестиционный форум втб капитал "россия зовёт!"
антон силуанов
втб капитал
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/16/1580996371_0:0:1517:853_1400x0_80_0_0_9b525d155380b2e84dba47aee4d4964e.jpg
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Правительство РФ может принять решение о дополнительных сделках по приватизации в ближайшие три года, чтобы привлечь инвестиции в госкомпании, сообщил министр финансов Антон Силуанов.Он отметил, что сейчас еще много компаний, которые на 100% контролируются государством. "Здесь есть разные точки зрения, но мне кажется, что если бы мы снизили долю государства, даже не за счет того, чтобы привлечь ресурсы в бюджет, а для того, чтобы привлечь частный менеджмент, усилить контроль за работой этих компаний и привлечь средства, поднять ресурсы для инвестиционных целей этих компаний, было бы очень здорово", - сказал он на форуме "ВТБ Капитала" "Россия зовет!"."Поэтому у нас сейчас в бюджете, действительно, небольшие объемы предусмотрены в виде ресурсов от приватизации - около 3 миллиардов рублей - это, можно сказать, вообще ничего. Но это нам не мешает говорить о том, что в течение этого периода мы не примем решение о продаже части государственных долей для того, чтобы улучшить систему управления компании, улучшить работу менеджмента компании и привлечь дополнительные ресурсы для новых задач этих компаний", - продолжил глава Минфина.В сентябре Силуанов говорил, что крупных продаж госпакетов в ближайшую трехлетку не ожидается.
https://ria.ru/20201029/siluanov-1582076822.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/16/1580996371_0:0:1417:1062_1400x0_80_0_0_d09cc35c724b0b9621060f61d146e247.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
антон силуанов, втб капитал, экономика

Силуанов допустил возможность дополнительных сделок по приватизации

13:46 29.10.2020
 
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в фотобанкМинистр финансов РФ Антон Силуанов выступает на заседании по обсуждению проекта федерального бюджета на 2021 год в Госдуме
Министр финансов РФ Антон Силуанов выступает на заседании по обсуждению проекта федерального бюджета на 2021 год в Госдуме - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Правительство РФ может принять решение о дополнительных сделках по приватизации в ближайшие три года, чтобы привлечь инвестиции в госкомпании, сообщил министр финансов Антон Силуанов.
Он отметил, что сейчас еще много компаний, которые на 100% контролируются государством. "Здесь есть разные точки зрения, но мне кажется, что если бы мы снизили долю государства, даже не за счет того, чтобы привлечь ресурсы в бюджет, а для того, чтобы привлечь частный менеджмент, усилить контроль за работой этих компаний и привлечь средства, поднять ресурсы для инвестиционных целей этих компаний, было бы очень здорово", - сказал он на форуме "ВТБ Капитала" "Россия зовет!".
"Поэтому у нас сейчас в бюджете, действительно, небольшие объемы предусмотрены в виде ресурсов от приватизации - около 3 миллиардов рублей - это, можно сказать, вообще ничего. Но это нам не мешает говорить о том, что в течение этого периода мы не примем решение о продаже части государственных долей для того, чтобы улучшить систему управления компании, улучшить работу менеджмента компании и привлечь дополнительные ресурсы для новых задач этих компаний", - продолжил глава Минфина.
В сентябре Силуанов говорил, что крупных продаж госпакетов в ближайшую трехлетку не ожидается.
Министр финансов РФ Антон Силуанов во время парламентских слушаний О параметрах проекта федерального бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
13:28Инвестиционный Форум ВТБ Капитал "РОССИЯ ЗОВЁТ!"
Силуанов заявил о сокращении агрессивных размещений на внутреннем рынке
 
Инвестиционный Форум ВТБ Капитал "РОССИЯ ЗОВЁТ!"Антон СилуановВТБ КапиталЭкономика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:16Пашинян призвал назвать виновника нарушения перемирия в НКР
01:15Стало известно, что нашли у совершившего теракт в Ницце мужчины
01:10Мадуро заявил, что Facebook удалил его публикации о лекарстве от COVID-19
00:56Еврокомиссия выделит 220 миллионов евро для перевозки больных COVID-19
00:49Экипаж МКС назвал возможную причину появления трещины в российском модуле
00:45Глава Еврокомиссии рассказала, как страны ЕС получат вакцину от COVID-19
00:43В Карабахе рассказали, с чем связаны звуки взрывов в Степанакерте
00:39Экипаж МКС рассказал об особенности трещины в российском модуле
00:29ЛАГ призвала ввести уголовную ответственность за оскорбление мусульман
00:22В ресторанах России с пятницы запрещено курение кальянов и вейпов
00:11Главу Конституционного суда Украины проверяют на причастность к банде
00:07Президент Армении утвердил закон, регулирующий деятельность ополчения
00:00Мэр Вашингтона предупредила о возможных беспорядках в день выборов
23:46Адвоката экс-полицейского по делу Голунова лишили статуса на два года
23:29Познер предложил высылать мигрантов после теракта во Франции
23:21Совершивший теракт в Ницце мужчина оказался выходцем из Туниса
23:10Россиянам рассказали о погоде в ноябре
23:02В Москве умерли 69 пациентов с коронавирусом
22:45Пожарные ликвидировали открытое горение в подмосковной промзоне
22:45Установлен основной источник распространения коронавируса
Лента новостейМолния