https://ria.ru/20201029/pozhar-1582189851.html

Пожарные ликвидировали открытое горение в подмосковной промзоне

Пожарные ликвидировали открытое горение в подмосковной промзоне

Открытое горение в промзоне поселка Дорохово под Рузой на западе Подмосковья ликвидировано, сообщили РИА Новости в МЧС. РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T22:45

2020-10-29T22:45

2020-10-29T22:45

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

московская область (подмосковье)

руза

происшествия

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Открытое горение в промзоне поселка Дорохово под Рузой на западе Подмосковья ликвидировано, сообщили РИА Новости в МЧС.Ранее сообщалось, что в 17.10 мск поступило сообщение о пожаре в поселке Дорохово Рузского городского округа на улице Стеклозаводская, 1. Горели мешки с пластиковыми отходами."В 22.17 объявлена ликвидация открытого горения на площади 900 квадратных метров. Проводится проливка", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20201027/pozhar-1581683611.html

московская область (подмосковье)

руза

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), московская область (подмосковье), руза, происшествия