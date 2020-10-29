https://ria.ru/20201029/populizm-1582159699.html
Собянин назвал введение комендантского часа популизмом
Собянин назвал введение комендантского часа популизмом
Мэр Москвы Сергей Собянин раскритиковал введение комендантского часа из-за коронавируса ночью: по его словам, это популистские меры РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T18:31
2020-10-29T18:31
2020-10-29T18:44
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
сергей собянин
москва
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин раскритиковал введение комендантского часа из-за коронавируса ночью: по его словам, это популистские мерыПо его словам, ночью и так, несмотря на активную жизнь многих городов, количество людей на улицах радикально меньше, чем днём.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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