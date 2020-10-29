Собянин назвал введение комендантского часа популизмом

"Мне забавно видеть, когда вводят комендантский час с 23.00 до 6 утра. Я не очень понимаю, что там такое происходит ночью в этих городах, если надо вводить комендантский час. То есть днём можно передвигаться и заражать друг друга, а ночью комендантский час", - сказал Собянин в эфире телеканала " Россия 24 ".