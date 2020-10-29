https://ria.ru/20201029/pogoda-1582191700.html

Россиянам рассказали о погоде в ноябре

Россиянам рассказали о погоде в ноябре

Температуры в ноябре будут выше нормы в большинстве регионов России, на остальной территории температура будет около нормы, говорится в прогнозе Гидрометцентра. РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T23:10

2020-10-29T23:10

2020-10-29T23:57

россия

погода

гидрометцентр

таймыр

оренбургская область

забайкальский край

общество

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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Температуры в ноябре будут выше нормы в большинстве регионов России, на остальной территории температура будет около нормы, говорится в прогнозе Гидрометцентра.Синоптики также отмечают, что месячное количество осадков предполагается на большей части территории около среднего многолетнего количества; в Саратовской и Оренбургской областях, в Южном федеральном округе, Ставропольском крае — меньше нормы.Кроме того, месячное количество осадков предполагается на большей части территории — около среднего многолетнего количества; на юго-западе Сибири, на севере Таймыра, на севере Иркутской области, на севере Бурятии, на севере Забайкальского края, на севере Хабаровского края и на юге Камчатского края — больше нормы.

https://ria.ru/20201029/prognoz-1582062178.html

https://ria.ru/20201028/pogoda-1581855386.html

россия

таймыр

оренбургская область

забайкальский край

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, погода, гидрометцентр, таймыр, оренбургская область, забайкальский край, общество