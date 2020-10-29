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Россиянам рассказали о погоде в ноябре
Россиянам рассказали о погоде в ноябре
Температуры в ноябре будут выше нормы в большинстве регионов России, на остальной территории температура будет около нормы, говорится в прогнозе Гидрометцентра. РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T23:10
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россия
погода
гидрометцентр
таймыр
оренбургская область
забайкальский край
общество
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Температуры в ноябре будут выше нормы в большинстве регионов России, на остальной территории температура будет около нормы, говорится в прогнозе Гидрометцентра.Синоптики также отмечают, что месячное количество осадков предполагается на большей части территории около среднего многолетнего количества; в Саратовской и Оренбургской областях, в Южном федеральном округе, Ставропольском крае — меньше нормы.Кроме того, месячное количество осадков предполагается на большей части территории — около среднего многолетнего количества; на юго-западе Сибири, на севере Таймыра, на севере Иркутской области, на севере Бурятии, на севере Забайкальского края, на севере Хабаровского края и на юге Камчатского края — больше нормы.
https://ria.ru/20201029/prognoz-1582062178.html
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россия
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россия, погода, гидрометцентр, таймыр, оренбургская область, забайкальский край, общество

Россиянам рассказали о погоде в ноябре

23:10 29.10.2020 (обновлено: 23:57 29.10.2020)
 
© РИА Новости / Владимир Баранов / Перейти в фотобанкМузей-заповедник "Царицыно" в Москве
Музей-заповедник Царицыно в Москве - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
© РИА Новости / Владимир Баранов
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Температуры в ноябре будут выше нормы в большинстве регионов России, на остальной территории температура будет около нормы, говорится в прогнозе Гидрометцентра.

"Средняя месячная температура воздуха на большей части (Европейской. — Прим. ред.) территории ожидается на один-два градуса выше средних многолетних значений; в Калмыкии, Астраханской области, в Краснодарском крае, Северо-Кавказском федеральном округе — около нормы", — говорится в сообщении.

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Синоптики также отмечают, что месячное количество осадков предполагается на большей части территории около среднего многолетнего количества; в Саратовской и Оренбургской областях, в Южном федеральном округе, Ставропольском крае — меньше нормы.

"Средняя месячная температура воздуха ожидается в Уральском федеральном округе, на Таймыре, в Якутии, в Забайкальском крае, Амурской области, Хабаровском крае, Магаданской области и на Чукотке — на один-два градуса выше средних многолетних значений; на остальной территории — около нормы", — говорится в прогнозе.

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Кроме того, месячное количество осадков предполагается на большей части территории — около среднего многолетнего количества; на юго-западе Сибири, на севере Таймыра, на севере Иркутской области, на севере Бурятии, на севере Забайкальского края, на севере Хабаровского края и на юге Камчатского края — больше нормы.
 
РоссияПогодаГидрометцентрТаймырОренбургская областьЗабайкальский крайОбщество
 
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