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https://ria.ru/20201029/pogoda-1582023230.html
Москвичам пообещали сухую погоду и до 11 градусов тепла
Переменная облачность, без осадков и до 11 градусов тепла ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил... РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T08:01
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михаил леус
погода
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 29 окт - РИА Новости.</strong> Переменная облачность, без осадков и до 11 градусов тепла ожидается в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды <a href="http://www.fobos.tv/" target="_blank">"Фобос"</a> Михаил Леус.Синоптик добавил, что такие температурные значения на несколько градусов выше положенной климатической нормы.Также в Москве ожидается юго-восточный ветер 3-8 метра в секунду. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 750 миллиметров ртутного столба.
https://ria.ru/20201028/pogoda-1581855386.html
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михаил леус, погода, москва, общество

Москвичам пообещали сухую погоду и до 11 градусов тепла

08:01 29.10.2020
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкОтдыхающие в парке имени 50-летия Октября в Москве.
Отдыхающие в парке имени 50-летия Октября в Москве. - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Переменная облачность, без осадков и до 11 градусов тепла ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится периферией антициклона. В Москве переменная облачность, без осадков. Температура воздуха в столице плюс 9-11, в Подмосковье плюс 7-12", - сообщил Леус.
Синоптик добавил, что такие температурные значения на несколько градусов выше положенной климатической нормы.
Также в Москве ожидается юго-восточный ветер 3-8 метра в секунду. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 750 миллиметров ртутного столба.
Роман Вильфанд - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
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Михаил ЛеусПогодаМоскваОбщество
 
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