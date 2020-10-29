https://ria.ru/20201029/pogoda-1582023230.html
Москвичам пообещали сухую погоду и до 11 градусов тепла
Переменная облачность, без осадков и до 11 градусов тепла ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил... РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T08:01
2020-10-29T08:01
2020-10-29T08:01
михаил леус
погода
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 29 окт - РИА Новости.</strong> Переменная облачность, без осадков и до 11 градусов тепла ожидается в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды <a href="http://www.fobos.tv/" target="_blank">"Фобос"</a> Михаил Леус.Синоптик добавил, что такие температурные значения на несколько градусов выше положенной климатической нормы.Также в Москве ожидается юго-восточный ветер 3-8 метра в секунду. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 750 миллиметров ртутного столба.
https://ria.ru/20201028/pogoda-1581855386.html
1
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил леус, погода, москва, общество