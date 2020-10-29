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Захарова предупредила россиян о рисках при поездках за рубеж

Захарова предупредила россиян о рисках при поездках за рубеж

МИД РФ просит россиян тщательно взвешивать все обстоятельства при принятии решении о своих зарубежных поездках и избегать при этом неоправданных рисков на фоне... РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T16:16

2020-10-29T16:16

2020-10-29T17:02

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. МИД РФ просит россиян тщательно взвешивать все обстоятельства при принятии решении о своих зарубежных поездках и избегать при этом неоправданных рисков на фоне распространения коронавирусной инфекции в мире, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.По словам представителя МИД, обстановка на туристических направлениях остается "весьма нестабильной". "Это может в любой момент принять и более драматический оборот, она может в любой момент ухудшиться, что сейчас мы уже наблюдаем в некоторых регионах мира", - отметила Захарова.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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