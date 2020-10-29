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Захарова предупредила россиян о рисках при поездках за рубеж
Захарова предупредила россиян о рисках при поездках за рубеж
МИД РФ просит россиян тщательно взвешивать все обстоятельства при принятии решении о своих зарубежных поездках и избегать при этом неоправданных рисков на фоне... РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T16:16
2020-10-29T17:02
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. МИД РФ просит россиян тщательно взвешивать все обстоятельства при принятии решении о своих зарубежных поездках и избегать при этом неоправданных рисков на фоне распространения коронавирусной инфекции в мире, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.По словам представителя МИД, обстановка на туристических направлениях остается "весьма нестабильной". "Это может в любой момент принять и более драматический оборот, она может в любой момент ухудшиться, что сейчас мы уже наблюдаем в некоторых регионах мира", - отметила Захарова.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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туризм, новости - туризм, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, мария захарова, здоровье - общество, в мире

Захарова предупредила россиян о рисках при поездках за рубеж

16:16 29.10.2020 (обновлено: 17:02 29.10.2020)
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
© Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. МИД РФ просит россиян тщательно взвешивать все обстоятельства при принятии решении о своих зарубежных поездках и избегать при этом неоправданных рисков на фоне распространения коронавирусной инфекции в мире, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
"Вновь обращаемся к нашим гражданам с просьбой тщательно взвешивать все обстоятельства при принятии решении о своих зарубежных поездках и избегать при этом неоправданных рисков",- сказала Захарова на брифинге в четверг.
По словам представителя МИД, обстановка на туристических направлениях остается "весьма нестабильной". "Это может в любой момент принять и более драматический оборот, она может в любой момент ухудшиться, что сейчас мы уже наблюдаем в некоторых регионах мира", - отметила Захарова.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
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