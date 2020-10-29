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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20201029/podmoskove-1582182999.html
Волонтеры Подмосковья смогут бесплатно ездить в общественном транспорте
Волонтеры Подмосковья смогут бесплатно ездить в общественном транспорте
Льготный проезд для волонтеров вновь введут в Московской области. Об этом в эфире телеканала "360" рассказал губернатор Андрей Воробьев. РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T21:17
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новости подмосковья
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Льготный проезд для волонтеров вновь введут в Московской области. Об этом в эфире телеканала "360" рассказал губернатор Андрей Воробьев.Добровольцы помогают местным жителям из группы риска. Они доставляют им продукты и необходимые вещи. Еще активисты раздают маски в общественных местах и напоминают о важности соблюдения масочного режима.Весной волонтеры пользовались правом на бесплатный проезд по специальному паспорту. Губернатор по просьбе активистов предложил вновь ввести льготу."С бесплатным проездом вы правы. Эта тема актуальна. Не знаю, как на все время, но дам команду принять это решение на ближайший период. Подумаем, как сделать так, чтобы вы снова ездили бесплатно. Это совершенно очевидный запрос", – заметил Воробьев.Глава региона поблагодарил волонтеров за их труд и пообещал помочь в решении всех важных для них вопросов."Очень достойным делом вы занимаетесь. Для нас очень важно, что в это тяжелое время мы можем на вас опереться. Наши жители чувствуют вашу и нашу заботу. Вы большие молодцы", — отметил Воробьев.Власти Подмосковья разрабатывают изменения в закон о волонтерах, которые облегчат жизнь добровольцам. Проект включает ряд льгот: скидки на посещение музеев, дополнительные баллы для поступления в вузы, отдельные стипендии, бесплатный проезд в общественном транспорте по региону.
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московская область (подмосковье)
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андрей воробьев, московская область (подмосковье)

Волонтеры Подмосковья смогут бесплатно ездить в общественном транспорте

21:17 29.10.2020 (обновлено: 21:18 29.10.2020)
 
© РИА Новости / Наталья ГоршковаВолонтеры доставляют продуктовый заказ пожилым и маломобильным гражданам
Волонтеры доставляют продуктовый заказ пожилым и маломобильным гражданам - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
© РИА Новости / Наталья Горшкова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Льготный проезд для волонтеров вновь введут в Московской области. Об этом в эфире телеканала "360" рассказал губернатор Андрей Воробьев.
Добровольцы помогают местным жителям из группы риска. Они доставляют им продукты и необходимые вещи. Еще активисты раздают маски в общественных местах и напоминают о важности соблюдения масочного режима.
Весной волонтеры пользовались правом на бесплатный проезд по специальному паспорту. Губернатор по просьбе активистов предложил вновь ввести льготу.
"С бесплатным проездом вы правы. Эта тема актуальна. Не знаю, как на все время, но дам команду принять это решение на ближайший период. Подумаем, как сделать так, чтобы вы снова ездили бесплатно. Это совершенно очевидный запрос", – заметил Воробьев.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
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Глава региона поблагодарил волонтеров за их труд и пообещал помочь в решении всех важных для них вопросов.
"Очень достойным делом вы занимаетесь. Для нас очень важно, что в это тяжелое время мы можем на вас опереться. Наши жители чувствуют вашу и нашу заботу. Вы большие молодцы", — отметил Воробьев.
Власти Подмосковья разрабатывают изменения в закон о волонтерах, которые облегчат жизнь добровольцам. Проект включает ряд льгот: скидки на посещение музеев, дополнительные баллы для поступления в вузы, отдельные стипендии, бесплатный проезд в общественном транспорте по региону.
 
Новости ПодмосковьяАндрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)
 
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