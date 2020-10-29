https://ria.ru/20201029/podmoskove-1582182999.html

Волонтеры Подмосковья смогут бесплатно ездить в общественном транспорте

Волонтеры Подмосковья смогут бесплатно ездить в общественном транспорте

Льготный проезд для волонтеров вновь введут в Московской области. Об этом в эфире телеканала "360" рассказал губернатор Андрей Воробьев. РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T21:17

2020-10-29T21:17

2020-10-29T21:18

новости подмосковья

андрей воробьев

московская область (подмосковье)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/1d/1582182832_0:21:1366:789_1400x0_80_0_0_7a259af2cceb8e0997feae6a392169fe.jpg

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Льготный проезд для волонтеров вновь введут в Московской области. Об этом в эфире телеканала "360" рассказал губернатор Андрей Воробьев.Добровольцы помогают местным жителям из группы риска. Они доставляют им продукты и необходимые вещи. Еще активисты раздают маски в общественных местах и напоминают о важности соблюдения масочного режима.Весной волонтеры пользовались правом на бесплатный проезд по специальному паспорту. Губернатор по просьбе активистов предложил вновь ввести льготу."С бесплатным проездом вы правы. Эта тема актуальна. Не знаю, как на все время, но дам команду принять это решение на ближайший период. Подумаем, как сделать так, чтобы вы снова ездили бесплатно. Это совершенно очевидный запрос", – заметил Воробьев.Глава региона поблагодарил волонтеров за их труд и пообещал помочь в решении всех важных для них вопросов."Очень достойным делом вы занимаетесь. Для нас очень важно, что в это тяжелое время мы можем на вас опереться. Наши жители чувствуют вашу и нашу заботу. Вы большие молодцы", — отметил Воробьев.Власти Подмосковья разрабатывают изменения в закон о волонтерах, которые облегчат жизнь добровольцам. Проект включает ряд льгот: скидки на посещение музеев, дополнительные баллы для поступления в вузы, отдельные стипендии, бесплатный проезд в общественном транспорте по региону.

https://ria.ru/20201028/gubernator-1581986450.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей воробьев, московская область (подмосковье)