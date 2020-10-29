https://ria.ru/20201029/podmoskove-1582180498.html

Воробьев рассказал о новой тактике защиты от коронавируса в Подмосковье

Воробьев рассказал о новой тактике защиты от коронавируса в Подмосковье

Власти Московской области выбрали новую тактику защиты от эпидемии, отличающуюся от весенних карантинных мер. Экономику региона не стали закрывать во время... РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T21:18

2020-10-29T21:18

2020-10-29T21:18

новости подмосковья

андрей воробьев

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Власти Московской области выбрали новую тактику защиты от эпидемии, отличающуюся от весенних карантинных мер. Экономику региона не стали закрывать во время осеннего роста случаев коронавируса. Об этом в эфире телеканала "360" рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев."Вы знаете, что в отличие от весны мы не стали закрывать экономику и очень серьезно готовились летом к тому, чтобы организовать дополнительные койки", – рассказал глава региона.Сейчас врачи и медсестры, медицинский персонал работают в очень напряженном режиме. Воробьев поблагодарил тех, кто спасает жизни, и тех, кто ведет себя ответственно. Властям важно, чтобы местные жители поняли логику всех решений по коронавирусу, подчеркнул он."Поэтому мы стараемся очень аккуратно, очень внимательно относиться к разным ситуациям, касающимся нашей обыкновенной жизни. Это и передвижение в общественном транспорте, и работа на предприятиях", – объяснил губернатор.Он призвал всех объединиться в борьбе против коронавируса и также пообещал, что всех жителей Подмосковья будут информировать о ситуации с COVID-19.

https://ria.ru/20201029/privivka-1582169747.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей воробьев, московская область (подмосковье)