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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20201029/podmoskove-1582180498.html
Воробьев рассказал о новой тактике защиты от коронавируса в Подмосковье
Воробьев рассказал о новой тактике защиты от коронавируса в Подмосковье
Власти Московской области выбрали новую тактику защиты от эпидемии, отличающуюся от весенних карантинных мер. Экономику региона не стали закрывать во время... РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T21:18
2020-10-29T21:18
новости подмосковья
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Власти Московской области выбрали новую тактику защиты от эпидемии, отличающуюся от весенних карантинных мер. Экономику региона не стали закрывать во время осеннего роста случаев коронавируса. Об этом в эфире телеканала "360" рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев."Вы знаете, что в отличие от весны мы не стали закрывать экономику и очень серьезно готовились летом к тому, чтобы организовать дополнительные койки", – рассказал глава региона.Сейчас врачи и медсестры, медицинский персонал работают в очень напряженном режиме. Воробьев поблагодарил тех, кто спасает жизни, и тех, кто ведет себя ответственно. Властям важно, чтобы местные жители поняли логику всех решений по коронавирусу, подчеркнул он."Поэтому мы стараемся очень аккуратно, очень внимательно относиться к разным ситуациям, касающимся нашей обыкновенной жизни. Это и передвижение в общественном транспорте, и работа на предприятиях", – объяснил губернатор.Он призвал всех объединиться в борьбе против коронавируса и также пообещал, что всех жителей Подмосковья будут информировать о ситуации с COVID-19.
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московская область (подмосковье)
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андрей воробьев, московская область (подмосковье)

Воробьев рассказал о новой тактике защиты от коронавируса в Подмосковье

21:18 29.10.2020
 
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковЛюди в защитных масках на улице
Люди в защитных масках на улице - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Власти Московской области выбрали новую тактику защиты от эпидемии, отличающуюся от весенних карантинных мер. Экономику региона не стали закрывать во время осеннего роста случаев коронавируса. Об этом в эфире телеканала "360" рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.
"Вы знаете, что в отличие от весны мы не стали закрывать экономику и очень серьезно готовились летом к тому, чтобы организовать дополнительные койки", – рассказал глава региона.
Сейчас врачи и медсестры, медицинский персонал работают в очень напряженном режиме. Воробьев поблагодарил тех, кто спасает жизни, и тех, кто ведет себя ответственно. Властям важно, чтобы местные жители поняли логику всех решений по коронавирусу, подчеркнул он.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время встречи в Кремле с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
19:28Распространение нового коронавируса
Воробьев сделал прививку от коронавируса
"Поэтому мы стараемся очень аккуратно, очень внимательно относиться к разным ситуациям, касающимся нашей обыкновенной жизни. Это и передвижение в общественном транспорте, и работа на предприятиях", – объяснил губернатор.
Он призвал всех объединиться в борьбе против коронавируса и также пообещал, что всех жителей Подмосковья будут информировать о ситуации с COVID-19.
 
Новости ПодмосковьяАндрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)
 
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