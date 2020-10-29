https://ria.ru/20201029/podmoskove-1582068385.html

Подмосковье не повысит базовый размер аренды за землю

Подмосковье не повысит базовый размер аренды за землю

Базовый размер арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности Московской области, останется на уровне 2020 года, соответствующее решение... РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T12:55

2020-10-29T12:55

2020-10-29T12:55

новости подмосковья

московская областная дума

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Базовый размер арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности Московской области, останется на уровне 2020 года, соответствующее решение принято на заседании Мособлдумы."Этот год стал испытанием для представителей бизнеса, и правительством Московской области было принято решение не повышать базовый размер арендной ставки в 2021 году несмотря на то, что прогноз роста инфляции на следующий год составляет 4%. Это сделано в целях поддержания и стимулирования инвестиционной активности в Московской области, а также недопущения увеличения финансовой нагрузки на арендаторов", - сказала министр имущественных отношений Подмосковья Наталья Адигамова.По ее словам, базовый размер арендной платы за земельные участки на очередной финансовый год используется при разработке прогноза консолидированного бюджета Московской области.Мособлдума поддержала законопроект.

https://ria.ru/20201029/otoplenie-1582067803.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская областная дума, московская область (подмосковье)