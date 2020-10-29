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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20201029/podmoskove-1582068385.html
Подмосковье не повысит базовый размер аренды за землю
Подмосковье не повысит базовый размер аренды за землю
Базовый размер арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности Московской области, останется на уровне 2020 года, соответствующее решение... РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T12:55
2020-10-29T12:55
новости подмосковья
московская областная дума
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МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Базовый размер арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности Московской области, останется на уровне 2020 года, соответствующее решение принято на заседании Мособлдумы."Этот год стал испытанием для представителей бизнеса, и правительством Московской области было принято решение не повышать базовый размер арендной ставки в 2021 году несмотря на то, что прогноз роста инфляции на следующий год составляет 4%. Это сделано в целях поддержания и стимулирования инвестиционной активности в Московской области, а также недопущения увеличения финансовой нагрузки на арендаторов", - сказала министр имущественных отношений Подмосковья Наталья Адигамова.По ее словам, базовый размер арендной платы за земельные участки на очередной финансовый год используется при разработке прогноза консолидированного бюджета Московской области.Мособлдума поддержала законопроект.
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московская область (подмосковье)
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московская областная дума, московская область (подмосковье)

Подмосковье не повысит базовый размер аренды за землю

12:55 29.10.2020
 
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Базовый размер арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности Московской области, останется на уровне 2020 года, соответствующее решение принято на заседании Мособлдумы.
"Этот год стал испытанием для представителей бизнеса, и правительством Московской области было принято решение не повышать базовый размер арендной ставки в 2021 году несмотря на то, что прогноз роста инфляции на следующий год составляет 4%. Это сделано в целях поддержания и стимулирования инвестиционной активности в Московской области, а также недопущения увеличения финансовой нагрузки на арендаторов", - сказала министр имущественных отношений Подмосковья Наталья Адигамова.
Проверка отопления в квартире. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
12:53Новости Подмосковья
Проверку отопления прошло большинство округов Подмосковья
По ее словам, базовый размер арендной платы за земельные участки на очередной финансовый год используется при разработке прогноза консолидированного бюджета Московской области.
Мособлдума поддержала законопроект.
 
Новости ПодмосковьяМосковская областная думаМосковская область (Подмосковье)
 
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