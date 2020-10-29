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https://ria.ru/20201029/perevel-dyatlova-1582038319.html
Петр Федоров расследует гибель студентов в сериале "Перевал Дятлова"
Петр Федоров расследует гибель студентов в сериале "Перевал Дятлова"
На YouTube опубликовали трейлер исторического сериала "Перевел Дятлова" о студентах-походниках, которые при таинственных обстоятельствах погибли в феврале 1959... РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T13:45
2020-10-29T13:45
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МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. На YouTube опубликовали трейлер исторического сериала "Перевел Дятлова" о студентах-походниках, которые при таинственных обстоятельствах погибли в феврале 1959 года в Свердловской области.Майору КГБ Олегу Костину (Петр Федоров) поручают разобраться и выяснить, что стало причиной смерти юношей и девушек. Вместе со следственной группой он отправляется к месту трагедии, к Уральским горам. В сериале также снялись: Мария Луговая, Андрей Добровольский, Иван Мулин, Егор Бероев, Александр Метелкин, Ирина Лукина, Мария Мацель и другие.Премьера многосерийной драмы состоится 16 ноября на телеканале "ТНТ" и видеосервисе Premier.
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фильмы 2020, кино и сериалы, новости культуры, youtube, петр федоров, свердловская область

Петр Федоров расследует гибель студентов в сериале "Перевал Дятлова"

13:45 29.10.2020
 
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МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. На YouTube опубликовали трейлер исторического сериала "Перевел Дятлова" о студентах-походниках, которые при таинственных обстоятельствах погибли в феврале 1959 года в Свердловской области.
"Сериал основан на уникальных материалах, которые стали доступны авторской группе и создателям проекта", – говорится в описании ролика.
Майору КГБ Олегу Костину (Петр Федоров) поручают разобраться и выяснить, что стало причиной смерти юношей и девушек. Вместе со следственной группой он отправляется к месту трагедии, к Уральским горам.
В сериале также снялись: Мария Луговая, Андрей Добровольский, Иван Мулин, Егор Бероев, Александр Метелкин, Ирина Лукина, Мария Мацель и другие.
Премьера многосерийной драмы состоится 16 ноября на телеканале "ТНТ" и видеосервисе Premier.
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Культурафильмы 2020Кино и сериалыНовости культурыYouTubeПетр ФедоровСвердловская область
 
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