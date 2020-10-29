https://ria.ru/20201029/perevel-dyatlova-1582038319.html

Петр Федоров расследует гибель студентов в сериале "Перевал Дятлова"

Петр Федоров расследует гибель студентов в сериале "Перевал Дятлова"

На YouTube опубликовали трейлер исторического сериала "Перевел Дятлова" о студентах-походниках, которые при таинственных обстоятельствах погибли в феврале 1959... РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T13:45

2020-10-29T13:45

2020-10-29T13:45

фильмы 2020

кино и сериалы

новости культуры

youtube

петр федоров

свердловская область

культура

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/1d/1582039458_0:0:3642:2048_1400x0_80_0_0_806bcdd3e6da0403558970fb0f73de03.jpg

МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. На YouTube опубликовали трейлер исторического сериала "Перевел Дятлова" о студентах-походниках, которые при таинственных обстоятельствах погибли в феврале 1959 года в Свердловской области.Майору КГБ Олегу Костину (Петр Федоров) поручают разобраться и выяснить, что стало причиной смерти юношей и девушек. Вместе со следственной группой он отправляется к месту трагедии, к Уральским горам. В сериале также снялись: Мария Луговая, Андрей Добровольский, Иван Мулин, Егор Бероев, Александр Метелкин, Ирина Лукина, Мария Мацель и другие.Премьера многосерийной драмы состоится 16 ноября на телеканале "ТНТ" и видеосервисе Premier.

https://ria.ru/20201025/robbi-1581188574.html

свердловская область

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фильмы 2020, кино и сериалы, новости культуры, youtube, петр федоров, свердловская область