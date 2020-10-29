https://ria.ru/20201029/perestanovka-1582101023.html

Эксперт прокомментировал перестановки в силовом блоке Белоруссии

Эксперт прокомментировал перестановки в силовом блоке Белоруссии

Последние перестановки в силовом блоке в Белоруссии являются имитацией уступок со стороны президента Александра Лукашенко, но никаких очевидных изменений,... РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T15:02

2020-10-29T15:02

2020-10-29T15:02

протесты в белоруссии

богдан безпалько

омон россии

валерий вакульчик

александр лукашенко

брестская область

минск

белоруссия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/17/1577641931_0:0:3066:1725_1400x0_80_0_0_e8a3e65348ba0d8e929b63d00a5e36c9.jpg

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Последние перестановки в силовом блоке в Белоруссии являются имитацией уступок со стороны президента Александра Лукашенко, но никаких очевидных изменений, которые могли бы удовлетворить оппозицию, они не принесут, сказал РИА Новости эксперт, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.Ранее, по информации госагентства Белта, Лукашенко назначил госсекретаря Совбеза Валерия Вакульчика своим помощником - инспектором по Брестской области, главу МВД Юрия Караева - по Гродненской области, а замглавы МВД, начальника милиции общественной безопасности Александра Барсукова - в Минске. Также Лукашенко назначил новым министром внутренних дел главу минской милиции Ивана Кубракова."Перестановки одних и тех же фигур на одной доске, от этого ничего не поменяется. Поменяли главу МВД. Говорит ли это о том, что протесты не будут подавляться и разгоняться? Конечно, нет", - сказал Безпалько.По его словам, перестановки в силовом блоке могут оказаться просто "имитацией уступок оппозиции и России, чтобы потребовать потом от них уступок взамен". "В отношении России - это, конечно, просьбы о финансово-экономической поддержке. Думаю, что в рамках дефицитных бюджетом многих регионов РФ, с учетом коронавирусной эпидемии это более чем нецелесообразно, тем более что никакой реальной интеграции, никакого реального диалога в Белоруссии между президентом и оппозицией нет, все это на уровне имитации", - сказал Безпалько.По его словам, оппозиция в Белоруссии не сможет остаться довольной шагом Лукашенко. "Если сейчас состоится ещё одно политическое шествие и его точно так же будут разгонять, мы увидим, что новый глава МВД поступает так же, как и прежний. Кстати, у нового главы МВД очень хорошие отношения с минским ОМОН, который был самым жёстким в отношении протестующих", - добавил эксперт.Выборы президента в республике состоялись 9 августа. На них победил в шестой раз Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, а в стране начались массовые протестные акции оппозиции. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов.Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>

https://ria.ru/20201029/lukashenko-1582085841.html

брестская область

минск

белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

богдан безпалько, омон россии, валерий вакульчик, александр лукашенко, брестская область, минск, белоруссия, в мире