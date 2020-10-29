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Акция протеста оппозиции в Минске
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201029/perestanovka-1582101023.html
Эксперт прокомментировал перестановки в силовом блоке Белоруссии
Эксперт прокомментировал перестановки в силовом блоке Белоруссии
Последние перестановки в силовом блоке в Белоруссии являются имитацией уступок со стороны президента Александра Лукашенко, но никаких очевидных изменений,... РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T15:02
2020-10-29T15:02
протесты в белоруссии
богдан безпалько
омон россии
валерий вакульчик
александр лукашенко
брестская область
минск
белоруссия
в мире
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Последние перестановки в силовом блоке в Белоруссии являются имитацией уступок со стороны президента Александра Лукашенко, но никаких очевидных изменений, которые могли бы удовлетворить оппозицию, они не принесут, сказал РИА Новости эксперт, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.Ранее, по информации госагентства Белта, Лукашенко назначил госсекретаря Совбеза Валерия Вакульчика своим помощником - инспектором по Брестской области, главу МВД Юрия Караева - по Гродненской области, а замглавы МВД, начальника милиции общественной безопасности Александра Барсукова - в Минске. Также Лукашенко назначил новым министром внутренних дел главу минской милиции Ивана Кубракова."Перестановки одних и тех же фигур на одной доске, от этого ничего не поменяется. Поменяли главу МВД. Говорит ли это о том, что протесты не будут подавляться и разгоняться? Конечно, нет", - сказал Безпалько.По его словам, перестановки в силовом блоке могут оказаться просто "имитацией уступок оппозиции и России, чтобы потребовать потом от них уступок взамен". "В отношении России - это, конечно, просьбы о финансово-экономической поддержке. Думаю, что в рамках дефицитных бюджетом многих регионов РФ, с учетом коронавирусной эпидемии это более чем нецелесообразно, тем более что никакой реальной интеграции, никакого реального диалога в Белоруссии между президентом и оппозицией нет, все это на уровне имитации", - сказал Безпалько.По его словам, оппозиция в Белоруссии не сможет остаться довольной шагом Лукашенко. "Если сейчас состоится ещё одно политическое шествие и его точно так же будут разгонять, мы увидим, что новый глава МВД поступает так же, как и прежний. Кстати, у нового главы МВД очень хорошие отношения с минским ОМОН, который был самым жёстким в отношении протестующих", - добавил эксперт.Выборы президента в республике состоялись 9 августа. На них победил в шестой раз Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, а в стране начались массовые протестные акции оппозиции. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов.Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь &gt;&gt;
https://ria.ru/20201029/lukashenko-1582085841.html
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богдан безпалько, омон россии, валерий вакульчик, александр лукашенко, брестская область, минск, белоруссия, в мире

Эксперт прокомментировал перестановки в силовом блоке Белоруссии

15:02 29.10.2020
 
© AP Photo / BelTA Pool Photo/Maxim GuchekПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
© AP Photo / BelTA Pool Photo/Maxim Guchek
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Последние перестановки в силовом блоке в Белоруссии являются имитацией уступок со стороны президента Александра Лукашенко, но никаких очевидных изменений, которые могли бы удовлетворить оппозицию, они не принесут, сказал РИА Новости эксперт, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.
Ранее, по информации госагентства Белта, Лукашенко назначил госсекретаря Совбеза Валерия Вакульчика своим помощником - инспектором по Брестской области, главу МВД Юрия Караева - по Гродненской области, а замглавы МВД, начальника милиции общественной безопасности Александра Барсукова - в Минске. Также Лукашенко назначил новым министром внутренних дел главу минской милиции Ивана Кубракова.
Баррикады, водометы и слезоточивый газ: протесты в Белоруссии
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк

Многочисленные акции протеста начались в Белоруссии после оглашения первых данных exit poll.

Участники акции протеста на одной из улиц в Минске
1 из 20

Многочисленные акции протеста начались в Белоруссии после оглашения первых данных exit poll.

© Sputnik / Виктор Толочко
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Разгонять собравшихся вышли силовики.

Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Минске
2 из 20

Разгонять собравшихся вышли силовики.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Виктор Толочко

Для разгона митингующих использовали светошумовые гранаты, водометы и, по некоторым данным, резиновые пули.

Протесты в Минске
3 из 20

Для разгона митингующих использовали светошумовые гранаты, водометы и, по некоторым данным, резиновые пули.

© Sputnik / Виктор Толочко
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк

В результате были задержаны около трех тысяч человек.

Участники акции протеста на одной из улиц в Минске
4 из 20

В результате были задержаны около трех тысяч человек.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк

Среди них не только активисты, но и наблюдатели на участках и журналисты российского телеканала "Дождь".

Участник акции протеста на одной из улиц в Минске
5 из 20

Среди них не только активисты, но и наблюдатели на участках и журналисты российского телеканала "Дождь".

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк

Акции протеста проходили в разных городах страны, но наибольшее число митингующих собралось в Минске.

Участники акции протеста на одной из улиц в Минске
6 из 20

Акции протеста проходили в разных городах страны, но наибольшее число митингующих собралось в Минске.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк

По данным правозащитников, в ходе беспорядков в белорусской столице десятки человек получили ранения.

Протесты в Белоруссии
7 из 20

По данным правозащитников, в ходе беспорядков в белорусской столице десятки человек получили ранения.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Правозащитный центр "Весна" сообщил о гибели одного человека в результате наезда спецтехники.

Протесты в Белоруссии
8 из 20

Правозащитный центр "Весна" сообщил о гибели одного человека в результате наезда спецтехники.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

МВД республики опровергло эту информацию. "Необходимо отметить, что в отношении нарушителей боевое оружие не применялось. Погибших нет", — подчеркнули в министерстве.

Протесты в Белоруссии
9 из 20

МВД республики опровергло эту информацию. "Необходимо отметить, что в отношении нарушителей боевое оружие не применялось. Погибших нет", — подчеркнули в министерстве.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкВрачи госпитализируют пострадавшего во время акции протеста в Минске.
Врачи госпитализируют пострадавшего во время акции протеста в Минске
10 из 20
Врачи госпитализируют пострадавшего во время акции протеста в Минске.
© Sputnik / Виктор Толочко
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк

Силовики вытеснили протестующих из центра Минска.

Протесты в Белоруссии
11 из 20

Силовики вытеснили протестующих из центра Минска.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Против митингующих возбудили уголовные дела о массовых беспорядках и насилии в отношении милиционеров.

Участники акции протеста на одной из улиц в Минске
12 из 20

Против митингующих возбудили уголовные дела о массовых беспорядках и насилии в отношении милиционеров.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

В СК Белоруссии заявили, что митингующие использовали скамейки, палки, булыжники, стеклянные бутылки и легковоспламеняющиеся жидкости.

Участники акции протеста на одной из улиц в Минске
13 из 20

В СК Белоруссии заявили, что митингующие использовали скамейки, палки, булыжники, стеклянные бутылки и легковоспламеняющиеся жидкости.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк

Задержанным грозит от восьми до 15 лет лишения свободы.

Участники акции протеста на одной из улиц в Минске
14 из 20

Задержанным грозит от восьми до 15 лет лишения свободы.

© Sputnik / Виктор Толочко
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Тем временем протесты выходят за пределы страны.

Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Минске
15 из 20

Тем временем протесты выходят за пределы страны.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк

Граждане Белоруссии начали устанавливать палатки у посольства республики в Варшаве.

Участники акции протеста на одной из улиц в Минске
16 из 20

Граждане Белоруссии начали устанавливать палатки у посольства республики в Варшаве.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Российские власти предостерегли от участия в акциях в соседней стране.

Участник акции протеста на одной из улиц в Минске
17 из 20

Российские власти предостерегли от участия в акциях в соседней стране.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

"Если это наблюдатели, то они работают. А если приехали зеваки, которые хотят раскачать ситуацию, то делать этого не нужно, потому что это другая страна, суверенная", — заявил сенатор Владимир Джабаров.

Участники акции протеста на одной из улиц в Минске
18 из 20

"Если это наблюдатели, то они работают. А если приехали зеваки, которые хотят раскачать ситуацию, то делать этого не нужно, потому что это другая страна, суверенная", — заявил сенатор Владимир Джабаров.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк

Премьер-министр Польши предложил провести чрезвычайный саммит Евросоюза по Белоруссии.

Автомобиль скорой помощи на одной из улиц в Минске
19 из 20

Премьер-министр Польши предложил провести чрезвычайный саммит Евросоюза по Белоруссии.

© Sputnik / Виктор Толочко
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Акция протеста в Минске.

Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Минске
20 из 20

Акция протеста в Минске.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
1 из 20

Многочисленные акции протеста начались в Белоруссии после оглашения первых данных exit poll.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
2 из 20

Разгонять собравшихся вышли силовики.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
3 из 20

Для разгона митингующих использовали светошумовые гранаты, водометы и, по некоторым данным, резиновые пули.

© Sputnik / Виктор Толочко
4 из 20

В результате были задержаны около трех тысяч человек.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
5 из 20

Среди них не только активисты, но и наблюдатели на участках и журналисты российского телеканала "Дождь".

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
6 из 20

Акции протеста проходили в разных городах страны, но наибольшее число митингующих собралось в Минске.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
7 из 20

По данным правозащитников, в ходе беспорядков в белорусской столице десятки человек получили ранения.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
8 из 20

Правозащитный центр "Весна" сообщил о гибели одного человека в результате наезда спецтехники.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
9 из 20

МВД республики опровергло эту информацию. "Необходимо отметить, что в отношении нарушителей боевое оружие не применялось. Погибших нет", — подчеркнули в министерстве.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
10 из 20
Врачи госпитализируют пострадавшего во время акции протеста в Минске.
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
11 из 20

Силовики вытеснили протестующих из центра Минска.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
12 из 20

Против митингующих возбудили уголовные дела о массовых беспорядках и насилии в отношении милиционеров.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
13 из 20

В СК Белоруссии заявили, что митингующие использовали скамейки, палки, булыжники, стеклянные бутылки и легковоспламеняющиеся жидкости.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
14 из 20

Задержанным грозит от восьми до 15 лет лишения свободы.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
15 из 20

Тем временем протесты выходят за пределы страны.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
16 из 20

Граждане Белоруссии начали устанавливать палатки у посольства республики в Варшаве.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
17 из 20

Российские власти предостерегли от участия в акциях в соседней стране.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
18 из 20

"Если это наблюдатели, то они работают. А если приехали зеваки, которые хотят раскачать ситуацию, то делать этого не нужно, потому что это другая страна, суверенная", — заявил сенатор Владимир Джабаров.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
19 из 20

Премьер-министр Польши предложил провести чрезвычайный саммит Евросоюза по Белоруссии.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
20 из 20

Акция протеста в Минске.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
"Перестановки одних и тех же фигур на одной доске, от этого ничего не поменяется. Поменяли главу МВД. Говорит ли это о том, что протесты не будут подавляться и разгоняться? Конечно, нет", - сказал Безпалько.
По его словам, перестановки в силовом блоке могут оказаться просто "имитацией уступок оппозиции и России, чтобы потребовать потом от них уступок взамен". "В отношении России - это, конечно, просьбы о финансово-экономической поддержке. Думаю, что в рамках дефицитных бюджетом многих регионов РФ, с учетом коронавирусной эпидемии это более чем нецелесообразно, тем более что никакой реальной интеграции, никакого реального диалога в Белоруссии между президентом и оппозицией нет, все это на уровне имитации", - сказал Безпалько.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании ЕврАзЭС на уровне глав государств в расширенном составе. 11 октября 2017 - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
14:09Протесты в Белоруссии
Лукашенко призвал Литву и Украину не кидать камни в Белоруссию
По его словам, оппозиция в Белоруссии не сможет остаться довольной шагом Лукашенко. "Если сейчас состоится ещё одно политическое шествие и его точно так же будут разгонять, мы увидим, что новый глава МВД поступает так же, как и прежний. Кстати, у нового главы МВД очень хорошие отношения с минским ОМОН, который был самым жёстким в отношении протестующих", - добавил эксперт.
Выборы президента в республике состоялись 9 августа. На них победил в шестой раз Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, а в стране начались массовые протестные акции оппозиции. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов.
Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>
 
Протесты в БелоруссииБогдан БезпалькоОМОН РоссииВалерий ВакульчикАлександр ЛукашенкоБрестская областьМинскБелоруссияВ мире
 
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