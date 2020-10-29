https://ria.ru/20201029/pereselenie-1582040853.html

Липецкая область получит допсредства на переселение из аварийного жилья

Липецкая область получит допсредства на переселение из аварийного жилья

Фонд содействия реформированию ЖКХ одобрил заявку Липецкой области об увеличении финансовой поддержки региональной программы переселения граждан из ветхого и... РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T10:42

2020-10-29T10:42

2020-10-29T10:42

липецкая область

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 29 окт — РИА Новости. Фонд содействия реформированию ЖКХ одобрил заявку Липецкой области об увеличении финансовой поддержки региональной программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья 2020-2021 годов на 450 миллионов рублей, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, благодаря этим средствам 793 человека из 314 аварийных жилых помещений смогут переехать в новые квартиры уже в следующем году. Их общая площадь составит почти 13 тысяч квадратных метров. Новоселье жители справят в пяти городах - Липецке, Ельце, Лебедяни, Усмани, Грязи и сельском поселении Елецкого района. Всего, с учётом дополнительно выделенных финансовых средств, предоставляемая поддержка Фонда на реализацию этапа 2020 - 2021 годов программы составит 764 миллиона рублей."Мы активно решаем проблему переселения из ветхого и аварийного жилья. Планируем и дальше строить дома для переселенцев по муниципальному заказу", – сказал Артамонов.

https://ria.ru/20201028/dorogi-1581936256.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь артамонов