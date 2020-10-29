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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201029/pandemiya-1582073422.html
Россияне планируют новогодние каникулы учитывая пандемию, заявил эксперт
Россияне планируют новогодние каникулы учитывая пандемию, заявил эксперт
Россияне в соцсетях активно обсуждают действия медицинских властей и глав регионов в ситуации распространения коронавируса, ожидают новых мер и пытаются... РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T13:16
2020-10-29T13:16
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
алексей чеснаков
общество
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Россияне в соцсетях активно обсуждают действия медицинских властей и глав регионов в ситуации распространения коронавируса, ожидают новых мер и пытаются планировать новогодние каникулы с учетом пандемии, заявил директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.Он отметил, что большинство присутствующих в соцсетях воспринимают ситуацию как некий вызов для региональных властей и ждут от них каких-то конкретных действий.Он добавил, что особое внимание к деятельности властей фиксируются в регионах, где в следующем году предстоят выборы высших должностных лиц и заксобраний.Также жителей регионов волнуют возможные сценарии развития эпидемиологической ситуации в контексте приближающихся новогодних каникул, отметил эксперт."Последнее, я думаю, что это связано со сроками распространения и выхода на плато, в большинстве случаев людей интересует, что будет в ноябре. Люди ожидают, что к декабрю появится какая-то ясность, как проводить зимние каникулы, люди начинают уже это обсуждать", - резюмировал Чеснаков.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, алексей чеснаков, общество

Россияне планируют новогодние каникулы учитывая пандемию, заявил эксперт

13:16 29.10.2020
 
© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкНовогоднее украшение Москвы
Новогоднее украшение Москвы - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Россияне в соцсетях активно обсуждают действия медицинских властей и глав регионов в ситуации распространения коронавируса, ожидают новых мер и пытаются планировать новогодние каникулы с учетом пандемии, заявил директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.
"В первую очередь, людей интересует позиция официальная медицинских властей, то есть минздравы регионов лидируют. Вторая тема - это маски и все, что связано с техническими аспектами. Третье - это губернаторы, то есть главы регионов", - сказал Чеснаков во время круглого стола о стратегиях борьбы с коронавирусом в регионах, ссылаясь на исследование Центра политической конъюнктуры по анализу тем, которые обсуждают граждане в соцсетях на фоне значительного роста заболеваний коронавирусом.
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Он отметил, что большинство присутствующих в соцсетях воспринимают ситуацию как некий вызов для региональных властей и ждут от них каких-то конкретных действий.
"Ожидаются какие-то новые меры. Люди активно обсуждают то, как в конкретных регионах действуют власти, иногда обсуждают, как действуют в соседних регионах, поскольку мобильность вроде бы снизилась, но с другой стороны, внимание к практикам в других регионах продолжает оставаться и, может, даже повысилось", - пояснил Чеснаков.
Он добавил, что особое внимание к деятельности властей фиксируются в регионах, где в следующем году предстоят выборы высших должностных лиц и заксобраний.
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"Есть погружение в контекст предстоящих выборов в регионах. Также отмечается внимание к губернаторам новой волны. Очевидно, что они сумели наладить новые коммуникационные практики, их внимание к запросам реализуется гораздо быстрее, чем у губернаторов-"стариков", - добавил он.
Также жителей регионов волнуют возможные сценарии развития эпидемиологической ситуации в контексте приближающихся новогодних каникул, отметил эксперт.
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"Последнее, я думаю, что это связано со сроками распространения и выхода на плато, в большинстве случаев людей интересует, что будет в ноябре. Люди ожидают, что к декабрю появится какая-то ясность, как проводить зимние каникулы, люди начинают уже это обсуждать", - резюмировал Чеснаков.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Алексей ЧеснаковОбщество
 
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