https://ria.ru/20201029/pandemiya-1582073422.html

Россияне планируют новогодние каникулы учитывая пандемию, заявил эксперт

Россияне планируют новогодние каникулы учитывая пандемию, заявил эксперт

Россияне в соцсетях активно обсуждают действия медицинских властей и глав регионов в ситуации распространения коронавируса, ожидают новых мер и пытаются... РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T13:16

2020-10-29T13:16

2020-10-29T13:16

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

алексей чеснаков

общество

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Россияне в соцсетях активно обсуждают действия медицинских властей и глав регионов в ситуации распространения коронавируса, ожидают новых мер и пытаются планировать новогодние каникулы с учетом пандемии, заявил директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.Он отметил, что большинство присутствующих в соцсетях воспринимают ситуацию как некий вызов для региональных властей и ждут от них каких-то конкретных действий.Он добавил, что особое внимание к деятельности властей фиксируются в регионах, где в следующем году предстоят выборы высших должностных лиц и заксобраний.Также жителей регионов волнуют возможные сценарии развития эпидемиологической ситуации в контексте приближающихся новогодних каникул, отметил эксперт."Последнее, я думаю, что это связано со сроками распространения и выхода на плато, в большинстве случаев людей интересует, что будет в ноябре. Люди ожидают, что к декабрю появится какая-то ясность, как проводить зимние каникулы, люди начинают уже это обсуждать", - резюмировал Чеснаков.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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https://ria.ru/20201026/prazdnik-1581042086.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, алексей чеснаков, общество