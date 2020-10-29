https://ria.ru/20201029/pandemiya-1582073422.html
Россияне планируют новогодние каникулы учитывая пандемию, заявил эксперт
Россияне планируют новогодние каникулы учитывая пандемию, заявил эксперт
Россияне в соцсетях активно обсуждают действия медицинских властей и глав регионов в ситуации распространения коронавируса, ожидают новых мер и пытаются... РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T13:16
2020-10-29T13:16
2020-10-29T13:16
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
алексей чеснаков
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/1c/1581969531_0:163:3059:1884_1400x0_80_0_0_53d84921d68639627b860a88ec3224d6.jpg
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Россияне в соцсетях активно обсуждают действия медицинских властей и глав регионов в ситуации распространения коронавируса, ожидают новых мер и пытаются планировать новогодние каникулы с учетом пандемии, заявил директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.Он отметил, что большинство присутствующих в соцсетях воспринимают ситуацию как некий вызов для региональных властей и ждут от них каких-то конкретных действий.Он добавил, что особое внимание к деятельности властей фиксируются в регионах, где в следующем году предстоят выборы высших должностных лиц и заксобраний.Также жителей регионов волнуют возможные сценарии развития эпидемиологической ситуации в контексте приближающихся новогодних каникул, отметил эксперт."Последнее, я думаю, что это связано со сроками распространения и выхода на плато, в большинстве случаев людей интересует, что будет в ноябре. Люди ожидают, что к декабрю появится какая-то ясность, как проводить зимние каникулы, люди начинают уже это обсуждать", - резюмировал Чеснаков.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201028/prazdniki-1581984309.html
https://ria.ru/20201027/aviabilety-1581730003.html
https://ria.ru/20201026/prazdnik-1581042086.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/1c/1581969531_165:0:2894:2047_1400x0_80_0_0_01af3338b863909a15723513f2157a4a.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, алексей чеснаков, общество
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости.
Россияне в соцсетях активно обсуждают действия медицинских властей и глав регионов в ситуации распространения коронавируса, ожидают новых мер и пытаются планировать новогодние каникулы с учетом пандемии, заявил директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков
.
"В первую очередь, людей интересует позиция официальная медицинских властей, то есть минздравы регионов лидируют. Вторая тема - это маски и все, что связано с техническими аспектами. Третье - это губернаторы, то есть главы регионов", - сказал Чеснаков во время круглого стола о стратегиях борьбы с коронавирусом в регионах, ссылаясь на исследование Центра политической конъюнктуры по анализу тем, которые обсуждают граждане в соцсетях на фоне значительного роста заболеваний коронавирусом.
Он отметил, что большинство присутствующих в соцсетях воспринимают ситуацию как некий вызов для региональных властей и ждут от них каких-то конкретных действий.
"Ожидаются какие-то новые меры. Люди активно обсуждают то, как в конкретных регионах действуют власти, иногда обсуждают, как действуют в соседних регионах, поскольку мобильность вроде бы снизилась, но с другой стороны, внимание к практикам в других регионах продолжает оставаться и, может, даже повысилось", - пояснил Чеснаков.
Он добавил, что особое внимание к деятельности властей фиксируются в регионах, где в следующем году предстоят выборы высших должностных лиц и заксобраний.
"Есть погружение в контекст предстоящих выборов в регионах. Также отмечается внимание к губернаторам новой волны. Очевидно, что они сумели наладить новые коммуникационные практики, их внимание к запросам реализуется гораздо быстрее, чем у губернаторов-"стариков", - добавил он.
Также жителей регионов волнуют возможные сценарии развития эпидемиологической ситуации в контексте приближающихся новогодних каникул, отметил эксперт.
"Последнее, я думаю, что это связано со сроками распространения и выхода на плато, в большинстве случаев людей интересует, что будет в ноябре. Люди ожидают, что к декабрю появится какая-то ясность, как проводить зимние каникулы, люди начинают уже это обсуждать", - резюмировал Чеснаков.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.