Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
https://ria.ru/20201029/otoplenie-1582067803.html
Проверку отопления прошло большинство округов Подмосковья
Проверку отопления прошло большинство округов Подмосковья
Порядка 90% муниципалитетов Московской области получили паспорта готовности к отопительно-зимнему сезону, говорится в сообщении пресс-службы министерства... РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T12:53
2020-10-29T12:53
новости подмосковья
жкх
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/154878/26/1548782677_0:158:3080:1891_1400x0_80_0_0_6dc796a4d14f43ef7bde561a9765b3e4.jpg
МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Порядка 90% муниципалитетов Московской области получили паспорта готовности к отопительно-зимнему сезону, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Подмосковья.В ходе проверки рассматриваются материалы о готовности к отопительно-зимнему периоду теплоснабжающих организаций, котельных и теплосетей, предприятиях и организации, являющихся потребителями энергетических ресурсов, управляющих компаний, социальных объектов."Вручение паспортов готовности к прохождению осенне-зимнего периода – это подведение итогов большой работы, выполненной энергетическими, коммунальными компаниями, организациями ЖКХ в этом году. На сегодняшний день первичную проверку централизованного отопления прошли 56 из 64 городских округов. 18-ти муниципалитетам выданы акты готовности, остальные устраняют замечания", - приводятся слова главы ведомства Александра Самарина.Всего к началу осенне-зимнего периода специалистами энергетики и ЖКХ проверено и подготовили порядка 2,6 тысяч котельных, около 10,3 тысяч километров теплосетей, 53,8 тысяч МКД, 150,7 тысяч километров электрических сетей, 38,8 тысяч электросетевых подстанций и 53,2 тысяч километров газопроводов.
https://ria.ru/20201028/skoraya-1581953077.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/154878/26/1548782677_175:0:2906:2048_1400x0_80_0_0_2bc2fb7fbef092aba307342267cd56d9.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
жкх, московская область (подмосковье)

Проверку отопления прошло большинство округов Подмосковья

12:53 29.10.2020
 
© РИА Новости / Александр КряжевПроверка отопления в квартире. Архивное фото
Проверка отопления в квартире. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Порядка 90% муниципалитетов Московской области получили паспорта готовности к отопительно-зимнему сезону, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Подмосковья.
В ходе проверки рассматриваются материалы о готовности к отопительно-зимнему периоду теплоснабжающих организаций, котельных и теплосетей, предприятиях и организации, являющихся потребителями энергетических ресурсов, управляющих компаний, социальных объектов.
Медицинские работники и автомобили скорой помощи на территории больницы - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
Вчера, 16:23Новости Подмосковья
Скорая помощь Подмосковья получила еще 28 машин для срочных выездов
"Вручение паспортов готовности к прохождению осенне-зимнего периода – это подведение итогов большой работы, выполненной энергетическими, коммунальными компаниями, организациями ЖКХ в этом году. На сегодняшний день первичную проверку централизованного отопления прошли 56 из 64 городских округов. 18-ти муниципалитетам выданы акты готовности, остальные устраняют замечания", - приводятся слова главы ведомства Александра Самарина.
Всего к началу осенне-зимнего периода специалистами энергетики и ЖКХ проверено и подготовили порядка 2,6 тысяч котельных, около 10,3 тысяч километров теплосетей, 53,8 тысяч МКД, 150,7 тысяч километров электрических сетей, 38,8 тысяч электросетевых подстанций и 53,2 тысяч километров газопроводов.
 
Новости ПодмосковьяЖКХМосковская область (Подмосковье)
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:16Пашинян призвал назвать виновника нарушения перемирия в НКР
01:15Стало известно, что нашли у совершившего теракт в Ницце мужчины
01:10Мадуро заявил, что Facebook удалил его публикации о лекарстве от COVID-19
00:56Еврокомиссия выделит 220 миллионов евро для перевозки больных COVID-19
00:49Экипаж МКС назвал возможную причину появления трещины в российском модуле
00:45Глава Еврокомиссии рассказала, как страны ЕС получат вакцину от COVID-19
00:43В Карабахе рассказали, с чем связаны звуки взрывов в Степанакерте
00:39Экипаж МКС рассказал об особенности трещины в российском модуле
00:29ЛАГ призвала ввести уголовную ответственность за оскорбление мусульман
00:22В ресторанах России с пятницы запрещено курение кальянов и вейпов
00:11Главу Конституционного суда Украины проверяют на причастность к банде
00:07Президент Армении утвердил закон, регулирующий деятельность ополчения
00:00Мэр Вашингтона предупредила о возможных беспорядках в день выборов
23:46Адвоката экс-полицейского по делу Голунова лишили статуса на два года
23:29Познер предложил высылать мигрантов после теракта во Франции
23:21Совершивший теракт в Ницце мужчина оказался выходцем из Туниса
23:10Россиянам рассказали о погоде в ноябре
23:02В Москве умерли 69 пациентов с коронавирусом
22:45Пожарные ликвидировали открытое горение в подмосковной промзоне
22:45Установлен основной источник распространения коронавируса
Лента новостейМолния