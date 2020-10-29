https://ria.ru/20201029/otoplenie-1582067803.html

Проверку отопления прошло большинство округов Подмосковья

Проверку отопления прошло большинство округов Подмосковья

Порядка 90% муниципалитетов Московской области получили паспорта готовности к отопительно-зимнему сезону, говорится в сообщении пресс-службы министерства... РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T12:53

2020-10-29T12:53

2020-10-29T12:53

новости подмосковья

жкх

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Порядка 90% муниципалитетов Московской области получили паспорта готовности к отопительно-зимнему сезону, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Подмосковья.В ходе проверки рассматриваются материалы о готовности к отопительно-зимнему периоду теплоснабжающих организаций, котельных и теплосетей, предприятиях и организации, являющихся потребителями энергетических ресурсов, управляющих компаний, социальных объектов."Вручение паспортов готовности к прохождению осенне-зимнего периода – это подведение итогов большой работы, выполненной энергетическими, коммунальными компаниями, организациями ЖКХ в этом году. На сегодняшний день первичную проверку централизованного отопления прошли 56 из 64 городских округов. 18-ти муниципалитетам выданы акты готовности, остальные устраняют замечания", - приводятся слова главы ведомства Александра Самарина.Всего к началу осенне-зимнего периода специалистами энергетики и ЖКХ проверено и подготовили порядка 2,6 тысяч котельных, около 10,3 тысяч километров теплосетей, 53,8 тысяч МКД, 150,7 тысяч километров электрических сетей, 38,8 тысяч электросетевых подстанций и 53,2 тысяч километров газопроводов.

https://ria.ru/20201028/skoraya-1581953077.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

жкх, московская область (подмосковье)